Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Эвертон имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Гуэйе Идрисса не смог попасть в створ ударом издали

48' Мбеумо Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Янг Эшли из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Льюис-Поттер Кин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ндиайе Ильман из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Матч возобновлен

43' Рефери не любит споров - именно за это Томас Франк сейчас получил желтую

41' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Брентфорд

41' Пикфорд Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Висса Йоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Пиннок Итан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Янг Эшли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Оооо... вот это был удар! Висса Йоан должен был забить с этой позиции.

37' Висса Йоан пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

37' Дамсгор Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Ндиайе Ильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Брентфорд

27' Хорошую попытку сделал Калверт-Льюин Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

22' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Брентфорд

21' Макнил Дуайт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Эвертон

16' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Удар от ворот произведет Эвертон

14' Ван дер Берг Сепп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Удар от ворот произведет Брентфорд

9' Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали

8' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

7' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Брентфорд

6' Гуэйе Идрисса не смог попасть в створ ударом издали

6' Удар от ворот произведет Брентфорд

6' Гуэйе Идрисса из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Хорошую попытку сделал Калверт-Льюин Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Брентфорд

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Эвертон начинает с центра поля