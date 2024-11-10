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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Реал Сосьедад
1:0
Перерыв
Барселона
0'
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Левандовски Роберт
20' Желтая карточка
Арамбуру Хон
1:0
33' Гол
Бекер Шеральдо

Ход матча

13'
 
Левандовски Роберт
20'
Арамбуру Хон
 
33'
Бекер Шеральдо
(Сучич Лука)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 145
Реал Сосьедад 4.8% (7)
X 5.5% (8)
Барселона 89.7% (130)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Сосьедад
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
3
Муньос
Айхен
4
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
23
Браис
Мендес
24
Сучич
Лука
11
Бекер
Шеральдо
10
Оярсабаль
Микель
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
8
Педри
17
Касадо
Марк
21
Де
Йонг
Френки
16
Лопес
Фермин
9
Левандовски
Роберт
11
Рафинья
Диас
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Барселона

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

100%
0 побед 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

34 матча

17.6%
11.8%
70.6%
6 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед

Второй тайм

17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
КК
1:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:6
С
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:4
П
3:2
КК
5:2
КК
0:1
П
1:1
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
КК
1:1
КК
2:0
П
4:1
П
3:2
П
5:1
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
5:0

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.76

Среднее время на гол

69
117

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

2.71
1.76

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

68
43

Голов в среднем за матч

2
1.26

Тотал матчей

2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

45
71

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 3 0.23
Оярсабаль Микель 2 (1) 0.15
Оскарссон Орри 2 0.15
Браис Мендес 1 0.08
Субименди Мартин 1 0.08
Сучич Лука 1 0.08
Бекер Шеральдо 1 0.08
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Барренечеа Андер 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 14 (2) 1.08
Рафинья Диас 7 0.54
Ямаль Ламин 5 0.38
Ольмо Дани 5 0.38
Педри 3 0.23
Торре Пабло 3 0.23
Торрес Ферран 1 0.08
Кунде Жюль 1 0.08
Виктор Пау 1 0.08
Касадо Марк 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Иньиго Мартинес 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбуру Хон 4 0
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 2 0
Браис Мендес 2 0
Субименди Мартин 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Агер Наиф 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Умар Садик 1 0
Гомес Серхио 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 2 0
Кунде Жюль 2 0
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Пенья Иньяки 1 0
Педри 1 0
Фати Ансу 1 0
Гави 1 0
Касадо Марк 1 0
Лопес Фермин 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Мартин Жерар 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2
Реал Сосьедад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Барселона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
18
Реал Сосьедад
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Барселона
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

6
22
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
67%
5
23%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

4
18
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
2
50%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
17%
61-75
1
25%
4
22%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
40
4 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 0
1
10%
2
5%
1-15
0
0%
10
25%
16-30
3
30%
7
18%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
1
10%
5
13%
61-75
5
50%
9
23%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2
Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1
Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Барселона

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
1
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
11
1
1
11
2.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
7.
Бетис
 Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
9.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
10.
Жирона
 Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 8 - 11 10
19.
Вальядолид
 Заявка 13 2 3 8 10 - 25 9
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 0:1 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
12.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
13.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
14.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Хетафе
 Заявка 7 1 5 1 5 - 4 8
17.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:0.
  • 45'
    Кубо справа вывел к воротам Браиса Мендеса, у которого мяч выбил Кубарси.
  • 45'
    Левандовски справа сделал пас в центр штрафной площади, но партнёров на линии этой передачи не оказалось.
  • Опасный момент
    45'
    Кубо слева отправил вперёд Бекера. Шеральдо дошёл до штрафной площади и сделал точный пас в центр на Оярсабаля, который с десяти метров пробил рядом с левой штангой.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Куадра в первом тайме.
  • 45'
    Рафинье с двадцати двух метров соперники помешали нанести удар по воротам.
  • Офсайд
    44'
    На правом фланге кто-то из хозяев забрался в офсайд.
  • Угловой
    43'
    Браис Мендес подачу от углового флага исполнил слишком сильно. Кубо побежал к боковой линии поля за мячом.
  • 42'
    Оярсабаль попытался по центру отправить к воротам Кубо, но за пределы штрафной площади выскочил Пенья и первыми оказался на мяче.
  • Фол, нарушение
    40'
    Браис Мендес у центрального круга наступил на ногу Де Йонгу.
  • Угловой
    39'
    Следующая подача Рафиньи от углового флага последовала к ближней штанге. Хозяева мяч от ворот выбили.
  • Угловой
    38'
    Рафинья от углового флага навесил в центр штрафной площади. Отскок получился на Касадо, чей удар с пятнадцати метров пришёлся в кого-то из соперников.
  • 37'
    Удар Педри с двадцати одного метра соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    36'
    Браис Мендес в центре поля придержал руками Кунде.
  • Фол, нарушение
    35'
    Субименди на чужой половине поля подтолкнул Педри.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      БЕКЕР!!! В центре поля хозяева перехватили вынос Пеньи. Сучич сделал скидку налево на Бекера, который и открыл счёт в матче.
    • Угловой
      32'
      Браис Мендес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • 31'
      Кубо справа пошёл к центру и с четырнадцати метров пробил по воротам. Пенья сумел остановить мяч.
    • Угловой
      30'
      Угловой удар у хозяев также исполнил Браис Мендес. На ближней штанге игроки "Барселоны" мяч выбили.
    • Опасный момент
      29'
      Браис Мендес со штрафного пробил под перекладину. Пенья в прыжке мяч отбил.
    • Фол, нарушение
      28'
      Кубарси перед штрафной площадью завалил на газон Бекера. Семнадцать метров до ворот. Мяч установлен правее центра.
    • Травма, повреждение
      27'
      Де Йонгу потребовалась помощь медиков. На скамейке запасных "Барселоны" тревожное оживление.
    • 26'
      Муньос слева прошёл вперёд и навесил в центр штрафной площади, где Сучич в высоком прыжке мяч головой достать не смог.
    • Офсайд
      25'
      Рафинья на левом фланге забежал в офсайд.
    • 24'
      Педри справа навесил к дальней штанге, где никого не оказалось.
    • Желтая карточка
      23'
      Арамбуру в в центральном круге руками остановил Де Йонга и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.
    • 22'
      Кубо справа прострелил к воротам. Мяч попал в Кубарси и отскочил к Пенье.
    • 20'
      Агер на фланге выиграл забег у Педри и не позволил барселонцу прорваться к воротам.
    • 19'
      Рафинья слева со штрафного навесил к дальней штанге. Последовала скидка в центр, где Кубарси головой пробил чуть выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      18'
      Арамбуру на фланге снёс Бальде.
    • 17'
      Педри справа навес к дальней штанге исполнил слишком высоко. У Левандовски не было шансов достать мяч вверху.
    • Фол, нарушение
      16'
      Кубо на чужой половине поля сбил Бальде.
    • Видеоповтор
      15'
      ВАР усмотрел у Левандовски офсайд и гол отменил. Где-то техника усмотрела какие-то миллиметры.
    • Офсайд
      13'
      Де Йонг слева подошёл к штрафной площади и пробил в Левандовски. Мяч взмыл вверх, Субельдия попытался головой откинуть его в сторону, но получилась удачная скидка на Роберта, который с восьми метров сильно пробил в левый угол. Но...
    • 12'
      Заброс налево на Бекера получился слишком сильным. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • 11'
      "Реал Сосьедад" активно попрессинговал гостей на их половине поля. Удалось бело-синим совершить несколько перехватов, но свою атаку не развили.
    • 10'
      Педри на правом фланге оказался в окружении соперников и передачу в центр на партнёров исполнить не смог.
    • Офсайд
      9'
      Ещё один офсайд. Левандовски рывок совершил рановато.
    • Офсайд
      8'
      Кубо на правом фланге не уследил за линией защитников гостей и оказался в офсайде.
    • 7'
      Френки Де Йонг по центру выдал пас к штрафной площади на Фермина Лопеса, которому вместо с Педри прорваться к воротам не удалось.
    • Фол, нарушение
      6'
      Кунде на чужой половине поля завалил на газон Муньоса.
    • 5'
      Рафинья слева навесил в центр штрафной площади, где Левандовски головой до мяча не добрался, а Фермину Лопесу не позволили сыграть вверху соперники.
    • 4'
      Болельщики в Сан-Себастьяне освистывают Иньиго Мартинеса. Каждое касание игроком мяча сопровождается оглушительным свистом.
    • Угловой
      3'
      Рафинья исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева на ближней штанге сыграли на опережение и вбили мяч от ворот.
    • 2'
      "Реал Сосьедад" играет в полосатых бело-синих футболках и белых трусах, "Барселона" - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Реале Арене"!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Барселона

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    4.6% (7)
    Ничья
    5.3% (8)
    Барселона
    90.1% (137)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.35% (97)
    Меньше
    15.65% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    83.48% (96)
    Нет
    16.52% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    40.8% (62)
    1:3 Барселона
    15.8% (24)
    0:2 Барселона
    7.2% (11)
    0:1 Барселона
    3.3% (5)
    1:4 Барселона
    2% (3)
    0:3 Барселона
    1.3% (2)
    2:3 Барселона
    1.3% (2)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
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