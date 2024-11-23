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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Арсенал
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 120
Арсенал 92.5% (111)
X 6.7% (8)
Ноттингем Форест 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Ноттингем Форест
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
12
Тимбер
Юрриен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
33
Калафьори
Риккардо
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
23
Мерино
Микель
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэль
19
Троссар
Леандро
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
18
Уорд-Праус
Джеймс
14
Хадсон-Одои
Каллум
9
Авонийи
Тайво
Арсенал
4-3-3
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Ноттингем Форест

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
1:0
КЛ
5:0
К
4:2
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

4
1.6

Среднее время на гол

22
56

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.33

Среднее время на гол

64
270

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
80

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 4 0.36
Сака Букайо 3 0.27
Мартинелли Габриэл 3 0.27
Троссар Леандро 2 0.18
Габриэль дос Сантос 2 0.18
Парти Томас 1 0.09
Мерино Микель 1 0.09
Калафьори Риккардо 1 0.09
Эдегор Мартин 0 0
Уайт Бен 0 0
Райс Деклан 0 0
Тимбер Юрриен 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 (1) 0.73
Хадсон-Одои Каллум 2 0.18
Мурильо Джейсон 1 0.09
Эйна Ола 1 0.09
Йейтс Райан 1 0.09
Гиббс-Уайт Морган 1 0.09
Соса Рамон 1 0.09
Андерсон Эллиот 0 0
Эланга Энтони 0 0
Морено Алекс 0 0
Миленкович Никола 0 0
Силва Жота 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 3 1
Салиба Вильям 2 1
Тимбер Юрриен 3 0
Троссар Леандро 1 1
Жоржиньо II 2 0
Парти Томас 2 0
Райя Давид 2 0
Жезус Габриэль 2 0
Хаверц Кай 2 0
Уайт Бен 2 0
Эдегор Мартин 1 0
Мерино Микель 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Калафьори Риккардо 1 0
Льюис-Скелли Майлс 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 2 1
Нуну Эшпириту Санту 2 1
Йейтс Райан 3 0
Домингес Николас 3 0
Андерсон Эллиот 3 0
Уильямс Неко 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Селс Матц 2 0
Морено Алекс 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Вуд Крис 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Эйна Ола 1 0
Миленкович Никола 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
3
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ноттингем Форест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
6
Арсенал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Ноттингем Форест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
4
27%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
4
24%
5
33%
61-75
2
12%
1
7%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Арсенал 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3
Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0
Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3

Результаты матчей

Арсенал
Ноттингем Форест

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
3
8
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Челси
 2:0 Заявка 12 6 4 2 23 - 13 22
4.
Арсенал
 Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 5 4 2 15 - 10 19
6.
Брайтон
 Заявка 11 5 4 2 19 - 15 19
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Астон Вилла
 Заявка 11 5 3 3 17 - 17 18
10.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 1 5 23 - 13 16
11.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
16.
Лестер
 0:2 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
17.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
4.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
7.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 2:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
17.
Лестер
 0:2 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Челси
 2:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Лестер
 0:2 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2024, осталось 34 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 120
    Арсенал 92.5% (111)
    X 6.7% (8)
    Ноттингем Форест 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ноттингем Форест
    5.10
    5.00
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    9.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Арсенал
    92.5% (111)
    Ничья
    6.7% (8)
    Ноттингем Форест
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    52.73% (58)
    Нет
    47.27% (52)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    32.5% (39)
    2:1 Арсенал
    30% (36)
    3:1 Арсенал
    8.3% (10)
    1:0 Арсенал
    6.7% (8)
    3:2 Арсенал
    3.3% (4)
    3:0 Арсенал
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    4:1 Арсенал
    2.5% (3)
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