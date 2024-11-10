На правом фланге кто-то из хозяев забрался в офсайд.

Рафинье с двадцати двух метров соперники помешали нанести удар по воротам.

Кубо слева отправил вперёд Бекера. Шеральдо дошёл до штрафной площади и сделал точный пас в центр на Оярсабаля, который с десяти метров пробил рядом с левой штангой.

Левандовски справа сделал пас в центр штрафной площади, но партнёров на линии этой передачи не оказалось.

Кубо справа вывел к воротам Браиса Мендеса, у которого мяч выбил Кубарси.

Удар Педри с двадцати одного метра соперники заблокировали.

Рафинья от углового флага навесил в центр штрафной площади. Отскок получился на Касадо, чей удар с пятнадцати метров пришёлся в кого-то из соперников.

Следующая подача Рафиньи от углового флага последовала к ближней штанге. Хозяева мяч от ворот выбили.

Браис Мендес у центрального круга наступил на ногу Де Йонгу.

Оярсабаль попытался по центру отправить к воротам Кубо, но за пределы штрафной площади выскочил Пенья и первыми оказался на мяче.

Браис Мендес подачу от углового флага исполнил слишком сильно. Кубо побежал к боковой линии поля за мячом.

Педри справа навесил к дальней штанге, где никого не оказалось.

Рафинья на левом фланге забежал в офсайд.

Муньос слева прошёл вперёд и навесил в центр штрафной площади, где Сучич в высоком прыжке мяч головой достать не смог.

Кубарси перед штрафной площадью завалил на газон Бекера. Семнадцать метров до ворот. Мяч установлен правее центра.

Браис Мендес со штрафного пробил под перекладину. Пенья в прыжке мяч отбил.

Угловой удар у хозяев также исполнил Браис Мендес. На ближней штанге игроки "Барселоны" мяч выбили.

Кубо справа пошёл к центру и с четырнадцати метров пробил по воротам. Пенья сумел остановить мяч.

Браис Мендес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! БЕКЕР!!! В центре поля хозяева перехватили вынос Пеньи. Сучич сделал скидку налево на Бекера, который и открыл счёт в матче.

23' Арамбуру в в центральном круге руками остановил Де Йонга и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.

22' Кубо справа прострелил к воротам. Мяч попал в Кубарси и отскочил к Пенье.

20' Агер на фланге выиграл забег у Педри и не позволил барселонцу прорваться к воротам.

19' Рафинья слева со штрафного навесил к дальней штанге. Последовала скидка в центр, где Кубарси головой пробил чуть выше перекладины.

18' Арамбуру на фланге снёс Бальде.

17' Педри справа навес к дальней штанге исполнил слишком высоко. У Левандовски не было шансов достать мяч вверху.

16' Кубо на чужой половине поля сбил Бальде.

15' ВАР усмотрел у Левандовски офсайд и гол отменил. Где-то техника усмотрела какие-то миллиметры.

13' Де Йонг слева подошёл к штрафной площади и пробил в Левандовски. Мяч взмыл вверх, Субельдия попытался головой откинуть его в сторону, но получилась удачная скидка на Роберта, который с восьми метров сильно пробил в левый угол. Но...

12' Заброс налево на Бекера получился слишком сильным. Мяч оказался за боковой линией поля.

11' "Реал Сосьедад" активно попрессинговал гостей на их половине поля. Удалось бело-синим совершить несколько перехватов, но свою атаку не развили.

10' Педри на правом фланге оказался в окружении соперников и передачу в центр на партнёров исполнить не смог.

9' Ещё один офсайд. Левандовски рывок совершил рановато.

8' Кубо на правом фланге не уследил за линией защитников гостей и оказался в офсайде.

7' Френки Де Йонг по центру выдал пас к штрафной площади на Фермина Лопеса, которому вместо с Педри прорваться к воротам не удалось.

6' Кунде на чужой половине поля завалил на газон Муньоса.

5' Рафинья слева навесил в центр штрафной площади, где Левандовски головой до мяча не добрался, а Фермину Лопесу не позволили сыграть вверху соперники.

4' Болельщики в Сан-Себастьяне освистывают Иньиго Мартинеса. Каждое касание игроком мяча сопровождается оглушительным свистом.

3' Рафинья исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева на ближней штанге сыграли на опережение и вбили мяч от ворот.

2' "Реал Сосьедад" играет в полосатых бело-синих футболках и белых трусах, "Барселона" - в чёрной форме.