Первый тайм

8' С угла поля навесил на дальнюю штангу Фоден, но на выходе Викарио кулаком вынес снаряд подальше от ворот.

7' Протащил мяч к штрафной соперника Савио после паса от Гвардиола и откатил поперек на Холанна, который пробил вторым касанием, но мяч полетел рядом со штангой.

6' С фланга Савио сместился в центр к штрафной и пробил по воротам, но мяч угодил точно в спину защитнику.

5' Пробивал головой Холанн на дальней штанге после навеса от Гвардиола, но мяч полетел крайне неточно.

4' Со штрафного навесил Фоден на дальнюю штангу, где пробил головой Льюис, но мяч полетел немного неточно.

3' По центру прорывался на скорости Гюндоган к штрафной соперника, но получил по ногам в подкате от Биссума, который получил желтую карточку.