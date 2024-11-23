Тур: 15. Стадион: Stade de la Tuiliere. Зрители: 8657
0'
17' Желтая карточкаRaoul Giger
32' Желтая карточкаTheo Berdayes
52' Желтая карточкаБернед Антуан
59' Желтая карточкаAli Kabacalman
1:0
80' ГолTeddy Okou
87' Желтая карточкаСиприано Маркос Робсон
90'+5
Ход матча
17'
32'
52'
59'
80'
1:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
430 Количество передач 293
-
60 Владение мячом, % 40
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Фофана СекуЗащитник
- Полузащитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крониг ЯнПолузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
История личных встреч
Лозанна
Сьон
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 17 побед
43 матча
25.6%
20.9%
53.5%
11 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
14%
46.5%
39.5%
6 побед 20 ничьих 17 побед
Второй тайм
23.3%
37.2%
39.5%
10 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
0.88
1.11
Среднее время на гол
102
81
Всего голов
26
36
Голов в среднем за матч
1.37
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
47
57
Голов в среднем за матч
1.09
1.33
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
82
67
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саншеш Алвин
|5
|0.33
|Диабате Фуссейни
|4
|0.27
|Teddy Okou
|3
|0.2
|Дюссенн Ноэ
|3 (2)
|0.2
|Сене Кали
|2
|0.13
|Айдини Альбан
|2
|0.13
|Бернед Антуан
|1
|0.07
|Муанга Кевин
|1
|0.07
|Karim Sow
|1
|0.07
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Коба Куандреди
|0
|0
|Fabricio Oviedo
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соргич Деян
|4
|0.27
|Шуареф Ильяс
|4
|0.27
|Джокич Деян
|2
|0.13
|Ali Kabacalman
|2 (2)
|0.13
|Theo Berdayes
|1
|0.07
|Буа Кевин
|1
|0.07
|Christian Souza
|1
|0.07
|Лаванши Нума
|1
|0.07
|Шмид Йоэль
|1
|0.07
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
|Чипперфилд Лиам
|0
|0
|Theo Bouchlarhem
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Муанга Кевин
|4
|0
|Бернед Антуан
|3
|0
|Raoul Giger
|3
|0
|Сене Кали
|3
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Мендеш Диогу
|1
|1
|Teddy Okou
|2
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|2
|0
|Коба Куандреди
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаюлу Тимоти
|3
|1
|Theo Bouchlarhem
|2
|1
|Соргич Деян
|3
|0
|Лаванши Нума
|3
|0
|Ali Kabacalman
|3
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Хефти Ниас
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|Шмид Йоэль
|2
|0
|Соу Ноэ
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
|Theo Berdayes
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сьон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
2
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сьон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
13
Лозанна
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сьон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
17
4
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
4
24%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
6
35%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
14%
4
31%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Забито
24
17
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
5
21%
4
24%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
6
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
16%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
2
11%
6
30%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
7
37%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Лозанна - Грасcхоппер 3:0
Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3
Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нёвшатель Ксамакс - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Цюрих 0:2
Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3
Результаты матчей
Лозанна
Сьон
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
78
510
510
213
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5