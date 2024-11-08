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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Реал Сосьедад
 
Позже
Барселона
Прогнозы 47
Реал Сосьедад 8.5% (4)
X 6.4% (3)
Барселона 85.1% (40)
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Барселона

История личных встреч

Реал Сосьедад
Барселона

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

100%
0 побед 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

34 матча

17.6%
11.8%
70.6%
6 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед

Второй тайм

17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
КК
1:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:6
С
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:4
П
3:2
КК
5:2
КК
0:1
П
1:1
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
КК
1:1
КК
2:0
П
4:1
П
3:2
П
5:1
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
5:0

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.76

Среднее время на гол

69
117

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

2.71
1.76

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

68
43

Голов в среднем за матч

2
1.26

Тотал матчей

2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

45
71

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 3 0.25
Оярсабаль Микель 2 (1) 0.17
Оскарссон Орри 2 0.17
Браис Мендес 1 0.08
Субименди Мартин 1 0.08
Сучич Лука 1 0.08
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Барренечеа Андер 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 14 (2) 1.17
Рафинья Диас 7 0.58
Ямаль Ламин 5 0.42
Ольмо Дани 5 0.42
Педри 3 0.25
Торре Пабло 3 0.25
Торрес Ферран 1 0.08
Кунде Жюль 1 0.08
Виктор Пау 1 0.08
Касадо Марк 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Иньиго Мартинес 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбуру Хон 3 0
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 2 0
Браис Мендес 2 0
Субименди Мартин 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Агер Наиф 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Умар Садик 1 0
Гомес Серхио 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 2 0
Кунде Жюль 2 0
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Пенья Иньяки 1 0
Педри 1 0
Фати Ансу 1 0
Гави 1 0
Касадо Марк 1 0
Лопес Фермин 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Мартин Жерар 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2
Реал Сосьедад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Барселона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
18
Реал Сосьедад
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Барселона
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

6
22
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
67%
5
23%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

4
18
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
2
50%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
17%
61-75
1
25%
4
22%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
40
4 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 0
1
10%
2
5%
1-15
0
0%
10
25%
16-30
3
30%
7
18%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
1
10%
5
13%
61-75
5
50%
9
23%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2
Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1
Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Барселона

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
1
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
11
1
1
11
2.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
5.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Сельта
 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
15.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
16.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
17.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.

    Главный судья: Куадра Гильермо

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 47
    Реал Сосьедад 8.5% (4)
    X 6.4% (3)
    Барселона 85.1% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Барселона
    5.30
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    4.25
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Барселона

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    8.5% (4)
    Ничья
    6.4% (3)
    Барселона
    85.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.5% (33)
    Меньше
    17.5% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    48.9% (23)
    1:3 Барселона
    12.8% (6)
    0:2 Барселона
    10.6% (5)
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