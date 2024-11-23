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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Эвертон
0:0
Перерыв
Брентфорд
0'
41' Красная карточка
Норгор Кристиан
43' Желтая карточка
Томас Франк

Ход матча

41'
 
Норгор Кристиан
43'
 
Томас Франк

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 193 Количество передач 224
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 109
Эвертон 57.8% (63)
X 36.7% (40)
Брентфорд 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эвертон
Ничья
Брентфорд
2.51
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
16
Дукуре
Абдулай
27
Гуэйе
Идрисса
29
Линдстрём
Йеспер
7
Макнил
Дуайт
10
Ндиайе
Ильман
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Флеккен
Марк
4
Ван
дер
Берг
Сепп
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
23
Льюис-Поттер
Кин
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
24
Дамсгор
Миккель
Эвертон
4-2-3-1
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
К
4:1
ПЛ
1:0
КC
1:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.25
Калверт-Льюин Доминик 2 0.17
Кин Майкл 2 0.17
Ндиайе Ильман 2 0.17
Гомеш Бету 1 0.08
Янг Эшли 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 8 (2) 0.67
Висса Йоан 6 0.5
Пиннок Итан 2 0.17
Янельт Витали 1 0.08
Дамсгор Миккель 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Карвалью Фабиу 1 0.08
Коллинз Натан 1 0.08
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кин Майкл 4 0
Янг Эшли 2 1
Тарковски Джеймс 3 0
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 1
Айер Кристоффер 3 0
Мбеумо Брайан 2 0
Томас Франк 2 0
Карвалью Фабиу 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Коллинз Натан 1 0
Шаде Кевин 1 0
Ярмолюк Егор 1 0

Результаты матчей

Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Эвертон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
18
Эвертон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
22

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
4
50%
3
27%
76-90

Забито

5
18
5 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
20%
2
11%
1-15
3
60%
4
22%
16-30
1
20%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
1
10%
4
18%
1-15
3
30%
5
23%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
4
40%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
10%
3
14%
76-90

Пропущено

17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
12%
3
14%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
7
41%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2
Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Борнмут 3:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4

Результаты матчей

Эвертон
Брентфорд

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 15 22
6.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 12 5 4 3 17 - 14 19
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
11.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 1 5 23 - 13 16
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 16 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
17.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
18.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
19.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 12 1 4 7 17 - 28 7
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 0:0 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Борнмут
 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
16.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
17.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
18.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 6 0 3 3 8 - 14 3
19.
Брентфорд
 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Эвертон имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Эвертон: 48%, Брентфорд: 52%.
  • 49'
    Гуэйе Идрисса не смог попасть в створ ударом издали
  • 49'
    Ван дер Берг Сепп из команды Брентфорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Пиннок Итан из команды Брентфорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Эвертон пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.1% пользователей.
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    Прогнозы 109
    Эвертон 57.8% (63)
    X 36.7% (40)
    Брентфорд 5.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Брентфорд
    2.51
    3.40
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    6.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Брентфорд

    Исход игры
    Эвертон
    57.3% (63)
    Ничья
    37.3% (41)
    Брентфорд
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.58% (37)
    Меньше
    65.42% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    64.49% (69)
    Нет
    35.51% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (32)
    2:1 Эвертон
    24.5% (27)
    1:0 Эвертон
    21.8% (24)
    2:0 Эвертон
    8.2% (9)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    1:2 Брентфорд
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Брентфорд
    1.8% (2)
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