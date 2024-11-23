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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Фулхэм
1:1
Перерыв
Вулверхэмптон
0'
1:0
20' Гол
Айуоби Алекс
1:1
31' Гол
Кунья Матеус
45' Желтая карточка
Угелумба Кэлвин

Ход матча

20'
Айуоби Алекс
(Тете Кенни)
1:0
31'
1:1
Кунья Матеус
(Лемина Марио)
45'
Угелумба Кэлвин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 230 Количество передач 223
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 108
Фулхэм 75.9% (82)
X 22.2% (24)
Вулверхэмптон 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фулхэм
Ничья
Вулверхэмптон
1.68
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
18
Перейра
Андреас
20
Лукич
Саша
17
Айуоби
Алекс
32
Смит-Роу
Эмиль
19
Нелсон
Райс
7
Хименес
Рауль
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
5
Лемина
Марио
24
Гомеш
Тоти
3
Аит-Нури
Раян
8
Гомес
Жоао
7
Андре
27
Беллегард
Жан-Рикнер
10
Кунья
Матеус
19
Гомес
Родриго
II
9
Ларсен
Йорген
Фулхэм
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Вулверхэмптон

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

24 матча

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
4:4
Ч
3:2
Ч
0:3
Ч
3:0
К
3:3
К
0:0
Ч
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

2
1.08

Среднее время на гол

45
83

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
86

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.33
Айуоби Алекс 3 0.25
Смит-Роу Эмиль 3 0.25
Уилсон Гарри 3 0.25
Траоре Адама 1 0.08
Нелсон Райс 1 0.08
Родриго Мунис 1 0.08
Перейра Андреас 1 0.08
Робинсон Энтони 0 0
Лено Бернд 0 0
Тете Кенни 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 6 0.5
Ларсен Йорген 4 0.33
Аит-Нури Раян 3 0.25
Лемина Марио 1 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.08
Сарабия Пабло 1 0.08
Гомес Жоао 1 0.08
Семеду Нелсон 0 0
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Дойл Томми 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 4 0
Угелумба Кэлвин 4 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Тете Кенни 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Марку Силва 2 0
Андерсен Йоаким 0 1
Айуоби Алекс 1 0
Диоп Исса 1 0
Нелсон Райс 1 0
Смит-Роу Эмиль 1 0
Родриго Мунис 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 4 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Гомеш Тоти 4 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Лемина Марио 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Москера Йерсон 2 0
Боргес Карлос 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Кунья Матеус 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вулверхэмптон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

5
4
Фулхэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Вулверхэмптон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
20%
2
29%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
50%
4
29%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
12%
4
25%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

12
27
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
3
11%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
33%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3
Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2
Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1

Результаты матчей

Фулхэм
Вулверхэмптон

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
5
6
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 15 22
6.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 12 5 4 3 17 - 14 19
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
11.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 1 5 23 - 13 16
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 16 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
17.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
18.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
19.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 12 1 4 7 17 - 28 7
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 0:0 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Борнмут
 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
16.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
17.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
18.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 6 0 3 3 8 - 14 3
19.
Брентфорд
 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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    Прогнозы 108
    Фулхэм 75.9% (82)
    X 22.2% (24)
    Вулверхэмптон 1.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.68
    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Фулхэм
    75.9% (82)
    Ничья
    22.2% (24)
    Вулверхэмптон
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.81% (64)
    Меньше
    40.19% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    75.7% (81)
    Нет
    24.3% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    47.2% (51)
    1:1 Ничья
    15.7% (17)
    1:0 Фулхэм
    15.7% (17)
    2:0 Фулхэм
    7.4% (8)
    2:2 Ничья
    5.6% (6)
    3:1 Фулхэм
    4.6% (5)
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