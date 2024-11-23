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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Грасcхоппер
1:1
Конец матча
Винтертур
0'
32' Желтая карточка
Giotto Morandi
33' Желтая карточка
Шмиц Бенно
34' Желтая карточка
Evans Maurin
38' Желтая карточка
Шеттин Тобиас
65' Желтая карточка
Секо Аюму
65' Желтая карточка
Киттель Сонни
0:0
67' Не забитый пенальти
Буркарт Нишан
76' Желтая карточка
Фрай Фабиан
76' Желтая карточка
Дуррер Адриан
1:0
78' Гол
Nikolas Muci
80' Желтая карточка
Арнольд Ремо
1:1
90' Гол
Арнольд Ремо
90'+7

Ход матча

32'
Giotto Morandi
 
33'
Шмиц Бенно
 
34'
Evans Maurin
 
38'
 
Шеттин Тобиас
64'
 
Дуррер Адриан
Ди Джусто Маттео
64'
 
Labinot Bajrami
Бароан Антуан
65'
Секо Аюму
 
65'
Киттель Сонни
 
67'
0:0
Буркарт Нишан
73'
Nikolas Muci
Evans Maurin
 
76'
 
Фрай Фабиан
76'
 
Дуррер Адриан
78'
Nikolas Muci
(Шмиц Бенно)
1:0
80'
 
Арнольд Ремо
86'
 
Дзуффи Лука
Шеттин Тобиас
87'
 
Randy Schneider
Granit Lekaj
87'
 
Фофана Бубакар
Лукембила Жозиас
89'
Шюрпф Паскаль
Киттель Сонни
 
89'
Абубакар-Анкра Асума
Ли Юн Чун
 
90'
1:1
Арнольд Ремо
(Буркарт Нишан)

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 401 Количество передач 398
  • 51 Владение мячом, % 49
71
Хаммель
Джастин
22
Шмиц
Бенно
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
10
Giotto
Morandi
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
20
Evans
Maurin
18
Ли
Юн
Чун
8
Киттель
Сонни
1
Капино
Стефанос
4
Стильхарт
Базиль
23
Granit
Lekaj
5
Мюль
Лукас
3
Шеттин
Тобиас
16
Арнольд
Ремо
11
Фрай
Фабиан
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
90
Лукембила
Жозиас
28
Бароан
Антуан
Грасcхоппер
4-3-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Винтертур

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
3:0
ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.42

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.75
1.46

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

51
61

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 4 (1) 0.27
Nikolas Muci 3 0.2
Ли Юн Чун 2 0.13
Мабил Авер 1 0.07
Шюрпф Паскаль 1 0.07
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.07
Кристерс Тоберс 1 0.07
Шуаньер Матьё 1 0.07
Шмиц Бенно 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 4 0.27
Labinot Bajrami 3 0.2
Бароан Антуан 1 0.07
Randy Schneider 1 0.07
Фрай Фабиан 1 0.07
Арнольд Ремо 1 0.07
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Лукембила Жозиас 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 5 0
Giotto Morandi 5 0
Кристерс Тоберс 3 0
Паскочи Максим 3 0
Evans Maurin 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Киттель Сонни 2 0
Декарли Сауло 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Секо Аюму 2 0
Ли Юн Чун 2 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Абелс Дирк 1 0
Шуаньер Матьё 1 0
Tomas Lupi 1 0
Simone Stroscio 1 0
Боянг Адама 1 0
Мейер Тим 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 3 1
Арнольд Ремо 3 1
Фрай Фабиан 3 0
Бароан Антуан 1 1
Диаби Сулейман 2 0
Стильхарт Базиль 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Дуррер Адриан 2 0
Араз Муса 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Loic Luthi 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Винтертур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
6
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

1
3
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
6
43%
3
14%
31-45
4
29%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
14%
6
29%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
10
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
6
55%
1
10%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
5
42%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

25
31
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
2
8%
5
16%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
6
24%
5
16%
31-45
6
24%
7
23%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
8
32%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Ваккер Инсбрук 5:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1
Винтертур
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Винтертур - Лозанна 1:0 Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6
Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0

Результаты матчей

Грасcхоппер
Винтертур

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
2
13
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
3.
Лугано
 14 7 4 3 21 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 15 6 5 4 27 - 23 23
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 14 5 5 4 25 - 19 20
8.
Сьон
 14 4 5 5 18 - 18 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
11.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
8.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
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Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Шеттин Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Эванс Маурин получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Шмиц Бенно получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Джотто Моранди получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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