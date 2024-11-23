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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Брюгге
7:0
Конец матча
Сент-Трейден
0'
1:0
12' Гол
Цолис Христос
2:0
22' Гол
Цолис Христос
25' Желтая карточка
Патрис Луи
3:0
42' Пенальти
Цолис Христос
4:0
47' Гол
Цолис Христос
5:0
51' Гол
Рафаэль Онедика
6:0
57' Гол
Яшари Ардон
7:0
77' Гол
Ванакен Ханс
87' Красная карточка
Дельпупо Исаяс
90'+1
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
55
Де
Кёйпер
Максим
15
Рафаэль
Онедика
30
Яшари
Ардон
68
Талби
Чемсдин
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
17
Верман
Ромео
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
4
Белаид
Зинеддин
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
8
Фуджита
Джоэл
Чима
14
Дюмон
Оливье
2
Огава
Рёя
7
Браими
Билаль
9
Феррари
Андрес
91
Бертаччини
Адриано
Брюгге
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-4-3

История личных встреч

Брюгге
Сент-Трейден

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

28 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
К
1:4
ПДА
3:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
6:0
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
ПДА
4:1
ЛП
2:2
ЛП
0:1
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

2.29
1.36

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.21
0.64

Среднее время на гол

74
140

Всего голов

49
28

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 6 (1) 0.4
Ванакен Ханс 5 0.33
Сков-Ольсен Андреас 5 0.33
Нильссон Хокан 3 (1) 0.2
Верман Ромео 2 0.13
Талби Чемсдин 2 0.13
Мехеле Брэндон 2 0.13
Сейс Хоакин 2 0.13
Яшари Ардон 1 0.07
Рафаэль Онедика 1 0.07
Спилеерс Йорне 1 0.07
Мейер Бьорн 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Де Кёйпер Максим 0 0
Нуса Антонио 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертаччини Адриано 8 (1) 0.53
Kahveh Zahiroleslam 3 0.2
Феррари Андрес 2 0.13
Ито Рётаро 1 0.07
Огава Рёя 1 0.07
Браими Билаль 1 0.07
Танигути Сёго 1 0.07
Дюмон Оливье 1 0.07
Патрис Луи 0 0
Ямамото Рихито 0 0
Фуджита Джоэл Чима 0 0
Rein Van Helden 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Миньоле Симон 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Цолис Христос 2 0
Де Кёйпер Максим 2 0
Яшари Ардон 2 0
Ордоньес Хоэль 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Верман Ромео 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельпупо Исаяс 1 2
Патрис Луи 4 0
Rein Van Helden 4 0
Браими Билаль 2 1
Бертаччини Адриано 3 0
Танигути Сёго 1 1
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Jo Coppens 1 0
Годо Бруно 1 0
Огава Рёя 1 0
Кокубо Лео 1 0
Фуджита Джоэл Чима 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Фелис Маццу 1 0

Результаты матчей

Брюгге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сент-Трейден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
6
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сент-Трейден
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

11
9
Брюгге
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сент-Трейден
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

18
8
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
11%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
6
33%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
3
17%
2
25%
76-90

Пропущено

6
22
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
17%
7
32%
31-45
2
33%
5
23%
46-60
2
33%
2
9%
61-75
1
17%
4
18%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
6
46%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Забито

31
18
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
8
26%
2
11%
1-15
2
6%
3
17%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
8
26%
4
22%
46-60
2
6%
3
17%
61-75
6
19%
4
22%
76-90

Пропущено

15
33
3 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
0
0%
4
12%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
3
20%
9
27%
31-45
5
33%
6
18%
46-60
4
27%
4
12%
61-75
3
20%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Брюгге - Астон Вилла 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1
Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Стандард - Сент-Трейден 2:1 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Генк - Сент-Трейден 3:2 Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6

Результаты матчей

Брюгге
Сент-Трейден

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
6
9
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 14 10 1 3 28 - 19 31
2.
Брюгге
 15 8 4 3 30 - 16 28
3.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
4.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
5.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
6.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 4 7 3 17 - 12 19
8.
Стандард
 0:0 15 5 4 6 9 - 18 19
9.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
10.
Дендер
 15 4 6 5 18 - 24 18
11.
Спортинг Шарлеруа
 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
Сент-Трейден
 15 4 5 6 20 - 31 17
13.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
14.
Серкль Брюгге
 0:0 15 4 4 7 16 - 26 16
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 13 1 4 8 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 0:0 8 4 3 1 7 - 4 15
3.
Брюгге
 7 4 2 1 17 - 7 14
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
5.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
6.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
7.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
8.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
9.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
10.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 0:0 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Дендер
 7 2 3 2 8 - 12 9
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Серкль Брюгге
 0:0 7 1 2 4 4 - 13 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Стандард
 0:0 7 1 1 5 2 - 14 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
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