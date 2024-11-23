Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

84' Тильман Малик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Тильман Малик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

80' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Третий свой гол забил Рикардо Пепи. Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

78' ГОООООЛ - Рикардо Пепи ПСВ забивает ударом головой

78' Перишич Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Перишич Иван из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Бакайоко Жоан пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

71' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

64' Карсдорп Рик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Карсдорп Рик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет ПСВ

64' Валенте Лусиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

62' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Перишич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку

60' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Блокзайл Тиймен пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

57' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Хорошую попытку сделал Перишич Иван . Удар в створ, но вратарь начеку

56' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Тейс Остинг пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

54' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

52' Г О О О О Л - Тиль Гус забивает с правой ноги!

52' Жуниор Мауро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСВ отменен из-за положения "вне игры".

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

47' Карсдорп Рик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Карсдорп Рик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Тактическая замена. Ван Берген Том уходит с поля и его заменяет Тейс Остинг