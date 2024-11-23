Тур: 16. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Марциняк Шимон
0:1
Первый тайм: 37'
Ход матча
19'
0:1
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
30
Хлань
Максим
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
42 Adam Kardas
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jakub LisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
История личных встреч
Лехия Гданьск
Погонь Щецин
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
29 матчей
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
22
Голов в среднем за матч
1.08
1.38
Среднее время на гол
83
65
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Среднее время на гол
68
83
Всего голов
35
36
Голов в среднем за матч
1.21
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
74
72
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Camilo Mena
|3 (2)
|0.19
|Вьюнник Богдан
|3
|0.19
|Капич Рифет
|2 (1)
|0.13
|Хлань Максим
|1
|0.06
|Царенко Антон
|1
|0.06
|Bujar Pllana
|1
|0.06
|Д`Арриго Луис
|1
|0.06
|Бобчек Томаш
|1
|0.06
|Dominik Pila
|1
|0.06
|Ольссон Элиас
|1
|0.06
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.06
|Kalle Wendt
|1
|0.06
|Конрадо
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|8 (1)
|0.5
|Горгон Александр
|4
|0.25
|Гросицки Камил
|2
|0.13
|Бичахчян Ваан
|2
|0.13
|Kacper Lukasiak
|2
|0.13
|Леонардо Родригес
|1
|0.06
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.06
|Вальквист Линус
|1
|0.06
|Patryk Paryzek
|1
|0.06
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bujar Pllana
|5
|0
|Конрадо
|3
|1
|Вьюнник Богдан
|4
|0
|Желизко Иван
|4
|0
|Капич Рифет
|3
|0
|Киндриш Андрей
|3
|0
|Milosz Kalahur
|2
|0
|Хлань Максим
|2
|0
|Ольссон Элиас
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Цех Бенедикт
|1
|1
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Гросицки Камил
|2
|0
|Горгон Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Корчаковски Олаф
|2
|0
|Керамицис Димитриос
|0
|1
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Погонь Щецин
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Лехия Гданьск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
7
15
Лехия Гданьск
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Погонь Щецин
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
3
30%
6
40%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
17%
1
7%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Пропущено
18
5
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
22%
3
60%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
7
39%
1
20%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
2
12%
5
24%
61-75
3
18%
7
33%
76-90
Пропущено
28
20
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
14%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
5
18%
5
25%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
10
36%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Погонь Щецин
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
35
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
312
69
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|1
|3
|30 - 12
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|30 - 23
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|19 - 6
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|33 - 24
|29
|5.
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|6.
|1:0
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|8.
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|15 - 23
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|17.
|0:1
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|18.
|15
|1
|7
|7
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|2.
|1:0
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|18.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|16.
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|17.
|8
|0
|2
|6
|2 - 12
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|9 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|8 (2)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5