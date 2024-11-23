Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Жуан Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

42' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Семеньо Антуан получил желтую карточку от судьи

40' Матч возобновлен

39' Жуан Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Аррисабалага Кепа взял и забрал мяч на выходе

38' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Уэлбек Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Борнмут

35' Удар от ворот произведет Брайтон

34' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Аяри Ясин из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Рюттер Жоржиньо получает желтую карточку за неспортивное поведение

29' Удар от ворот произведет Брайтон

29' Клюйверт Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Керкез Милош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

24' Жуан Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Удар от ворот произведет Брайтон

22' Тавернер Маркус не смог попасть в створ ударом издали

21' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хорошую попытку сделал Эванилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Адамс Тайлер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Клюйверт Джастин пробует нанести удар издали, но Барт Вербрюгген ловит мяч

15' Удар от ворот произведет Брайтон

14' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Брайтон

12' Клюйверт Джастин из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Тавернер Маркус из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Аррисабалага Кепа взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Брайтон

7' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Команда Брайтон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Жуан Педру удалось забить из легкой позиции.

4' Г О О О О Л - Жуан Педру первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

4' Рюттер Жоржиньо пробует нанести удар издали, но Кепа Аррисабалага держит все под контролем

4' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Борнмут

2' Удар от ворот произведет Брайтон

2' Семеньо Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Кук Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брайтон начинает с центра поля