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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мэдли Эндрю
Лестер
 
Позже
Челси
Прогнозы 43
Лестер 2.3% (1)
X 9.3% (4)
Челси 88.4% (38)
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Лестер
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Лестер
Челси

История личных встреч

Лестер
Челси

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

25 матчей

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

К
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
КЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
5:2
КC
4:3

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1
1.08

Среднее время на гол

90
83

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.92
2

Среднее время на гол

46
45

Всего голов

37
38

Голов в среднем за матч

1.48
1.52

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

60
59

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 4 (1) 0.36
Буонанотте Факундо 3 0.27
Джастин Джеймс 2 0.18
Айю Джордан 2 0.18
Мавидиди Стефи 2 0.18
Фас Ваут 1 0.09
Ндиди Уилфред 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Фатаву Абдул 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 7 (1) 0.64
Джексон Николас 6 0.55
Мадуэке Нони 4 0.36
Нету Педру 1 0.09
Кайседо Мойсес 1 0.09
Нкунку Кристофер 1 0.09
Фелиш Жоау 1 0.09
Санчо Джедон 0 0
Лавия Ромео 0 0
Фернандес Энцо 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонанотте Факундо 5 0
Айю Джордан 3 0
Варди Джейми 3 0
Уинкс Гарри 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Мавидиди Стефи 2 0
Сумаре Бубакари 2 0
Скипп Оливер 2 0
Стив Купер 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Фас Ваут 1 0
Джастин Джеймс 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 6 0
Фофана Уэсли 6 0
Нету Педру 4 0
Джексон Николас 4 0
Палмер Коул 3 0
Колвилл Леви 3 0
Мареска Энцо 2 0
Санчес Роберт 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Гюсто Мало 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Вейга Ренату 2 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Санчо Джедон 1 0
Лавия Ромео 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Лестер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Лестер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
9
Лестер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Челси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
4
44%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
1
0%
0%

Забито

16
21
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
6
29%
46-60
5
31%
3
14%
61-75
3
19%
2
10%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
7
37%
3
23%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
4
21%
4
31%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Ипсвич - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3
Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2
Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Челси - Арсенал 1:1 Челси - Ноа Ереван 8:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0
Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1

Результаты матчей

Лестер
Челси

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лестер
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Челси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 13 19
4.
Арсенал
 Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 5 4 2 15 - 10 19
6.
Брайтон
 Заявка 11 5 4 2 19 - 15 19
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Астон Вилла
 Заявка 11 5 3 3 17 - 17 18
10.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 1 5 23 - 13 16
11.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
4.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
7.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2024, осталось 2 дня 6 часов 45 минут.

    Главный судья: Мэдли Эндрю

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 53.5% пользователей.
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    • Прогнозы 43
    Лестер 2.3% (1)
    X 9.3% (4)
    Челси 88.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Челси
    6.50
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    4.60
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    4.50
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    Прогнозы на матч Лестер - Челси

    Исход игры
    Лестер
    2.3% (1)
    Ничья
    9.3% (4)
    Челси
    88.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    53.5% (23)
    0:2 Челси
    11.6% (5)
    0:1 Челси
    11.6% (5)
    1:3 Челси
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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