Тур: 16. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 25121 Главный судья: Ласык Петр
0'
1:0
17' ПенальтиКапустка Бартош
21' Желтая карточкаПанков Радован
2:0
26' ГолГуаль Марк
2:1
34' ГолКялльман Беньямин
3:1
39' ГолWojciech Urbanski
67' Желтая карточкаМорисита Рёя
3:2
79' ГолМайгор Миккел
90' Желтая карточкаКобыляк Габриэль
90'+8
Ход матча
17'
1:0
21'
26'
2:0
34'
2:1
39'
67'
79'
90'
13
Вшолек
Павел
28
Гуаль
Марк
25
Морисита
Рёя
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
63
Filip
Rozga
14
Хасич
Айдин
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
25 Морисита РёяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Filip RozgaНападающий
- Нападающий
-
14 Хасич АйдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Вуйчик ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Легия
Краковия
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
36 матчей
63.9%
19.4%
16.7%
23 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
20 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.8
1.38
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.13
0.4
Среднее время на гол
80
225
Всего голов
54
30
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|6 (1)
|0.38
|Гуаль Марк
|4 (1)
|0.25
|Августиняк Рафал
|3
|0.19
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.19
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.13
|Морисита Рёя
|2
|0.13
|Лима Лукас II
|2
|0.13
|Ходына Кацпер
|2
|0.13
|Wojciech Urbanski
|2
|0.13
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.06
|Панков Радован
|1
|0.06
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.06
|Капюади Стив
|1
|0.06
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|11 (3)
|0.69
|Майгор Миккел
|5
|0.31
|Олафссон Давид-Кристьян
|4
|0.25
|Гицэ Вирджил
|3
|0.19
|Ван Бюрен Мик
|3
|0.19
|Хасич Айдин
|2 (1)
|0.13
|Югас Якуб
|2
|0.13
|Бохнак Матеуш
|2
|0.13
|Какабадзе Отар
|1
|0.06
|Filip Rozga
|1
|0.06
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
|Bartosz Biedrzycki
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Челхака Юрген
|3
|0
|Wojciech Urbanski
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Морисита Рёя
|2
|0
|Капюади Стив
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Кобыляк Габриэль
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|5
|0
|Глик Камил
|4
|0
|Filip Rozga
|4
|0
|Соколовски Патрик
|2
|1
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Равас Генрих
|2
|0
|Хасич Айдин
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
2
3
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Краковия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
7
12
Легия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Краковия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
21
18
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
17%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
8
38%
3
17%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
5
24%
3
17%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
5
45%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
3
18%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
30
34
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
3%
5
15%
1-15
6
20%
4
12%
16-30
9
30%
5
15%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
6
20%
6
18%
61-75
5
17%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
22
28
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
14%
8
29%
1-15
3
14%
7
25%
16-30
6
27%
3
11%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
3
14%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лех - Легия 5:2 Легия - Динамо Минск 4:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2
Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - ГКС Катовице 3:4 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2 Краковия - Лех 0:2
Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1
Результаты матчей
Легия
Краковия
Точный счет
4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Легия
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
63
44
45
35
36
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
151
97
106
412
511
313
313
115
115
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5