Тур: 15. Стадион: Летцигрунд.
1:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаGiotto Morandi
33' Желтая карточкаШмиц Бенно
34' Желтая карточкаEvans Maurin
38' Желтая карточкаШеттин Тобиас
65' Желтая карточкаСеко Аюму
65' Желтая карточкаКиттель Сонни
0:0
67' Не забитый пенальтиБуркарт Нишан
76' Желтая карточкаФрай Фабиан
76' Желтая карточкаДуррер Адриан
1:0
78' ГолNikolas Muci
80' Желтая карточкаАрнольд Ремо
1:1
90' ГолАрнольд Ремо
90'+7
Ход матча
32'
33'
34'
38'
65'
65'
67'
0:0
76'
76'
78'
1:0
80'
90'
1:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
10 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
401 Количество передач 398
-
51 Владение мячом, % 49
22
Шмиц
Бенно
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
20
Evans
Maurin
18
Ли
Юн
Чун
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
11
Фрай
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Шмиц БенноЗащитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Evans MaurinНападающий
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
-
25 Боянг АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Орал Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Loic Luthi
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
История личных встреч
Грасcхоппер
Винтертур
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
24 матча
41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.42
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.75
1.46
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
51
61
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|4 (1)
|0.27
|Nikolas Muci
|3
|0.2
|Ли Юн Чун
|2
|0.13
|Мабил Авер
|1
|0.07
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.07
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.07
|Кристерс Тоберс
|1
|0.07
|Шуаньер Матьё
|1
|0.07
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.27
|Labinot Bajrami
|3
|0.2
|Бароан Антуан
|1
|0.07
|Randy Schneider
|1
|0.07
|Фрай Фабиан
|1
|0.07
|Арнольд Ремо
|1
|0.07
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Лукембила Жозиас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|5
|0
|Giotto Morandi
|5
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Паскочи Максим
|3
|0
|Evans Maurin
|3
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|Киттель Сонни
|2
|0
|Декарли Сауло
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|Секо Аюму
|2
|0
|Ли Юн Чун
|2
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Шуаньер Матьё
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
|Мейер Тим
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Granit Lekaj
|3
|1
|Арнольд Ремо
|3
|1
|Фрай Фабиан
|3
|0
|Бароан Антуан
|1
|1
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Дуррер Адриан
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Лукембила Жозиас
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Винтертур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
6
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
1
3
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
6
43%
3
14%
31-45
4
29%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
14%
6
29%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
10
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
6
55%
1
10%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
5
42%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
25
31
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
2
8%
5
16%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
6
24%
5
16%
31-45
6
24%
7
23%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
8
32%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Ваккер Инсбрук 5:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1
Винтертур
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Винтертур - Лозанна 1:0 Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6
Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0
Результаты матчей
Грасcхоппер
Винтертур
Точный счет
1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
312
213
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5