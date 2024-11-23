Тур: 15. Стадион: Свисспорарена.
Ход матча
30'
34'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
20
Дорн
Пиус
22
Ульрих
Дарио
24
Овусу
Тайрон
17
Клиджэ
Тибо
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Защитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
История личных встреч
Люцерн
Янг Бойз
22 матча
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
40.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
54.5%
17 побед 12 ничьих 0 побед
46 матчей
13%
87%
0 побед 6 ничьих 40 побед
Первый тайм
28.3%
71.7%
0 побед 13 ничьих 28 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 8 ничьих 31 победа
68 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
12 побед 16 ничьих 40 побед
Первый тайм
26.5%
32.4%
41.1%
18 побед 22 ничьи 28 побед
Второй тайм
25%
29.4%
45.6%
17 побед 20 ничьих 31 победа
История матчей
Голы
Всего голов
59
39
Голов в среднем за матч
1.74
1.15
Среднее время на гол
51
78
Всего голов
87
60
Голов в среднем за матч
2.56
1.76
Среднее время на гол
35
51
Всего голов
146
99
Голов в среднем за матч
2.15
1.46
Тотал матчей
2.5
61
Больше 90%
Меньше 10%
7
48
Больше 71%
Меньше 29%
20
32
Больше 47%
Меньше 53%
36
20
Больше 29%
Меньше 71%
48
10
Больше 15%
Меньше 85%
58
6
Больше 9%
Меньше 91%
62
Среднее время на гол
41
61
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клиджэ Тибо
|6
|0.4
|Lars Villiger
|4
|0.27
|Luca Jaquez
|3
|0.2
|Дорн Пиус
|2
|0.13
|Спадануда Кевин
|2
|0.13
|Levin Winkler
|2
|0.13
|Ррудхани Донат
|2 (1)
|0.13
|Цыганик Андрей
|1
|0.07
|Станкович Александар
|1
|0.07
|Sinan Karweina
|1
|0.07
|Белоко Стефан
|1
|0.07
|Кадак Якуб
|0
|0
|Грбич Адриан
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|4
|0.27
|Ганвула Сильвер
|4
|0.27
|Иттен Седрик
|3 (1)
|0.2
|Угринич Филип
|2
|0.13
|Виржиньюс Алан
|1
|0.07
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Элиа Мешак
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнежевич Стефан
|5
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Белоко Стефан
|3
|0
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Severin Ottiger
|3
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Станкович Александар
|1
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Levin Winkler
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|4
|1
|Угринич Филип
|4
|0
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Ньясс Шейх
|3
|0
|Али Мохамед
|1
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Элиа Мешак
|2
|0
|Хусич Анел
|2
|0
|Колли Эбрима
|2
|0
|Лакомий Лукаш
|2
|0
|Блюм Левин
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|1
|Бенито Лорис
|1
|0
|Фон Бальмоос Давид
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Виржиньюс Алан
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
|Атекаме Закари
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
11
7
Люцерн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Янг Бойз
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
15
9
Голы по времени матча
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
4
50%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
5
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Забито
15
8
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Забито
26
14
7 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 5
3
12%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
6
23%
5
36%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
9
35%
2
14%
76-90
Пропущено
22
27
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
6
27%
4
15%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
5
23%
5
19%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
4
18%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сьон - Люцерн 4:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Люцерн 2:2 Люцерн - Ивердон 2:3
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2
Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0
Результаты матчей
Люцерн
Янг Бойз
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:3
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
68
311
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|5
|2
|22 - 15
|26
|2.
|14
|8
|1
|5
|35 - 15
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|4.
|14
|7
|4
|3
|23 - 21
|25
|5.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|26 - 23
|22
|6.
|14
|6
|2
|6
|22 - 20
|20
|7.
|14
|5
|5
|4
|25 - 19
|20
|8.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|9.
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|11.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 31
|12
|12.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|16 - 9
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 12
|14
|4.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|11.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|5 - 11
|10
|12.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|4.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|7.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|8.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|12.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5