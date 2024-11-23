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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 38915 Главный судья: Кавана Крис
Эвертон
0:0
Конец матча
Брентфорд
0'
41' Красная карточка
Норгор Кристиан
43' Желтая карточка
Томас Франк
90'+5

Ход матча

41'
 
Норгор Кристиан
43'
 
Томас Франк
72'
 
Шаде Кевин
Дамсгор Миккель
72'
 
Родригеш Тьяго
Висса Йоан
72'
Гомеш Бету
Линдстрём Йеспер
 
72'
Мангаля Орель
Дукуре Абдулай
 
86'
 
Ярмолюк Егор
Янельт Витали

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 460 Количество передач 341
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 110
Эвертон 57.3% (63)
X 37.3% (41)
Брентфорд 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
16
Дукуре
Абдулай
27
Гуэйе
Идрисса
29
Линдстрём
Йеспер
7
Макнил
Дуайт
10
Ндиайе
Ильман
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Флеккен
Марк
4
Ван
дер
Берг
Сепп
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
23
Льюис-Поттер
Кин
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
24
Дамсгор
Миккель
Эвертон
4-2-3-1
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
К
4:1
ПЛ
1:0
КC
1:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.25
Калверт-Льюин Доминик 2 0.17
Кин Майкл 2 0.17
Ндиайе Ильман 2 0.17
Гомеш Бету 1 0.08
Янг Эшли 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 8 (2) 0.67
Висса Йоан 6 0.5
Пиннок Итан 2 0.17
Янельт Витали 1 0.08
Дамсгор Миккель 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Карвалью Фабиу 1 0.08
Коллинз Натан 1 0.08
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кин Майкл 4 0
Янг Эшли 2 1
Тарковски Джеймс 3 0
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 1
Айер Кристоффер 3 0
Мбеумо Брайан 2 0
Томас Франк 2 0
Карвалью Фабиу 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Коллинз Натан 1 0
Шаде Кевин 1 0
Ярмолюк Егор 1 0

Результаты матчей

Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Эвертон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
18
Эвертон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
22

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
4
50%
3
27%
76-90

Забито

5
18
5 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
20%
2
11%
1-15
3
60%
4
22%
16-30
1
20%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
1
10%
4
18%
1-15
3
30%
5
23%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
4
40%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
10%
3
14%
76-90

Пропущено

17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
12%
3
14%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
7
41%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2
Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Борнмут 3:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4

Результаты матчей

Эвертон
Брентфорд

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 12 7 3 2 22 - 13 24
3.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
4.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
5.
Брайтон
 Заявка 12 6 4 2 21 - 16 22
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
10.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 12 5 2 5 23 - 13 17
11.
Брентфорд
 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
12.
Борнмут
 Заявка 12 4 3 5 16 - 17 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 2 3 7 20 - 28 9
18.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
5.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эвертон: 59%, Брентфорд: 41%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 38915 болельщиков
  • 95'
    Льюис-Поттер Кин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Эвертон пытается что-то создать.
  • 95'
    Миколенко Виталий ослабляет давление, выбив мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Эвертон 57.3% (63)
    X 37.3% (41)
    Брентфорд 5.5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Брентфорд

    Исход игры
    Эвертон
    57.3% (63)
    Ничья
    37.3% (41)
    Брентфорд
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.58% (37)
    Меньше
    65.42% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    64.49% (69)
    Нет
    35.51% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (32)
    2:1 Эвертон
    24.5% (27)
    1:0 Эвертон
    21.8% (24)
    2:0 Эвертон
    8.2% (9)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    1:2 Брентфорд
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Брентфорд
    1.8% (2)
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