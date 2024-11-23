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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
ПСВ
2:0
Перерыв
Гронинген
0'
1:0
14' Гол
Боскальи Оливье
2:0
37' Гол
Пепи Рикардо

Ход матча

14'
Боскальи Оливье
(Бакайоко Жоан)
1:0
37'
Пепи Рикардо
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

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ПСВ
Ничья
Гронинген
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1
Бенитес
Вальтер
2
Карсдорп
Рик
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
34
Сайбари
Исмаэль
17
Жуниор
Мауро
20
Тиль
Гус
11
Бакайоко
Жоан
14
Пепи
Рикардо
5
Перишич
Иван
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
3
Блокзайл
Тиймен
2
Wouter
Prins
27
Мендес
Руи
6
Ресинк
Стейе
8
Хове
Йохан
10
Валенте
Лусиано
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
ПСВ
4-3-3
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

ПСВ
Гронинген

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

33 матча

63.6%
21.2%
15.2%
21 победа 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

48.5%
39.4%
12.1%
16 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.5%
30.3%
18.2%
17 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Э
6:0
Э
4:2
Э
0:1
Э
5:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:3
Э
2:0
С
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:0
Э
6:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

2.81
1.59

Среднее время на гол

32
56

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Среднее время на гол

85
96

Всего голов

63
42

Голов в среднем за матч

1.91
1.27

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

47
70

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 7 0.54
Де Йонг Люк 6 (1) 0.46
Тильман Малик 5 0.38
Лосано Ирвинг 4 0.31
Бакайоко Жоан 4 0.31
Тиль Гус 3 0.23
Ланг Ноа 2 0.15
Дриауех Каухайб 2 0.15
Веерман Йоэй 1 0.08
Сайбари Исмаэль 1 0.08
Боскальи Оливье 1 0.08
Перишич Иван 1 0.08
Схаутен Йерди 1 0.08
Карсдорп Рик 0 0
Фламинго Райан 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.23
Бакуна Леандро 2 (1) 0.15
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.15
Мендес Руи 1 0.08
Валенте Лусиано 1 0.08
Ван Берген Том 1 0.08
Ренте Марко 1 0.08
Постема Романо 1 0.08
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамс Маттео 1 1
Перишич Иван 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Тиль Гус 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тильман Малик 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Фламинго Райан 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 5 1
Бакуна Леандро 4 0
Валенте Лусиано 3 0
Finn Stam 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Ресинк Стейе 2 0
Схредерс Йорг 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Ван Берген Том 1 0
Wouter Prins 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гронинген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
4
ПСВ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Гронинген
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

18
8
ПСВ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Гронинген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

18
12

Голы по времени матча

Забито

16
6
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
4
25%
2
33%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
2
13%
2
33%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
4
31%
76-90

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
3
15%
1
13%
1-15
4
20%
1
13%
16-30
1
5%
3
38%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
3
15%
2
25%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

36
14
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
7
19%
3
21%
1-15
7
19%
1
7%
16-30
4
11%
3
21%
31-45
5
14%
0
0%
46-60
8
22%
3
21%
61-75
5
14%
4
29%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
НАК Бреда - ПСВ 0:3 ПСВ - Жирона 4:0 Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0
ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1
Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Гронинген 1:1 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 ВВ Колпинг Бойз - Гронинген 1:5
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4

Результаты матчей

ПСВ
Гронинген

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
7
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
5
2
3
3.5
1
5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
2.5
Больше Меньше
1
11
3
9
3.5
1
11
3
9
4.5
2
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 13 12 0 1 42 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
4.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
5.
Твенте
 1:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 2 5 23 - 14 17
8.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 13 5 2 6 13 - 17 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
11.
Виллем II
 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 4 2 7 13 - 26 14
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Гронинген
 0:2 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 Заявка 13 1 2 10 12 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 6 6 0 0 20 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 1:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 0:2 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Твенте
 1:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
5.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
Гронинген
 0:2 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (2)
ПСВ Пепи Рикардо 7 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Перишич Иван из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Хове Йохан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 47'
    Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: ПСВ: 74%, Гронинген: 26%.
  • 47'
    Перишич Иван из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 44'
      Судья сигнализирует, что Боскальи Оливье из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ван Берген Том
    • 43'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 42'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 41'
      Сайбари Исмаэль пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем
    • 41'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 77%, Гронинген: 23%.
    • 39'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 39'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 37'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Рикардо Пепи из команды ПСВ. Классный гол!
    • 37'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 37'
      Дамс Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 35'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 78%, Гронинген: 22%.
    • 35'
      Перишич Иван из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 35'
      Блокзайл Тиймен успешно блокирует удар.
    • 35'
      Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Жуниор Мауро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Жуниор Мауро из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Ван Берген Том из команды Гронинген в офсайде
    • 33'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 32'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ в офсайде
    • 32'
      Дамс Маттео наказан за толчок Бакуна Леандро
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 80%, Гронинген: 20%.
    • 30'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 29'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ.
    • 29'
      Тиль Гус из команды ПСВ в офсайде
    • 29'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 27'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 27'
      Тиль Гус нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.
    • 27'
      Карсдорп Рик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Карсдорп Рик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 25'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 79%, Гронинген: 21%.
    • 25'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 24'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 23'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Ресинк Стейе из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Дамс Маттео
    • 22'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 21'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 20'
      Гронинген начинает контратаку
    • 20'
      Вассен Этьенн из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Перишич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 75%, Гронинген: 25%.
    • 20'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 19'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Сайбари Исмаэль из команды ПСВ в офсайде
    • 19'
      Ренте Марко из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 18'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 18'
      Ренте Марко из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Перишич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Блокзайл Тиймен из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Перишич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 16'
      Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 16'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 77%, Гронинген: 23%.
    • 14'
      Бакайоко Жоан сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О О Л - Боскальи Оливье из команды ПСВ легко посылает мяч в пустые ворота правой! Боскальи Оливье легко с этим справился!
    • 14'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Перишич Иван из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 14'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 13'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 13'
      Перишич Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 12'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 12'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 77%, Гронинген: 23%.
    • 9'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 9'
      Ресинк Стейе из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Перишич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 8'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 8'
      Шанс! Рикардо Пепи из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 8'
      Перишич Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Перишич Иван из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      Wouter Prins из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      Блокзайл Тиймен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 7'
      Жуниор Мауро не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Ресинк Стейе из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тиль Гус
    • 6'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 6'
      Шанс! Жуниор Мауро из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 5'
      Перишич Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Перишич Иван из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 50%, Гронинген: 50%.
    • 4'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 4'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 3'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Вассен Этьенн из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 2'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Гронинген
    1.15
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    8.93
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    8.30
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    ПСВ
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