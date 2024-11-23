Тур: 12. Стадион: Гудисон Парк. Зрители: 38915 Главный судья: Кавана Крис
Ход матча
41'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
12 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 3
-
460 Количество передач 341
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
92 Callum Bates
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Брентфорд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|3
|0.25
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.17
|Кин Майкл
|2
|0.17
|Ндиайе Ильман
|2
|0.17
|Гомеш Бету
|1
|0.08
|Янг Эшли
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|8 (2)
|0.67
|Висса Йоан
|6
|0.5
|Пиннок Итан
|2
|0.17
|Янельт Витали
|1
|0.08
|Дамсгор Миккель
|1
|0.08
|Норгор Кристиан
|1
|0.08
|Карвалью Фабиу
|1
|0.08
|Коллинз Натан
|1
|0.08
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кин Майкл
|4
|0
|Янг Эшли
|2
|1
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Ндиайе Ильман
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|2
|1
|Айер Кристоффер
|3
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Томас Франк
|2
|0
|Карвалью Фабиу
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Эвертон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
18
Эвертон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
22
Голы по времени матча
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
4
50%
3
27%
76-90
Забито
5
18
5 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
20%
2
11%
1-15
3
60%
4
22%
16-30
1
20%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Забито
10
22
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
1
10%
4
18%
1-15
3
30%
5
23%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
4
40%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
10%
3
14%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
12%
3
14%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
7
41%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2
Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Борнмут 3:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4
Результаты матчей
Эвертон
Брентфорд
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
48
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 13
|17
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 28
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 7
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Брентфорд
Исход игры
Эвертон
57.3% (63)
Ничья
37.3% (41)
Брентфорд
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.58% (37)
Меньше
65.42% (70)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (32)
2:1 Эвертон
24.5% (27)
1:0 Эвертон
21.8% (24)
2:0 Эвертон
8.2% (9)
2:2 Ничья
3.6% (4)
1:2 Брентфорд
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
0:1 Брентфорд
1.8% (2)
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