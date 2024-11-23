Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Угелумба Кэлвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

48' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Перейра Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

41' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Нелсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Семеду Нелсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

35' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Г О О О О Л - Кунья Матеус забивает с правой ноги!

31' Лемина Марио из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Аит-Нури Раян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Фулхэм

28' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

25' Перейра Андреас из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Удар от ворот произведет Фулхэм

23' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Г О О О О Л - Айуоби Алекс из команды Фулхэм левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

20' Хименес Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лукич Саша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Оооо... вот это был удар! Хименес Рауль должен был забить с этой позиции.

17' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хименес Рауль и попал в перекладину!

17' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Смит-Роу Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Гомес Жоао пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

11' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Андре из команды Вулверхэмптон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

3' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля