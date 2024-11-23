Первый тайм

11' Забросил Фас по флангу на ход Джастину, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

10' Разыграли угловой гости, после чего пробил с линии штрафной Палмер, но на пути мяча оказался Околи.

9' Диагональ исполнял в штрафную соперника Кайседо на ход Фелишу, но того опередил Фас и вынес мяч на угловой.

8' Отдавал пас в штрафную соперника Палмер на ход Джексону, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

7' На фланге Фелиш руками уложил на газон Джастина. Штрафной удар исполнять будут хозяева теперь.

6' Со штрафного Фернандес навесил в центр штрафной, но здесь удар Колвилла заблокировали защитники.