Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

37' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет ПСВ

37' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.

35' Жуниор Мауро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Жуниор Мауро из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Гронинген

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ

28' Удар от ворот произведет ПСВ

27' Тиль Гус нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

27' Карсдорп Рик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Карсдорп Рик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

22' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

22' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Перишич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Перишич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Перишич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Гронинген

13' Перишич Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

11' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Перишич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Гронинген

8' Шанс! Рикардо Пепи из команды ПСВ пробил головой, но мимо

8' Перишич Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Перишич Иван из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Блокзайл Тиймен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Гронинген

7' Жуниор Мауро не смог попасть в створ ударом издали

7' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Гронинген

5' Перишич Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Перишич Иван из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ПСВ начинает с центра поля