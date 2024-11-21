Тур: 12. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Мэдли Эндрю
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Главный тренер: Купер Стив
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Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Лестер
Челси
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
25 матчей
16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1
1.08
Среднее время на гол
90
83
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.92
2
Среднее время на гол
46
45
Всего голов
37
38
Голов в среднем за матч
1.48
1.52
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
60
59
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|4 (1)
|0.36
|Буонанотте Факундо
|3
|0.27
|Джастин Джеймс
|2
|0.18
|Айю Джордан
|2
|0.18
|Мавидиди Стефи
|2
|0.18
|Фас Ваут
|1
|0.09
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|7 (1)
|0.64
|Джексон Николас
|6
|0.55
|Мадуэке Нони
|4
|0.36
|Нету Педру
|1
|0.09
|Кайседо Мойсес
|1
|0.09
|Нкунку Кристофер
|1
|0.09
|Фелиш Жоау
|1
|0.09
|Санчо Джедон
|0
|0
|Лавия Ромео
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонанотте Факундо
|5
|0
|Айю Джордан
|3
|0
|Варди Джейми
|3
|0
|Уинкс Гарри
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Стив Купер
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Джастин Джеймс
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|6
|0
|Фофана Уэсли
|6
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Джексон Николас
|4
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Колвилл Леви
|3
|0
|Мареска Энцо
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Лестер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
9
Лестер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Челси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
4
44%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
1
0%
0%
Забито
16
21
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
6
29%
46-60
5
31%
3
14%
61-75
3
19%
2
10%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
7
37%
3
23%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
4
21%
4
31%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Ипсвич - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3
Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2
Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Челси - Арсенал 1:1 Челси - Ноа Ереван 8:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0
Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1
Результаты матчей
Лестер
Челси
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лестер
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
23
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
38
47
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 13
|23
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 15
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|23 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 22
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 27
|6
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогнозы на матч Лестер - Челси
Исход игры
Лестер
2.3% (1)
Ничья
9.3% (4)
Челси
88.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
70.73% (29)
Меньше
29.27% (12)
Обе команды забьют
Да
75.61% (31)
Нет
24.39% (10)
Популярный счёт
1:2 Челси
53.5% (23)
0:2 Челси
11.6% (5)
0:1 Челси
11.6% (5)
1:3 Челси
11.6% (5)
1:1 Ничья
4.7% (2)
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