Тур: 12. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Робинсон Тим
2:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолСарр Исмаила
1:1
36' ГолУоткинс Олли
1:1
45' Не забитый пенальтиТилеманс Юри
1:2
45' ГолДевенни Джастин
59' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
66' Желтая карточкаМатсен Ян
77' Желтая карточкаЧалоба Трево
2:2
77' ГолБаркли Росс
85' Желтая карточкаБуэндия Эмилиано
87' Желтая карточкаМитчелл Тайрик
90'+7
Ход матча
4'
36'
1:1
45'
1:1
45'
1:2
66'
77'
77'
2:2
85'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
610 Количество передач 251
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Богард
Ламар
22
Матсен
Ян
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
27
Чалоба
Трево
19
Хьюз
Уилл
28
Дукуре
Шейк
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Богард ЛамарЗащитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
-
58 Кпорха КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Астон Вилла
Кристал Пэлас
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2
0.6
Среднее время на гол
45
150
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.74
0.79
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
51
114
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|6
|0.5
|Дуран Джон
|4
|0.33
|Роджерс Морган
|3
|0.25
|Баркли Росс
|2
|0.17
|Онана Амаду
|2
|0.17
|Конса Эзри
|1
|0.08
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Бэйли Леон
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
|Макгинн Джон
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|3 (1)
|0.25
|Гехи Марк
|2
|0.17
|Сарр Исмаила
|1
|0.08
|Эзе Эберечи
|1
|0.08
|Чалоба Трево
|1
|0.08
|Девенни Джастин
|1
|0.08
|Лакруа Максанс
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филоджин-Байдейс Джейден
|2
|1
|Баркли Росс
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Роджерс Морган
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьюз Уилл
|5
|0
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Камада Даити
|2
|1
|Лерма Хефферсон
|3
|0
|Лакруа Максанс
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|1
|Айю Джордан
|2
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Астон Вилла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
3
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Кристал Пэлас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
17%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
17%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
2
11%
3
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
2
22%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
5
25%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2
Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
75
39
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 13
|17
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 28
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 7
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 2:2 Кристал Пэлас
Исход игры
Астон Вилла
91.7% (99)
Ничья
6.5% (7)
Кристал Пэлас
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.4% (55)
Меньше
48.6% (52)
Обе команды забьют
Да
57.94% (62)
Нет
42.06% (45)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
44.4% (48)
1:0 Астон Вилла
22.2% (24)
2:0 Астон Вилла
19.4% (21)
1:1 Ничья
6.5% (7)
3:1 Астон Вилла
4.6% (5)
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