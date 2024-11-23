Тур: 16. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 31800 Главный судья: Ласык Петр
0'
1:0
17' ПенальтиКапустка Бартош
21' Желтая карточкаПанков Радован
2:0
26' ГолГуаль Марк
2:1
34' ГолКялльман Беньямин
3:1
39' ГолWojciech Urbanski
Ход матча
17'
1:0
21'
26'
2:0
34'
2:1
39'
13
Вшолек
Павел
28
Гуаль
Марк
25
Морисита
Рёя
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
63
Filip
Rozga
14
Хасич
Айдин
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
25 Морисита РёяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Filip RozgaНападающий
- Нападающий
-
14 Хасич АйдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Вуйчик ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Легия
Краковия
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
36 матчей
63.9%
19.4%
16.7%
23 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
20 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.8
1.38
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.13
0.4
Среднее время на гол
80
225
Всего голов
54
30
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|6 (1)
|0.38
|Гуаль Марк
|4 (1)
|0.25
|Августиняк Рафал
|3
|0.19
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.19
|Морисита Рёя
|2
|0.13
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.13
|Лима Лукас II
|2
|0.13
|Ходына Кацпер
|2
|0.13
|Wojciech Urbanski
|2
|0.13
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.06
|Панков Радован
|1
|0.06
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.06
|Капюади Стив
|1
|0.06
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|11 (3)
|0.69
|Майгор Миккел
|4
|0.25
|Олафссон Давид-Кристьян
|4
|0.25
|Гицэ Вирджил
|3
|0.19
|Ван Бюрен Мик
|3
|0.19
|Хасич Айдин
|2 (1)
|0.13
|Югас Якуб
|2
|0.13
|Бохнак Матеуш
|2
|0.13
|Какабадзе Отар
|1
|0.06
|Filip Rozga
|1
|0.06
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
|Bartosz Biedrzycki
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Челхака Юрген
|3
|0
|Wojciech Urbanski
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Капюади Стив
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Морисита Рёя
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|5
|0
|Глик Камил
|4
|0
|Filip Rozga
|4
|0
|Соколовски Патрик
|2
|1
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Равас Генрих
|2
|0
|Хасич Айдин
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Легия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
2
1
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Краковия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
7
12
Легия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Краковия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
7
39%
2
13%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
20%
5
63%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
3
18%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
27
32
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
4%
5
16%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
8
30%
30%
4
13%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
6
22%
6
19%
61-75
5
19%
9
28%
76-90
Пропущено
20
25
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
15%
8
32%
1-15
3
15%
5
20%
16-30
5
25%
2
8%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
2
10%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лех - Легия 5:2 Легия - Динамо Минск 4:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2
Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - ГКС Катовице 3:4 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2 Краковия - Лех 0:2
Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1
Результаты матчей
Легия
Краковия
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Легия
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
44
35
35
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
87
96
312
510
312
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|32 - 12
|37
|2.
|16
|10
|3
|3
|30 - 23
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|19 - 6
|31
|4.
|1:3
|16
|9
|2
|5
|34 - 27
|29
|5.
|3:1
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|6.
|16
|8
|1
|7
|24 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|8.
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|15 - 23
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|17.
|16
|2
|5
|9
|17 - 31
|11
|18.
|15
|1
|7
|7
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|3:1
|9
|6
|1
|2
|22 - 10
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|9.
|1:3
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|8
|6
|0
|2
|17 - 11
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|9.
|3:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|16.
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|17.
|8
|0
|2
|6
|2 - 12
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5