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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Лехия Гданьск
0:1
Первый тайм: 37'
Погонь Щецин
0'
0:1
19' Гол
Кулурис Эфтимос

Ход матча

19'
0:1
Кулурис Эфтимос
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Погонь Щецин
3.90
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4.05
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Все Коэффициенты
29
Сарнавский
Богдан
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
3
Ольссон
Элиас
23
Milosz
Kalahur
5
Желизко
Иван
99
Tomasz
Neugebauer
30
Хлань
Максим
8
Капич
Рифет
20
Конрадо
79
Kacper
Sezonienko
77
Кожокару
Валентин
17
Jakub
Lis
28
Вальквист
Линус
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
19
Kacper
Lukasiak
8
Ульвестад
Фредрик
20
Горгон
Александр
22
Бичахчян
Ваан
9
Кулурис
Эфтимос
11
Гросицки
Камил
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-3-3

История личных встреч

Лехия Гданьск
Погонь Щецин

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

29 матчей

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
1:0
Э
0:1
ЭГА
0:1
Э
1:1
Э
0:1
ЭГА
3:4
Э
2:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:0
ЭГА
4:0
Э
3:1
Э
1:1
ЭГА
2:0
Э
1:0
Э
1:1
EFR
1:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2

Голы

Всего голов

14
22

Голов в среднем за матч

1.08
1.38

Среднее время на гол

83
65

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Среднее время на гол

68
83

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

1.21
1.24

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

74
72

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Camilo Mena 3 (2) 0.19
Вьюнник Богдан 3 0.19
Капич Рифет 2 (1) 0.13
Хлань Максим 1 0.06
Царенко Антон 1 0.06
Bujar Pllana 1 0.06
Д`Арриго Луис 1 0.06
Бобчек Томаш 1 0.06
Dominik Pila 1 0.06
Ольссон Элиас 1 0.06
Tomasz Neugebauer 1 0.06
Kalle Wendt 1 0.06
Конрадо 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 8 (1) 0.5
Горгон Александр 4 0.25
Гросицки Камил 2 0.13
Бичахчян Ваан 2 0.13
Kacper Lukasiak 2 0.13
Леонардо Родригес 1 0.06
Ульвестад Фредрик 1 0.06
Вальквист Линус 1 0.06
Patryk Paryzek 1 0.06
Кутрис Леонардо 0 0
Гамбоа Жоау 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bujar Pllana 5 0
Конрадо 3 1
Вьюнник Богдан 4 0
Желизко Иван 4 0
Капич Рифет 3 0
Киндриш Андрей 3 0
Milosz Kalahur 2 0
Хлань Максим 2 0
Ольссон Элиас 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Szymon Weirauch 2 0
Dominik Pila 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 4 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Вальквист Линус 3 0
Кужава Рафал 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Цех Бенедикт 1 1
Kacper Lukasiak 1 1
Гросицки Камил 2 0
Горгон Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Корчаковски Олаф 2 0
Керамицис Димитриос 0 1
Гамбоа Жоау 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Погонь Щецин
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Лехия Гданьск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

7
15
Лехия Гданьск
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Погонь Щецин
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
3
30%
6
40%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
17%
1
7%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Пропущено

18
5
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
22%
3
60%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
7
39%
1
20%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
2
12%
5
24%
61-75
3
18%
7
33%
76-90

Пропущено

28
20
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
14%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
5
18%
5
25%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
10
36%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Погонь Щецин

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 15 11 1 3 30 - 12 34
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 15 9 4 2 19 - 6 31
4.
Краковия
 15 9 2 4 33 - 24 29
5.
Легия
 15 7 4 4 28 - 19 25
6.
Погонь Щецин
 1:0 16 8 1 7 22 - 20 25
7.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
8.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
11.
ГКС Катовице
 15 5 4 6 24 - 22 19
12.
Заглембе Любин
 16 5 3 8 15 - 23 18
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 15 4 3 8 14 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Лехия Гданьск
 0:1 16 2 5 9 17 - 29 11
18.
Шленск Вроцлав
 15 1 7 7 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 7 0 1 21 - 6 21
2.
Погонь Щецин
 1:0 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
6.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 0:1 8 1 2 5 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
8.
ГКС Катовице
 7 3 1 3 14 - 13 10
9.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 0:1 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Погонь Щецин
 1:0 8 1 1 6 7 - 15 4
16.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
17.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
18.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 10 (5)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 9 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ракув Берггрен Густав 1 5
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Погонь Щецин
3.90
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4.05
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Лехия Гданьск
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