Тур: 15. Стадион: Ян Брейдель.
3:0
Перерыв
0'
1:0
12' ГолЦолис Христос
2:0
22' ГолЦолис Христос
25' Желтая карточкаПатрис Луи
3:0
42' ПенальтиЦолис Христос
Ход матча
12'
1:0
22'
2:0
25'
42'
3:0
65
Сейс
Хоакин
30
Яшари
Ардон
20
Ванакен
Ханс
17
Верман
Ромео
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
14
Дюмон
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
19 Патрис ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Брюгге
Сент-Трейден
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
28 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
2.29
1.36
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.21
0.64
Среднее время на гол
74
140
Всего голов
49
28
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|5 (1)
|0.33
|Сков-Ольсен Андреас
|5
|0.33
|Ванакен Ханс
|4
|0.27
|Нильссон Хокан
|3 (1)
|0.2
|Верман Ромео
|2
|0.13
|Мехеле Брэндон
|2
|0.13
|Талби Чемсдин
|2
|0.13
|Сейс Хоакин
|2
|0.13
|Спилеерс Йорне
|1
|0.07
|Мейер Бьорн
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Де Кёйпер Максим
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертаччини Адриано
|8 (1)
|0.53
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.2
|Феррари Андрес
|2
|0.13
|Ито Рётаро
|1
|0.07
|Огава Рёя
|1
|0.07
|Браими Билаль
|1
|0.07
|Танигути Сёго
|1
|0.07
|Дюмон Оливье
|1
|0.07
|Патрис Луи
|0
|0
|Ямамото Рихито
|0
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Цолис Христос
|2
|0
|Де Кёйпер Максим
|2
|0
|Яшари Ардон
|2
|0
|Ордоньес Хоэль
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|1
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрис Луи
|4
|0
|Rein Van Helden
|4
|0
|Браими Билаль
|2
|1
|Бертаччини Адриано
|3
|0
|Танигути Сёго
|1
|1
|Дельпупо Исаяс
|1
|1
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Огава Рёя
|1
|0
|Кокубо Лео
|1
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Фелис Маццу
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сент-Трейден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
6
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сент-Трейден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
11
9
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сент-Трейден
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
9%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
6
15
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
6
40%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
6
46%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Забито
24
18
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
7
29%
29%
2
11%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
5
21%
4
22%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
5
21%
4
22%
76-90
Пропущено
15
26
3 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
20%
8
31%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
4
27%
4
15%
61-75
3
20%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Брюгге - Астон Вилла 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1
Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Стандард - Сент-Трейден 2:1 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Генк - Сент-Трейден 3:2 Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6
Результаты матчей
Брюгге
Сент-Трейден
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
86
68
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|28 - 19
|31
|2.
|3:0
|15
|8
|4
|3
|26 - 16
|28
|3.
|14
|7
|3
|4
|27 - 12
|24
|4.
|14
|6
|5
|3
|24 - 12
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|23 - 12
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|28 - 19
|21
|7.
|14
|4
|7
|3
|17 - 12
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|23 - 23
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|9 - 18
|18
|10.
|15
|4
|6
|5
|18 - 24
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|0:3
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|14
|3
|7
|4
|14 - 18
|16
|14.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16.
|13
|1
|4
|8
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|9.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|0:3
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|7
|4
|0
|3
|13 - 14
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|8 - 12
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|11.
|0:3
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|2 - 14
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5