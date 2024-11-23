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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Люцерн
1:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
30' Желтая карточка
Угринич Филип
0:1
34' Гол
Малес Дариан
39' Желтая карточка
Овусу Тайрон
58' Желтая карточка
Лакомий Лукаш
72' Желтая карточка
Атекаме Закари
1:1
79' Гол
Клиджэ Тибо
84' Желтая карточка
Иттен Седрик
90' Желтая карточка
Ррудхани Донат
90'+7

Ход матча

30'
 
Угринич Филип
34'
0:1
Малес Дариан
(Виржиньюс Алан)
39'
Овусу Тайрон
 
46'
 
Атекаме Закари
Аджам Жауэн
58'
 
Лакомий Лукаш
60'
 
Элиа Мешак
Имери Кастриот
61'
Severin Ottiger
Ульрих Дарио
 
61'
Ррудхани Донат
Овусу Тайрон
 
72'
 
Атекаме Закари
75'
Грбич Адриан
Lars Villiger
 
75'
Кадак Якуб
Спадануда Кевин
 
79'
Клиджэ Тибо
(Ррудхани Донат)
1:1
81'
 
Колли Эбрима
Виржиньюс Алан
84'
 
Иттен Седрик
86'
 
Ганвула Сильвер
Малес Дариан
90'
Bung Hua Freimann
Кнежевич Стефан
 
90'
Ррудхани Донат
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 13
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 340 Количество передач 311
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
22
Ульрих
Дарио
8
Станкович
Александар
24
Овусу
Тайрон
29
Levin
Winkler
7
Спадануда
Кевин
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
26
Фон
Бальмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
3
Аджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
7
Угринич
Филип
8
Лакомий
Лукаш
21
Виржиньюс
Алан
10
Имери
Кастриот
9
Иттен
Седрик
Люцерн
4-1-2-1-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Янг Бойз

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
40.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
54.5%
17 побед 12 ничьих 0 побед

46 матчей

13%
87%
0 побед 6 ничьих 40 побед

Первый тайм

28.3%
71.7%
0 побед 13 ничьих 28 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 8 ничьих 31 победа

68 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
12 побед 16 ничьих 40 побед

Первый тайм

26.5%
32.4%
41.1%
18 побед 22 ничьи 28 побед

Второй тайм

25%
29.4%
45.6%
17 побед 20 ничьих 31 победа

История матчей

С
2:1
С
4:2
С
6:1
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Голы

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

1.74
1.15

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

87
60

Голов в среднем за матч

2.56
1.76

Среднее время на гол

35
51

Всего голов

146
99

Голов в среднем за матч

2.15
1.46

Тотал матчей

2.5
61
Больше 90%
Меньше 10%
7
48
Больше 71%
Меньше 29%
20
32
Больше 47%
Меньше 53%
36
20
Больше 29%
Меньше 71%
48
10
Больше 15%
Меньше 85%
58
6
Больше 9%
Меньше 91%
62

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 7 0.47
Lars Villiger 4 0.27
Luca Jaquez 3 0.2
Ррудхани Донат 2 (1) 0.13
Дорн Пиус 2 0.13
Спадануда Кевин 2 0.13
Levin Winkler 2 0.13
Цыганик Андрей 1 0.07
Станкович Александар 1 0.07
Sinan Karweina 1 0.07
Белоко Стефан 1 0.07
Кадак Якуб 0 0
Грбич Адриан 0 0
Severin Ottiger 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 4 0.27
Ганвула Сильвер 4 0.27
Иттен Седрик 3 (1) 0.2
Угринич Филип 2 0.13
Малес Дариан 1 0.07
Виржиньюс Алан 1 0.07
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Элиа Мешак 0 0
Хусич Анел 0 0
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 5 0
Цыганик Андрей 4 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Severin Ottiger 3 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Овусу Тайрон 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0
Levin Winkler 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 4 1
Угринич Филип 5 0
Лаупер Сандро 2 1
Ньясс Шейх 3 0
Лакомий Лукаш 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Иттен Седрик 2 0
Элиа Мешак 2 0
Хусич Анел 2 0
Колли Эбрима 2 0
Блюм Левин 2 0
Атекаме Закари 2 0
Монтейро Джоэл 0 1
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Имери Кастриот 1 0
Малес Дариан 1 0
Виржиньюс Алан 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Люцерн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
3
Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

11
7
Люцерн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Янг Бойз
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
4
44%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
1
11%
5
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Забито

15
8
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Забито

27
15
7 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
3
11%
1
7%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
2
7%
3
20%
31-45
6
22%
5
33%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
10
37%
2
13%
76-90

Пропущено

23
28
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
6
26%
4
14%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
5
22%
5
18%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
4
17%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сьон - Люцерн 4:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Люцерн 2:2 Люцерн - Ивердон 2:3
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2
Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0

Результаты матчей

Люцерн
Янг Бойз

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:3
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
6 раз 40%
3
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
3
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
6
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
6
9
3
12
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
3.
Лугано
 14 7 4 3 21 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 15 6 5 4 27 - 23 23
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 14 5 5 4 25 - 19 20
8.
Сьон
 14 4 5 5 18 - 18 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
11.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
8.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
Весь список
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    • 46'
      Аджам Жауэн уходит с поля. Zachary Athekame выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Овусу Тайрон получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Виржиньюс Алан сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
    • 30'
      Угринич Филип получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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