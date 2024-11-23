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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Люцерн
0:1
Первый тайм: 35'
Янг Бойз
0'
30' Желтая карточка
Угринич Филип
0:1
34' Гол
Малес Дариан

Ход матча

30'
 
Угринич Филип
34'
0:1
Малес Дариан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
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Люцерн
Ничья
Янг Бойз
3.35
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Все Коэффициенты
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
22
Ульрих
Дарио
8
Станкович
Александар
24
Овусу
Тайрон
29
Levin
Winkler
7
Спадануда
Кевин
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
26
Фон
Бальмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
3
Аджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
7
Угринич
Филип
8
Лакомий
Лукаш
21
Виржиньюс
Алан
10
Имери
Кастриот
9
Иттен
Седрик
Люцерн
4-1-2-1-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Янг Бойз

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
40.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
54.5%
17 побед 12 ничьих 0 побед

46 матчей

13%
87%
0 побед 6 ничьих 40 побед

Первый тайм

28.3%
71.7%
0 побед 13 ничьих 28 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 8 ничьих 31 победа

68 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
12 побед 16 ничьих 40 побед

Первый тайм

26.5%
32.4%
41.1%
18 побед 22 ничьи 28 побед

Второй тайм

25%
29.4%
45.6%
17 побед 20 ничьих 31 победа

История матчей

С
2:1
С
4:2
С
6:1
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Голы

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

1.74
1.15

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

87
60

Голов в среднем за матч

2.56
1.76

Среднее время на гол

35
51

Всего голов

146
99

Голов в среднем за матч

2.15
1.46

Тотал матчей

2.5
61
Больше 90%
Меньше 10%
7
48
Больше 71%
Меньше 29%
20
32
Больше 47%
Меньше 53%
36
20
Больше 29%
Меньше 71%
48
10
Больше 15%
Меньше 85%
58
6
Больше 9%
Меньше 91%
62

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 6 0.4
Lars Villiger 4 0.27
Luca Jaquez 3 0.2
Дорн Пиус 2 0.13
Спадануда Кевин 2 0.13
Levin Winkler 2 0.13
Ррудхани Донат 2 (1) 0.13
Цыганик Андрей 1 0.07
Станкович Александар 1 0.07
Sinan Karweina 1 0.07
Белоко Стефан 1 0.07
Кадак Якуб 0 0
Грбич Адриан 0 0
Severin Ottiger 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 4 0.27
Ганвула Сильвер 4 0.27
Иттен Седрик 3 (1) 0.2
Угринич Филип 2 0.13
Виржиньюс Алан 1 0.07
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Элиа Мешак 0 0
Хусич Анел 0 0
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 5 0
Цыганик Андрей 4 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Severin Ottiger 3 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0
Levin Winkler 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 4 1
Угринич Филип 4 0
Лаупер Сандро 2 1
Ньясс Шейх 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Элиа Мешак 2 0
Хусич Анел 2 0
Колли Эбрима 2 0
Лакомий Лукаш 2 0
Блюм Левин 2 0
Монтейро Джоэл 0 1
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Имери Кастриот 1 0
Малес Дариан 1 0
Виржиньюс Алан 1 0
Чайва Мигель 1 0
Атекаме Закари 1 0

Результаты матчей

Люцерн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

11
7
Люцерн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Янг Бойз
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
4
50%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
5
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Забито

15
8
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Забито

26
14
7 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 5
3
12%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
6
23%
5
36%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
9
35%
2
14%
76-90

Пропущено

22
27
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
6
27%
4
15%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
5
23%
5
19%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
4
18%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сьон - Люцерн 4:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Люцерн 2:2 Люцерн - Ивердон 2:3
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2
Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0

Результаты матчей

Люцерн
Янг Бойз

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:3
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
6
8
3
11
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
3.
Лугано
 14 7 4 3 21 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 0:1 15 6 4 5 26 - 23 22
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 14 5 5 4 25 - 19 20
8.
Янг Бойз
 1:0 15 5 4 6 19 - 23 19
9.
Сьон
 14 4 5 5 18 - 18 17
10.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
11.
Винтертур
 0:0 15 3 3 9 10 - 31 12
12.
Грасcхоппер
 0:0 15 2 4 9 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 0:1 8 4 1 3 12 - 8 13
5.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 1:0 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
11.
Винтертур
 0:0 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 0:0 8 1 4 3 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 0:1 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Янг Бойз
 1:0 8 2 2 4 8 - 13 8
8.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 0:0 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 0:0 8 0 2 6 5 - 20 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Люцерн Клиджэ Тибо 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
  • 30'
    Угринич Филип получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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