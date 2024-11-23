Манчестер Сити, имеет все шансы на уверенную победу в предстоящем матче против Тоттенхэма. «Горожане»... Ещё
Winged-Goalkeeper #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|1.09
|Ковачич Матео
|3
|0.27
|Гвардиол Йошко
|3
|0.27
|Стоунс Джон
|2
|0.18
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.09
|Доку Жереми
|1
|0.09
|Силва Бернарду
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|4
|0.36
|Джонсон Бреннан
|4
|0.36
|Хын Мин Сон
|3
|0.27
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.27
|Кулушевски Деян
|2
|0.18
|Биссума Ив
|2
|0.18
|Порро Педро
|1
|0.09
|Бентанкур Родриго
|1
|0.09
|Ромеро Кристиан
|1
|0.09
|Сарр Пап Матар
|0
|0
|Ван де Вен Микки
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Удоджи Дестини
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачич Матео
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
|Симпсон-Пуси Жамай
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Порро Педро
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Удоджи Дестини
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 13
|17
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 28
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 7
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5