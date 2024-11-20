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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Сити
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 34
Манчестер Сити 94.1% (32)
X 2.9% (1)
Тоттенхэм 2.9% (1)
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Манчестер Сити
Тоттенхэм

История личных встреч

Манчестер Сити
Тоттенхэм

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

41 матч

48.8%
9.8%
41.4%
20 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.6%
29.3%
34.1%
15 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

КЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

49
23

Голов в среднем за матч

2.33
1.15

Среднее время на гол

38
78

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

77
51

Голов в среднем за матч

1.88
1.24

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 12 (1) 1.09
Ковачич Матео 3 0.27
Гвардиол Йошко 3 0.27
Стоунс Джон 2 0.18
Де Брёйне Кевин 1 0.09
Доку Жереми 1 0.09
Силва Бернарду 0 0
Савио III 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0
Гюндоган Илкай 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Грилиш Джек 0 0
Фоден Фил 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 4 0.36
Джонсон Бреннан 4 0.36
Хын Мин Сон 3 0.27
Мэддисон Джеймс 3 0.27
Кулушевски Деян 2 0.18
Биссума Ив 2 0.18
Порро Педро 1 0.09
Бентанкур Родриго 1 0.09
Ромеро Кристиан 1 0.09
Сарр Пап Матар 0 0
Ван де Вен Микки 0 0
Вернер Тимо 0 0
Ришарлисон 0 0
Удоджи Дестини 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачич Матео 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Диаш Рубен 3 0
Савио III 2 0
Силва Бернарду 2 0
Грилиш Джек 2 0
Холанн Эрлинг 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Льюис Рико 1 0
Симпсон-Пуси Жамай 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Кулушевски Деян 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Биссума Ив 2 0
Порро Педро 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Удоджи Дестини 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Ришарлисон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Спенс Джед 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
Манчестер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Тоттенхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
14
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Тоттенхэм
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
4
33%
1
17%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
9%
2
13%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
36%
4
27%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

23
21
15 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
5
22%
3
14%
1-15
6
26%
4
19%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
7
30%
5
24%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
33%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4

Результаты матчей

Манчестер Сити
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
4
2
1
4
3.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
6
5
3
8
2.5
5
6
1
10
3.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Челси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 13 19
4.
Арсенал
 Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 5 4 2 15 - 10 19
6.
Брайтон
 Заявка 11 5 4 2 19 - 15 19
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Астон Вилла
 Заявка 11 5 3 3 17 - 17 18
10.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 1 5 23 - 13 16
11.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
4.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
7.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2024, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 34
    Манчестер Сити 94.1% (32)
    X 2.9% (1)
    Тоттенхэм 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Тоттенхэм
    4.80
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    6.20
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    94.1% (32)
    Ничья
    2.9% (1)
    Тоттенхэм
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.76% (25)
    Меньше
    24.24% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (24)
    Нет
    27.27% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    47.1% (16)
    3:1 Манчестер Сити
    17.6% (6)
    2:0 Манчестер Сити
    14.7% (5)
    1:0 Манчестер Сити
    8.8% (3)
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