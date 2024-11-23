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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Лозанна
0:0
Второй тайм: 63'
Сьон
0'
17' Желтая карточка
Raoul Giger
32' Желтая карточка
Theo Berdayes
52' Желтая карточка
Бернед Антуан
59' Желтая карточка
Ali Kabacalman

Ход матча

17'
Raoul Giger
 
32'
 
Theo Berdayes
52'
Бернед Антуан
 
59'
 
Ali Kabacalman

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
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Лозанна
Ничья
Сьон
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25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
7
Айдини
Альбан
23
Де
ла
Фуэнте
Конрад
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
6
Сиприано
Маркос
Робсон
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
21
Чипперфилд
Лиам
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
9
Соргич
Деян
Лозанна
4-3-3
Сьон
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Сьон

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 17 побед

43 матча

25.6%
20.9%
53.5%
11 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

14%
46.5%
39.5%
6 побед 20 ничьих 17 побед

Второй тайм

23.3%
37.2%
39.5%
10 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

С
4:0
ТМК
3:1
С
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:1
ТМК
1:3
С
1:1
С
1:3
С
0:1
С
0:0
ТМК
0:0
ТМК
1:1
К
0:1
ТМК
2:0
С
0:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
0:2
С
1:3
ТМК
2:4
ТМК
2:3
ТМС
1:1
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
ТМС
1:0
С
1:3
С
0:1
КШ
0:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ТМС
2:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

0.88
1.11

Среднее время на гол

102
81

Всего голов

26
36

Голов в среднем за матч

1.37
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

47
57

Голов в среднем за матч

1.09
1.33

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

82
67

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.33
Диабате Фуссейни 4 0.27
Дюссенн Ноэ 3 (2) 0.2
Teddy Okou 2 0.13
Сене Кали 2 0.13
Айдини Альбан 2 0.13
Бернед Антуан 1 0.07
Муанга Кевин 1 0.07
Karim Sow 1 0.07
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Коба Куандреди 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 4 0.27
Шуареф Ильяс 4 0.27
Джокич Деян 2 0.13
Ali Kabacalman 2 (2) 0.13
Theo Berdayes 1 0.07
Буа Кевин 1 0.07
Christian Souza 1 0.07
Лаванши Нума 1 0.07
Шмид Йоэль 1 0.07
Фаюлу Тимоти 0 0
Чипперфилд Лиам 0 0
Theo Bouchlarhem 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 5 0
Муанга Кевин 4 0
Raoul Giger 3 0
Сене Кали 3 0
Karim Sow 3 0
Мендеш Диогу 1 1
Бернед Антуан 2 0
Teddy Okou 2 0
Де ла Фуэнте Конрад 2 0
Коба Куандреди 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Летица Карло 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаюлу Тимоти 3 1
Theo Bouchlarhem 2 1
Соргич Деян 3 0
Лаванши Нума 3 0
Буа Кевин 2 0
Ali Kabacalman 2 0
Хефти Ниас 2 0
Бальтазар 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Шмид Йоэль 2 0
Соу Ноэ 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Русев Георги 1 0
Theo Berdayes 1 0

Результаты матчей

Лозанна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сьон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
2
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сьон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
13
Лозанна
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сьон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

16
4
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
4
25%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
14%
4
31%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Забито

23
17
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
5
22%
4
24%
1-15
5
22%
3
18%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
16%
4
21%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
2
11%
6
32%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
7
37%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Лозанна - Грасcхоппер 3:0
Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3
Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нёвшатель Ксамакс - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Цюрих 0:2
Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3

Результаты матчей

Лозанна
Сьон

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
4
4
3
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
5
9
5
9
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
3.
Лугано
 14 7 4 3 21 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 15 6 5 4 27 - 23 23
6.
Лозанна
 0:0 15 6 3 6 22 - 20 21
7.
Санкт-Галлен
 14 5 5 4 25 - 19 20
8.
Сьон
 0:0 15 4 6 5 18 - 18 18
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 0:0 8 5 1 2 16 - 9 16
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Сьон
 0:0 8 3 4 1 14 - 8 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
11.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
8.
Лозанна
 0:0 7 1 2 4 6 - 11 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 0:0 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Ali Kabacalman получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Бернед Антуан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Тео Бердайес получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Raoul Giger получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Сьон
2.05
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3.95
3.90
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