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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Борнмут
1:2
Конец матча
Брайтон
0'
0:1
4' Гол
Педро Жоао
30' Желтая карточка
Рюттер Жоржиньо
40' Желтая карточка
Семеньо Антуан
45' Желтая карточка
Балеба Карлос
0:2
49' Гол
Митома Каору
59' Вторая желтая карточка
Балеба Карлос
1:2
90' Гол
Брукс Дэвид
90' Желтая карточка
Ван Хекке Ян-Поль
90' Желтая карточка
Кук Льюис
90'+8

Ход матча

4'
0:1
Педро Жоао
30'
 
Рюттер Жоржиньо
40'
Семеньо Антуан
 
45'
 
Балеба Карлос
49'
0:2
Митома Каору
(Педро Жоао)
59'
 
Балеба Карлос
64'
 
Адингра Симон
Рюттер Жоржиньо
64'
 
Виффер Матс
Педро Жоао
65'
Хёйсен Дин
Сенеси Маркос
 
65'
Уттара Данго
Адамс Тайлер
 
75'
Брукс Дэвид
Клюйверт Джастин
 
75'
Ааронс Макс
Смит Адам
 
76'
 
О'Райли Мэттью
Аяри Ясин
81'
Унал Энес
Керкез Милош
 
86'
 
Фергюсон Эван
Уэлбек Данни
90'
Брукс Дэвид
(Унал Энес)
1:2
90'
 
Ван Хекке Ян-Поль
90'
Кук Льюис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 0
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 471 Количество передач 403
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 108
Борнмут 31.5% (34)
X 51.9% (56)
Брайтон 16.7% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Аррисабалага
Кепа
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
5
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
12
Адамс
Тайлер
4
Кук
Льюис
16
Тавернер
Маркус
19
Клюйверт
Джастин
24
Семеньо
Антуан
9
Эванилсон
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
30
Эступиньян
Первис
20
Балеба
Карлос
26
Аяри
Ясин
14
Рюттер
Жоржиньо
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Борнмут
4-2-3-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Брайтон

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
К
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
КЛ
1:0
ПЛ
2:1
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.56

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.58
1.26

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

57
71

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 4 0.33
Эванилсон 4 0.33
Клюйверт Джастин 2 (1) 0.17
Кук Льюис 1 0.08
Тавернер Маркус 1 0.08
Синистерра Луис 1 0.08
Уттара Данго 1 0.08
Брукс Дэвид 1 0.08
Кристи Райан 1 0.08
Керкез Милош 0 0
Унал Энес 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.5
Педро Жоао 4 0.33
Митома Каору 2 0.17
Рюттер Жоржиньо 2 0.17
Адингра Симон 1 0.08
Балеба Карлос 1 0.08
Минте Янкуба 1 0.08
Кадыоглу Ферди 1 0.08
О'Райли Мэттью 1 0.08
Фергюсон Эван 1 0.08
Хиншелвуд Джек 1 0.08
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 5 0
Семеньо Антуан 5 0
Кук Льюис 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Смит Адам 3 0
Ираола Андони 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Керкез Милош 2 0
Унал Энес 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Забарный Илья 1 0
Хёйсен Дин 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балеба Карлос 2 1
Роша Игор II 3 0
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Fabian Huerzeler 1 1
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Аяри Ясин 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0

Результаты матчей

Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брайтон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Борнмут
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
11
Борнмут
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
71%
4
36%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
5
45%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
6%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
6
29%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
7
44%
5
24%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
5
29%
29%
4
25%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
6
35%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0
Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2

Результаты матчей

Борнмут
Брайтон

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
5
1
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
8
4
2
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 12 7 3 2 22 - 13 24
3.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
4.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
5.
Брайтон
 Заявка 12 6 4 2 21 - 16 22
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
10.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 12 5 2 5 23 - 13 17
11.
Брентфорд
 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
12.
Борнмут
 Заявка 12 4 3 5 16 - 17 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 2 3 7 20 - 28 9
18.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
5.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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    Прогнозы 108
    Борнмут 31.5% (34)
    X 51.9% (56)
    Брайтон 16.7% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 1:2 Брайтон

    Исход игры
    Борнмут
    31.5% (34)
    Ничья
    51.9% (56)
    Брайтон
    16.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.19% (43)
    Меньше
    59.81% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    85.98% (92)
    Нет
    14.02% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.4% (49)
    2:1 Борнмут
    21.3% (23)
    1:2 Брайтон
    11.1% (12)
    1:0 Борнмут
    6.5% (7)
    2:2 Ничья
    5.6% (6)
    0:1 Брайтон
    3.7% (4)
    2:0 Борнмут
    2.8% (3)
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