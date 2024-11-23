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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Астон Вилла
1:2
Перерыв
Кристал Пэлас
0'
0:1
4' Гол
Сарр Исмаила
1:1
36' Гол
Уоткинс Олли
1:1
45' Не забитый пенальти
Тилеманс Юри
1:2
45' Гол
Девенни Джастин

Ход матча

4'
0:1
Сарр Исмаила
(Матета Жан-Филипп)
36'
Уоткинс Олли
(Макгинн Джон)
1:1
45'
Тилеманс Юри
1:1
45'
1:2
Девенни Джастин
(Сарр Исмаила)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 300 Количество передач 151
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 108
Астон Вилла 91.7% (99)
X 6.5% (7)
Кристал Пэлас 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Кристал Пэлас
1.74
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5.60
5.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
26
Богард
Ламар
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
22
Матсен
Ян
31
Бэйли
Леон
6
Баркли
Росс
8
Тилеманс
Юри
7
Макгинн
Джон
27
Роджерс
Морган
11
Уоткинс
Олли
1
Хендерсон
Дин
27
Чалоба
Трево
5
Лакруа
Максанс
6
Гехи
Марк
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
28
Дукуре
Шейк
7
Сарр
Исмаила
55
Девенни
Джастин
14
Матета
Жан-Филипп
Астон Вилла
4-4-1-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Астон Вилла
Кристал Пэлас

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

КЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:1
К
2:2

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.74
0.79

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

51
114

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 6 0.5
Дуран Джон 4 0.33
Роджерс Морган 3 0.25
Онана Амаду 2 0.17
Баркли Росс 1 0.08
Конса Эзри 1 0.08
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Бэйли Леон 0 0
Рамси Джакоб 0 0
Макгинн Джон 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 3 (1) 0.25
Гехи Марк 2 0.17
Эзе Эберечи 1 0.08
Чалоба Трево 1 0.08
Сарр Исмаила 1 0.08
Лакруа Максанс 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филоджин-Байдейс Джейден 2 1
Баркли Росс 3 0
Динь Люка 3 0
Тилеманс Юри 3 0
Роджерс Морган 3 0
Онана Амаду 3 0
Макгинн Джон 2 0
Бэйли Леон 2 0
Унаи Эмери 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Дуран Джон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюз Уилл 5 0
Муньос Даниэль 4 0
Камада Даити 2 1
Лерма Хефферсон 3 0
Лакруа Максанс 3 0
Андерсен Йоаким 1 1
Айю Джордан 2 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Астон Вилла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
3
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Кристал Пэлас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
2
29%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
4
22%
3
19%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
5
28%
5
31%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2
Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Кристал Пэлас

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5
1
5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
2
9
3
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 15 22
6.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 12 5 4 3 17 - 14 19
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
11.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 1 5 23 - 13 16
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 16 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
17.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
18.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
19.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 12 1 4 7 17 - 28 7
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 0:0 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Борнмут
 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Кристал Пэлас
 2:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
16.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
17.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
18.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 6 0 3 3 8 - 14 3
19.
Брентфорд
 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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    Прогнозы 108
    Астон Вилла 91.7% (99)
    X 6.5% (7)
    Кристал Пэлас 1.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.74
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    5.60
    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Астон Вилла
    91.7% (99)
    Ничья
    6.5% (7)
    Кристал Пэлас
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.4% (55)
    Меньше
    48.6% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    57.94% (62)
    Нет
    42.06% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    44.4% (48)
    1:0 Астон Вилла
    22.2% (24)
    2:0 Астон Вилла
    19.4% (21)
    1:1 Ничья
    6.5% (7)
    3:1 Астон Вилла
    4.6% (5)
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