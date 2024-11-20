Тур: 12. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
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Главный тренер: Артета Микель
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Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
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История личных встреч
Арсенал
Ноттингем Форест
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
4
1.6
Среднее время на гол
22
56
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.33
Среднее время на гол
64
270
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
80
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|4
|0.36
|Сака Букайо
|3
|0.27
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.27
|Троссар Леандро
|2
|0.18
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.18
|Парти Томас
|1
|0.09
|Мерино Микель
|1
|0.09
|Калафьори Риккардо
|1
|0.09
|Эдегор Мартин
|0
|0
|Уайт Бен
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Тимбер Юрриен
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8 (1)
|0.73
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.18
|Мурильо Джейсон
|1
|0.09
|Эйна Ола
|1
|0.09
|Йейтс Райан
|1
|0.09
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.09
|Соса Рамон
|1
|0.09
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|3
|1
|Салиба Вильям
|2
|1
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Троссар Леандро
|1
|1
|Жоржиньо II
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Райя Давид
|2
|0
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Хаверц Кай
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Калафьори Риккардо
|1
|0
|Льюис-Скелли Майлс
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|2
|1
|Йейтс Райан
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Андерсон Эллиот
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
3
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ноттингем Форест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
6
Арсенал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Ноттингем Форест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
4
27%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
4
24%
5
33%
61-75
2
12%
1
7%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Арсенал 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3
Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0
Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3
Результаты матчей
Арсенал
Ноттингем Форест
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
65
38
29
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 13
|23
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 15
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|23 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 22
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 27
|6
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогнозы на матч Арсенал - Ноттингем Форест
Исход игры
Арсенал
94.6% (35)
Ничья
5.4% (2)
Ноттингем Форест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (15)
Меньше
57.14% (20)
Обе команды забьют
Да
42.86% (15)
Нет
57.14% (20)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
48.6% (18)
3:1 Арсенал
16.2% (6)
2:1 Арсенал
13.5% (5)
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