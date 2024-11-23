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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Борнмут
0:1
Перерыв
Брайтон
0'
0:1
4' Гол
Педро Жоао
30' Желтая карточка
Рюттер Жоржиньо
40' Желтая карточка
Семеньо Антуан
45' Желтая карточка
Балеба Карлос

Ход матча

4'
0:1
Педро Жоао
30'
 
Рюттер Жоржиньо
40'
Семеньо Антуан
 
45'
 
Балеба Карлос

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 195 Количество передач 230
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 108
Борнмут 31.5% (34)
X 51.9% (56)
Брайтон 16.7% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Борнмут
Ничья
Брайтон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Аррисабалага
Кепа
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
5
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
12
Адамс
Тайлер
4
Кук
Льюис
16
Тавернер
Маркус
19
Клюйверт
Джастин
24
Семеньо
Антуан
9
Эванилсон
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
30
Эступиньян
Первис
20
Балеба
Карлос
26
Аяри
Ясин
14
Рюттер
Жоржиньо
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Борнмут
4-2-3-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Брайтон

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
К
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
КЛ
1:0
ПЛ
2:1
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.56

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.58
1.26

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

57
71

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 4 0.33
Эванилсон 4 0.33
Клюйверт Джастин 2 (1) 0.17
Кук Льюис 1 0.08
Тавернер Маркус 1 0.08
Синистерра Луис 1 0.08
Уттара Данго 1 0.08
Кристи Райан 1 0.08
Керкез Милош 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.5
Педро Жоао 4 0.33
Рюттер Жоржиньо 2 0.17
Митома Каору 1 0.08
Адингра Симон 1 0.08
Балеба Карлос 1 0.08
Минте Янкуба 1 0.08
Кадыоглу Ферди 1 0.08
О'Райли Мэттью 1 0.08
Фергюсон Эван 1 0.08
Хиншелвуд Джек 1 0.08
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 5 0
Семеньо Антуан 5 0
Клюйверт Джастин 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Смит Адам 3 0
Кук Льюис 3 0
Ираола Андони 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Керкез Милош 2 0
Унал Энес 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Забарный Илья 1 0
Хёйсен Дин 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Игор II 3 0
Fabian Huerzeler 1 1
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Аяри Ясин 2 0
Балеба Карлос 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0

Результаты матчей

Борнмут
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брайтон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Борнмут
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
11
Борнмут
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Брайтон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
71%
4
36%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
5
45%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
20%
6
32%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
6
40%
5
26%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
5
33%
4
27%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0
Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2

Результаты матчей

Борнмут
Брайтон

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
5
1
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
7
4
2
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 15 22
6.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 12 5 4 3 17 - 14 19
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
11.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 1 5 23 - 13 16
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 16 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
17.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
18.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
19.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 12 1 4 7 17 - 28 7
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 0:0 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Борнмут
 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
16.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
17.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
18.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 6 0 3 3 8 - 14 3
19.
Брентфорд
 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Команда Брайтон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Контроль мяча: Борнмут: 46%, Брайтон: 54%.
  • 51'
    Эступиньян Первис из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Контроль мяча: Борнмут: 46%, Брайтон: 54%.
  • 50'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 49'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 48'
    Жуан Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 48'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 48'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Керкез Милош успешно блокирует удар.
  • 48'
    Рюттер Жоржиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 46'
    Балеба Карлос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 108
    Борнмут 31.5% (34)
    X 51.9% (56)
    Брайтон 16.7% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Брайтон
    2.60
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Брайтон

    Исход игры
    Борнмут
    31.5% (34)
    Ничья
    51.9% (56)
    Брайтон
    16.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.19% (43)
    Меньше
    59.81% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    85.98% (92)
    Нет
    14.02% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.4% (49)
    2:1 Борнмут
    21.3% (23)
    1:2 Брайтон
    11.1% (12)
    1:0 Борнмут
    6.5% (7)
    2:2 Ничья
    5.6% (6)
    0:1 Брайтон
    3.7% (4)
    2:0 Борнмут
    2.8% (3)
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