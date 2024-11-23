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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 8657
Лозанна
1:0
Конец матча
Сьон
0'
17' Желтая карточка
Raoul Giger
32' Желтая карточка
Theo Berdayes
52' Желтая карточка
Бернед Антуан
59' Желтая карточка
Ali Kabacalman
1:0
80' Гол
Teddy Okou
87' Желтая карточка
Сиприано Маркос Робсон
90'+5
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
7
Айдини
Альбан
23
Де
ла
Фуэнте
Конрад
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
6
Сиприано
Маркос
Робсон
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
21
Чипперфилд
Лиам
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
9
Соргич
Деян
Лозанна
4-3-3
Сьон
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Сьон

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 17 побед

43 матча

25.6%
20.9%
53.5%
11 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

14%
46.5%
39.5%
6 побед 20 ничьих 17 побед

Второй тайм

23.3%
37.2%
39.5%
10 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

С
4:0
ТМК
3:1
С
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:1
ТМК
1:3
С
1:1
С
1:3
С
0:1
С
0:0
ТМК
0:0
ТМК
1:1
К
0:1
ТМК
2:0
С
0:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
0:2
С
1:3
ТМК
2:4
ТМК
2:3
ТМС
1:1
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
ТМС
1:0
С
1:3
С
0:1
КШ
0:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ТМС
2:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

0.88
1.11

Среднее время на гол

102
81

Всего голов

26
36

Голов в среднем за матч

1.37
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

47
57

Голов в среднем за матч

1.09
1.33

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

82
67

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.33
Диабате Фуссейни 4 0.27
Teddy Okou 3 0.2
Дюссенн Ноэ 3 (2) 0.2
Сене Кали 2 0.13
Айдини Альбан 2 0.13
Бернед Антуан 1 0.07
Муанга Кевин 1 0.07
Karim Sow 1 0.07
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Коба Куандреди 0 0
Fabricio Oviedo 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 4 0.27
Шуареф Ильяс 4 0.27
Джокич Деян 2 0.13
Ali Kabacalman 2 (2) 0.13
Theo Berdayes 1 0.07
Буа Кевин 1 0.07
Christian Souza 1 0.07
Лаванши Нума 1 0.07
Шмид Йоэль 1 0.07
Фаюлу Тимоти 0 0
Чипперфилд Лиам 0 0
Theo Bouchlarhem 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 5 0
Муанга Кевин 4 0
Бернед Антуан 3 0
Raoul Giger 3 0
Сене Кали 3 0
Karim Sow 3 0
Мендеш Диогу 1 1
Teddy Okou 2 0
Де ла Фуэнте Конрад 2 0
Коба Куандреди 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Летица Карло 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаюлу Тимоти 3 1
Theo Bouchlarhem 2 1
Соргич Деян 3 0
Лаванши Нума 3 0
Ali Kabacalman 3 0
Буа Кевин 2 0
Хефти Ниас 2 0
Бальтазар 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Шмид Йоэль 2 0
Соу Ноэ 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Русев Георги 1 0
Сиприано Маркос Робсон 1 0
Theo Berdayes 1 0

Результаты матчей

Лозанна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сьон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
2
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сьон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
13
Лозанна
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сьон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

17
4
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
4
24%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
6
35%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
14%
4
31%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
5
21%
4
24%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
6
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
16%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
2
11%
6
30%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
7
37%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Лозанна - Грасcхоппер 3:0
Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3
Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нёвшатель Ксамакс - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Цюрих 0:2
Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3

Результаты матчей

Лозанна
Сьон

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
4
4
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
5
10
5
10
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
3.
Лугано
 14 7 4 3 21 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Лозанна
 15 7 2 6 23 - 20 23
6.
Люцерн
 15 6 5 4 27 - 23 23
7.
Санкт-Галлен
 14 5 5 4 25 - 19 20
8.
Сьон
 15 4 5 6 18 - 19 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
2.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
11.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
8.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 7 1 1 5 4 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Тео Бердайес получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Raoul Giger получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лозанна 1:0 Сьон онлайн

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