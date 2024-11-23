Тур: 12. Стадион: Виталити. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0'
0:1
4' ГолПедро Жоао
30' Желтая карточкаРюттер Жоржиньо
40' Желтая карточкаСеменьо Антуан
45' Желтая карточкаБалеба Карлос
0:2
49' ГолМитома Каору
59' Вторая желтая карточкаБалеба Карлос
1:2
90' ГолБрукс Дэвид
90' Желтая карточкаВан Хекке Ян-Поль
90' Желтая карточкаКук Льюис
90'+8
Ход матча
4'
0:1
30'
40'
45'
49'
0:2
59'
75'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
11 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 0
-
5 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
471 Количество передач 403
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Смит
Адам
12
Адамс
Тайлер
26
Аяри
Ясин
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Борнмут
Брайтон
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.56
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.58
1.26
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
57
71
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семеньо Антуан
|4
|0.33
|Эванилсон
|4
|0.33
|Клюйверт Джастин
|2 (1)
|0.17
|Кук Льюис
|1
|0.08
|Тавернер Маркус
|1
|0.08
|Синистерра Луис
|1
|0.08
|Уттара Данго
|1
|0.08
|Брукс Дэвид
|1
|0.08
|Кристи Райан
|1
|0.08
|Керкез Милош
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|6
|0.5
|Педро Жоао
|4
|0.33
|Митома Каору
|2
|0.17
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.17
|Адингра Симон
|1
|0.08
|Балеба Карлос
|1
|0.08
|Минте Янкуба
|1
|0.08
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.08
|О'Райли Мэттью
|1
|0.08
|Фергюсон Эван
|1
|0.08
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.08
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи Райан
|5
|0
|Семеньо Антуан
|5
|0
|Кук Льюис
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Смит Адам
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балеба Карлос
|2
|1
|Роша Игор II
|3
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|3
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|1
|Данк Льюис
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Аяри Ясин
|2
|0
|Минте Янкуба
|2
|0
|Хиншелвуд Джек
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брайтон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
4
Борнмут
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
11
Борнмут
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Забито
7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
71%
4
36%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
5
45%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
6%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
6
29%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
7
44%
5
24%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
5
29%
29%
4
25%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
6
35%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0
Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2
Результаты матчей
Борнмут
Брайтон
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
57
84
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 13
|17
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 28
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 7
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 1:2 Брайтон
Исход игры
Борнмут
31.5% (34)
Ничья
51.9% (56)
Брайтон
16.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
40.19% (43)
Меньше
59.81% (64)
Обе команды забьют
Да
85.98% (92)
Нет
14.02% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.4% (49)
2:1 Борнмут
21.3% (23)
1:2 Брайтон
11.1% (12)
1:0 Борнмут
6.5% (7)
2:2 Ничья
5.6% (6)
0:1 Брайтон
3.7% (4)
2:0 Борнмут
2.8% (3)
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