Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Чалоба Трево выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Тилеманс Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сарр Исмаила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Г О О О О Л - Девенни Джастин забивает с правой ноги!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

43' После проверки VAR судья изменил решение - Астон Вилла пробьет пенальти!

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Астон Вилла

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бэйли Леон нанес удар в каркас ворот!

39' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Астон Вилла будет все-таки засчитан.

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Астон Вилла

36' Г О О О О Л - Уоткинс Олли забивает с левой ноги!

36' Макгинн Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Матсен Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Муньос Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Хорошую попытку сделал Уоткинс Олли . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Игра в одни ворота сейчас. Астон Вилла доминирует и владеет мячом

26' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Хьюз Уилл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Идет дождь, трудные условия для игроков.

10' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бэйли Леон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Команда Кристал Пэлас забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Сарр Исмаила забивает с правой ноги!

4' Матета Жан-Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.