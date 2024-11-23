Ход матча
14'
1:0
37'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
32
Дамс
Маттео
17
Жуниор
Мауро
20
Тиль
Гус
14
Пепи
Рикардо
27
Мендес
Руи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Нападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Шикс НикВратарь
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мендес РуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Барон ДиркВратарь
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
- Защитник
-
25 Остинг ТейсПолузащитник
-
11 Эмеран НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
67 Sven Bouland
-
22 Finn Stam
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСВ
Гронинген
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
33 матча
63.6%
21.2%
15.2%
21 победа 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
48.5%
39.4%
12.1%
16 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.5%
30.3%
18.2%
17 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
2.81
1.59
Среднее время на гол
32
56
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.06
0.94
Среднее время на гол
85
96
Всего голов
63
42
Голов в среднем за матч
1.91
1.27
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
47
70
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|7
|0.54
|Де Йонг Люк
|6 (1)
|0.46
|Тильман Малик
|5
|0.38
|Лосано Ирвинг
|4
|0.31
|Бакайоко Жоан
|4
|0.31
|Тиль Гус
|3
|0.23
|Ланг Ноа
|2
|0.15
|Дриауех Каухайб
|2
|0.15
|Веерман Йоэй
|1
|0.08
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.08
|Боскальи Оливье
|1
|0.08
|Перишич Иван
|1
|0.08
|Схаутен Йерди
|1
|0.08
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схредерс Йорг
|3
|0.23
|Бакуна Леандро
|2 (1)
|0.15
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.15
|Мендес Руи
|1
|0.08
|Валенте Лусиано
|1
|0.08
|Ван Берген Том
|1
|0.08
|Ренте Марко
|1
|0.08
|Постема Романо
|1
|0.08
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Пелюпесси Йоей
|0
|0
|Finn Stam
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамс Маттео
|1
|1
|Перишич Иван
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Фламинго Райан
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеерсман Марвин
|5
|1
|Бакуна Леандро
|4
|0
|Валенте Лусиано
|3
|0
|Finn Stam
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Ресинк Стейе
|2
|0
|Схредерс Йорг
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|1
|Мендес Руи
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Блокзайл Тиймен
|1
|0
|Ван Берген Том
|1
|0
|Wouter Prins
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гронинген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
4
ПСВ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Гронинген
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
18
8
ПСВ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Гронинген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
18
12
Голы по времени матча
Забито
16
6
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
4
25%
2
33%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
2
13%
2
33%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
4
31%
76-90
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
3
15%
1
13%
1-15
4
20%
1
13%
16-30
1
5%
3
38%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
3
15%
2
25%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
36
14
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
7
19%
3
21%
1-15
7
19%
1
7%
16-30
4
11%
3
21%
31-45
5
14%
0
0%
46-60
8
22%
3
21%
61-75
5
14%
4
29%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
НАК Бреда - ПСВ 0:3 ПСВ - Жирона 4:0 Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0
ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1
Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Гронинген 1:1 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 ВВ Колпинг Бойз - Гронинген 1:5
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4
Результаты матчей
ПСВ
Гронинген
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
7
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
23
15
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
39
111
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|12
|0
|1
|42 - 9
|36
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|5.
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 14
|17
|8.
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 17
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 10
|16
|10.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|15.
|0:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 2
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3