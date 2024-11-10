Тур: 13. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Куадра Гильермо
1:0
Перерыв
0'
13' Undefined phrase: football_event_Левандовски Роберт
20' Желтая карточкаАрамбуру Хон
1:0
33' ГолБекер Шеральдо
Ход матча
20'
33'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Арамбуру
Хон
21
Агер
Наиф
23
Браис
Мендес
24
Сучич
Лука
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
8
Педри
17
Касадо
Марк
16
Лопес
Фермин
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
-
21 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
24 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ФерминНападающий
- Нападающий
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Запасные игроки
-
25 Щесны ВойцехВратарь
- Вратарь
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
-
20 Ольмо ДаниПолузащитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Барселона
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
100%
0 побед 0 ничьих 24 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
34 матча
17.6%
11.8%
70.6%
6 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед
Второй тайм
17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.29
0.76
Среднее время на гол
69
117
Всего голов
46
30
Голов в среднем за матч
2.71
1.76
Среднее время на гол
33
51
Всего голов
68
43
Голов в среднем за матч
2
1.26
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
45
71
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|3
|0.23
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.15
|Оскарссон Орри
|2
|0.15
|Браис Мендес
|1
|0.08
|Субименди Мартин
|1
|0.08
|Сучич Лука
|1
|0.08
|Бекер Шеральдо
|1
|0.08
|Гомес Серхио
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Барренечеа Андер
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|1.08
|Рафинья Диас
|7
|0.54
|Ямаль Ламин
|5
|0.38
|Ольмо Дани
|5
|0.38
|Педри
|3
|0.23
|Торре Пабло
|3
|0.23
|Торрес Ферран
|1
|0.08
|Кунде Жюль
|1
|0.08
|Виктор Пау
|1
|0.08
|Касадо Марк
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Иньиго Мартинес
|0
|0
|Гарсия Эрик
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арамбуру Хон
|4
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|1
|Субельдия Игор
|2
|0
|Браис Мендес
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Одриосола Альваро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Гомес Серхио
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Виктор Пау
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Пенья Иньяки
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Гави
|1
|0
|Касадо Марк
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Домингес Серхи
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Мартин Жерар
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
2
Реал Сосьедад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Барселона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
18
Реал Сосьедад
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Барселона
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
6
22
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
67%
5
23%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
4
18
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
2
50%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
17%
61-75
1
25%
4
22%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
40
4 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 0
1
10%
2
5%
1-15
0
0%
10
25%
16-30
3
30%
7
18%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
1
10%
5
13%
61-75
5
50%
9
23%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2
Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1
Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Барселона
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
210
111
111
75
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 12
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|8 - 11
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 25
|9
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|0:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 4
|8
|17.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|20.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 9
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Барселона
Исход игры
Реал Сосьедад
4.6% (7)
Ничья
5.3% (8)
Барселона
90.1% (137)
Тотал 2.5
Больше
84.35% (97)
Меньше
15.65% (18)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
1:2 Барселона
40.8% (62)
1:3 Барселона
15.8% (24)
0:2 Барселона
7.2% (11)
0:1 Барселона
3.3% (5)
1:4 Барселона
2% (3)
0:3 Барселона
1.3% (2)
2:3 Барселона
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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