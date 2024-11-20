Тур: 12. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Брукс Джон
Позже
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Главный тренер: Гвардиола Пеп
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Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
История личных встреч
Манчестер Сити
Тоттенхэм
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
41 матч
48.8%
9.8%
41.4%
20 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.6%
29.3%
34.1%
15 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
23
Голов в среднем за матч
2.33
1.15
Среднее время на гол
38
78
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
77
51
Голов в среднем за матч
1.88
1.24
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|1.09
|Ковачич Матео
|3
|0.27
|Гвардиол Йошко
|3
|0.27
|Стоунс Джон
|2
|0.18
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.09
|Доку Жереми
|1
|0.09
|Силва Бернарду
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|4
|0.36
|Джонсон Бреннан
|4
|0.36
|Хын Мин Сон
|3
|0.27
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.27
|Кулушевски Деян
|2
|0.18
|Биссума Ив
|2
|0.18
|Порро Педро
|1
|0.09
|Бентанкур Родриго
|1
|0.09
|Ромеро Кристиан
|1
|0.09
|Сарр Пап Матар
|0
|0
|Ван де Вен Микки
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Удоджи Дестини
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачич Матео
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
|Симпсон-Пуси Жамай
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Порро Педро
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Удоджи Дестини
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
Манчестер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Тоттенхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
14
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Тоттенхэм
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
4
33%
1
17%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
9%
2
13%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
36%
4
27%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
23
21
15 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
5
22%
3
14%
1-15
6
26%
4
19%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
7
30%
5
24%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
33%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4
Результаты матчей
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
38
56
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 13
|23
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 15
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|23 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 22
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 27
|6
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм
Исход игры
Манчестер Сити
94.1% (32)
Ничья
2.9% (1)
Тоттенхэм
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
75.76% (25)
Меньше
24.24% (8)
Обе команды забьют
Да
72.73% (24)
Нет
27.27% (9)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
47.1% (16)
3:1 Манчестер Сити
17.6% (6)
2:0 Манчестер Сити
14.7% (5)
1:0 Манчестер Сити
8.8% (3)
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