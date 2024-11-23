Тур: 16. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Марциняк Шимон
0:3
Конец матча
Ход матча
19'
0:1
40'
83'
0:3
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
30
Хлань
Максим
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
42 Adam Kardas
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jakub LisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
История личных встреч
Лехия Гданьск
Погонь Щецин
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
29 матчей
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
22
Голов в среднем за матч
1.08
1.38
Среднее время на гол
83
65
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Среднее время на гол
68
83
Всего голов
35
36
Голов в среднем за матч
1.21
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
74
72
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Camilo Mena
|3 (2)
|0.19
|Вьюнник Богдан
|3
|0.19
|Капич Рифет
|2 (1)
|0.13
|Хлань Максим
|1
|0.06
|Царенко Антон
|1
|0.06
|Bujar Pllana
|1
|0.06
|Д`Арриго Луис
|1
|0.06
|Бобчек Томаш
|1
|0.06
|Dominik Pila
|1
|0.06
|Ольссон Элиас
|1
|0.06
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.06
|Kalle Wendt
|1
|0.06
|Конрадо
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|10 (2)
|0.63
|Горгон Александр
|4
|0.25
|Гросицки Камил
|2
|0.13
|Бичахчян Ваан
|2
|0.13
|Kacper Lukasiak
|2
|0.13
|Леонардо Родригес
|1
|0.06
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.06
|Вальквист Линус
|1
|0.06
|Patryk Paryzek
|1
|0.06
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bujar Pllana
|5
|0
|Конрадо
|3
|1
|Вьюнник Богдан
|4
|0
|Желизко Иван
|4
|0
|Капич Рифет
|3
|0
|Киндриш Андрей
|3
|0
|Milosz Kalahur
|2
|0
|Хлань Максим
|2
|0
|Ольссон Элиас
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Цех Бенедикт
|1
|1
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Гросицки Камил
|2
|0
|Горгон Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Корчаковски Олаф
|2
|0
|Керамицис Димитриос
|0
|1
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Погонь Щецин
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Лехия Гданьск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Погонь Щецин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
7
15
Лехия Гданьск
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Погонь Щецин
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
4
31%
6
40%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
2
17%
1
7%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Пропущено
18
5
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
22%
3
60%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
7
39%
1
20%
76-90
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
5
29%
29%
1
4%
46-60
2
12%
5
21%
61-75
3
18%
8
33%
76-90
Пропущено
31
20
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
4
13%
1
5%
1-15
1
3%
4
20%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
6
19%
2
10%
61-75
11
35%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Погонь Щецин
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
313
79
214
313
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|9 (3)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5