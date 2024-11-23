Тур: 12. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Джонс Роберт
1:1
Перерыв
Ход матча
20'
1:0
31'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
230 Количество передач 223
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лукич
Саша
17
Айуоби
Алекс
19
Нелсон
Райс
1
Са
Жозе
24
Гомеш
Тоти
7
Андре
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лукич СашаПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
24 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Понд АлфиЗащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Кандл ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
16 Tom Edozie
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Вулверхэмптон
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
24 матча
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
2
1.08
Среднее время на гол
45
83
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.63
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
86
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|4 (1)
|0.33
|Айуоби Алекс
|3
|0.25
|Смит-Роу Эмиль
|3
|0.25
|Уилсон Гарри
|3
|0.25
|Траоре Адама
|1
|0.08
|Нелсон Райс
|1
|0.08
|Родриго Мунис
|1
|0.08
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Лено Бернд
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|6
|0.5
|Ларсен Йорген
|4
|0.33
|Аит-Нури Раян
|3
|0.25
|Лемина Марио
|1
|0.08
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.08
|Сарабия Пабло
|1
|0.08
|Гомес Жоао
|1
|0.08
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Дойл Томми
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|4
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|1
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Смит-Роу Эмиль
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Жоао
|4
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|О'Нил Гари
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Лемина Марио
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Боргес Карлос
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вулверхэмптон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
5
4
Фулхэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Вулверхэмптон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
20%
2
29%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
50%
4
29%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
12%
4
25%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
12
27
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
3
11%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
33%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3
Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2
Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1
Результаты матчей
Фулхэм
Вулверхэмптон
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
56
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 13
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|4.
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|5.
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 15
|22
|6.
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|1:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|9.
|1:2 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|23 - 13
|16
|12.
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|19.
|1:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|17 - 28
|7
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|6.
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|7.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|18.
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|19.
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Фулхэм
75.9% (82)
Ничья
22.2% (24)
Вулверхэмптон
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.81% (64)
Меньше
40.19% (43)
Обе команды забьют
Да
75.7% (81)
Нет
24.3% (26)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
47.2% (51)
1:1 Ничья
15.7% (17)
1:0 Фулхэм
15.7% (17)
2:0 Фулхэм
7.4% (8)
2:2 Ничья
5.6% (6)
3:1 Фулхэм
4.6% (5)
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