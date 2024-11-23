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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Астон Вилла
2:2
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
0:1
4' Гол
Сарр Исмаила
1:1
36' Гол
Уоткинс Олли
1:1
45' Не забитый пенальти
Тилеманс Юри
1:2
45' Гол
Девенни Джастин
59' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
66' Желтая карточка
Матсен Ян
77' Желтая карточка
Чалоба Трево
2:2
77' Гол
Баркли Росс
85' Желтая карточка
Буэндия Эмилиано
87' Желтая карточка
Митчелл Тайрик
90'+7

Ход матча

4'
0:1
Сарр Исмаила
(Матета Жан-Филипп)
36'
Уоткинс Олли
(Макгинн Джон)
1:1
45'
Тилеманс Юри
1:1
45'
1:2
Девенни Джастин
(Сарр Исмаила)
46'
Кэш Мэтти
Богард Ламар
 
59'
Карлос Диего Сантос
 
64'
 
Лерма Хефферсон
Дукуре Шейк
66'
Матсен Ян
 
69'
Динь Люка
Матсен Ян
 
69'
Дуран Джон
Макгинн Джон
 
74'
 
Шлупп Джеффри
Девенни Джастин
77'
 
Чалоба Трево
77'
Баркли Росс
(Тилеманс Юри)
2:2
82'
Буэндия Эмилиано
Роджерс Морган
 
82'
Филоджин-Байдейс Джейден
Бэйли Леон
 
85'
Буэндия Эмилиано
 
87'
 
Митчелл Тайрик
90'
 
Ричардс Крис
Хьюз Уилл
90'
 
Клайн Натаниэль
Сарр Исмаила

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 610 Количество передач 251
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 108
Астон Вилла 91.7% (99)
X 6.5% (7)
Кристал Пэлас 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
26
Богард
Ламар
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
22
Матсен
Ян
31
Бэйли
Леон
6
Баркли
Росс
8
Тилеманс
Юри
7
Макгинн
Джон
27
Роджерс
Морган
11
Уоткинс
Олли
1
Хендерсон
Дин
27
Чалоба
Трево
5
Лакруа
Максанс
6
Гехи
Марк
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
28
Дукуре
Шейк
7
Сарр
Исмаила
55
Девенни
Джастин
14
Матета
Жан-Филипп
Астон Вилла
4-4-1-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Астон Вилла
Кристал Пэлас

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

КЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:1
К
2:2

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.74
0.79

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

51
114

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 6 0.5
Дуран Джон 4 0.33
Роджерс Морган 3 0.25
Баркли Росс 2 0.17
Онана Амаду 2 0.17
Конса Эзри 1 0.08
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Бэйли Леон 0 0
Рамси Джакоб 0 0
Макгинн Джон 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 3 (1) 0.25
Гехи Марк 2 0.17
Сарр Исмаила 1 0.08
Эзе Эберечи 1 0.08
Чалоба Трево 1 0.08
Девенни Джастин 1 0.08
Лакруа Максанс 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филоджин-Байдейс Джейден 2 1
Баркли Росс 3 0
Динь Люка 3 0
Тилеманс Юри 3 0
Роджерс Морган 3 0
Онана Амаду 3 0
Макгинн Джон 2 0
Бэйли Леон 2 0
Унаи Эмери 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Матсен Ян 1 0
Дуран Джон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюз Уилл 5 0
Муньос Даниэль 4 0
Камада Даити 2 1
Лерма Хефферсон 3 0
Лакруа Максанс 3 0
Андерсен Йоаким 1 1
Айю Джордан 2 0
Чалоба Трево 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Митчелл Тайрик 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6
Астон Вилла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
3
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Кристал Пэлас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
17%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
2
11%
3
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
2
22%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
5
25%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2
Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Кристал Пэлас

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
7
5
1.5
3
9
3
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 12 7 3 2 22 - 13 24
3.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
4.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
5.
Брайтон
 Заявка 12 6 4 2 21 - 16 22
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
10.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 12 5 2 5 23 - 13 17
11.
Брентфорд
 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
12.
Борнмут
 Заявка 12 4 3 5 16 - 17 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 2 3 7 20 - 28 9
18.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
5.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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    Прогнозы 108
    Астон Вилла 91.7% (99)
    X 6.5% (7)
    Кристал Пэлас 1.9% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 2:2 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Астон Вилла
    91.7% (99)
    Ничья
    6.5% (7)
    Кристал Пэлас
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.4% (55)
    Меньше
    48.6% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    57.94% (62)
    Нет
    42.06% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    44.4% (48)
    1:0 Астон Вилла
    22.2% (24)
    2:0 Астон Вилла
    19.4% (21)
    1:1 Ничья
    6.5% (7)
    3:1 Астон Вилла
    4.6% (5)
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