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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 25121 Главный судья: Ласык Петр
Легия
3:2
Конец матча
Краковия
0'
1:0
17' Пенальти
Капустка Бартош
21' Желтая карточка
Панков Радован
2:0
26' Гол
Гуаль Марк
2:1
34' Гол
Кялльман Беньямин
3:1
39' Гол
Wojciech Urbanski
67' Желтая карточка
Морисита Рёя
3:2
79' Гол
Майгор Миккел
90' Желтая карточка
Кобыляк Габриэль
90'+8
27
Кобыляк
Габриэль
13
Вшолек
Павел
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
19
Винагре
Рубен
67
Капустка
Бартош
8
Августиняк
Рафал
53
Wojciech
Urbanski
11
Ходына
Кацпер
28
Гуаль
Марк
25
Морисита
Рёя
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
3
Сковгор
Андреас
77
Янасик
Патрик
88
Соколовски
Патрик
11
Майгор
Миккел
19
Олафссон
Давид-Кристьян
63
Filip
Rozga
9
Кялльман
Беньямин
14
Хасич
Айдин
Легия
4-3-3
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Легия
Краковия

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

36 матчей

63.9%
19.4%
16.7%
23 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
20 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
0:1
С
0:0
ЭГА
2:0
К
3:0
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
4:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:2
К
2:0
Э
0:0
OE
4:0
OE
0:3

Голы

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.8
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.13
0.4

Среднее время на гол

80
225

Всего голов

54
30

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 6 (1) 0.38
Гуаль Марк 4 (1) 0.25
Августиняк Рафал 3 0.19
Крамер Блаж 3 (1) 0.19
Вшолек Павел 2 (1) 0.13
Морисита Рёя 2 0.13
Лима Лукас II 2 0.13
Ходына Кацпер 2 0.13
Wojciech Urbanski 2 0.13
Альфарела Мигуэль 1 0.06
Панков Радован 1 0.06
Нсаме Жан-Пьер 1 0.06
Капюади Стив 1 0.06
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Зелковски Ян 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 11 (3) 0.69
Майгор Миккел 5 0.31
Олафссон Давид-Кристьян 4 0.25
Гицэ Вирджил 3 0.19
Ван Бюрен Мик 3 0.19
Хасич Айдин 2 (1) 0.13
Югас Якуб 2 0.13
Бохнак Матеуш 2 0.13
Какабадзе Отар 1 0.06
Filip Rozga 1 0.06
Аль-Аммари Амир 0 0
Атанасов Яни 0 0
Bartosz Biedrzycki 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 3 0
Капустка Бартош 3 0
Лима Лукас II 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Челхака Юрген 3 0
Wojciech Urbanski 3 0
Енджейчик Артур 2 0
Гуаль Марк 2 0
Морисита Рёя 2 0
Капюади Стив 2 0
Зелковски Ян 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Панков Радован 1 0
Винагре Рубен 1 0
Кобыляк Габриэль 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Goncalo Feio 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 5 0
Глик Камил 4 0
Filip Rozga 4 0
Соколовски Патрик 2 1
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Атанасов Яни 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Равас Генрих 2 0
Хасич Айдин 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Хосконен Артту 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Ракочи Михал 1 0
Filip Kucharczyk 1 0

Результаты матчей

Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

2
3
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Краковия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

7
12
Легия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Краковия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

21
18
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
17%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
8
38%
3
17%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
5
24%
3
17%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
5
45%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
3
18%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

30
34
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
3%
5
15%
1-15
6
20%
4
12%
16-30
9
30%
5
15%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
6
20%
6
18%
61-75
5
17%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

22
28
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
14%
8
29%
1-15
3
14%
7
25%
16-30
6
27%
3
11%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
3
14%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лех - Легия 5:2 Легия - Динамо Минск 4:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2
Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - ГКС Катовице 3:4 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2 Краковия - Лех 0:2
Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1

Результаты матчей

Легия
Краковия

Точный счет

4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Легия
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
4
4
4
5
2.5
3
5
3
6
3.5
1
7
1
8
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
9
7
1.5
10
6
4
12
2.5
5
11
3
13
3.5
3
13
1
15
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 16 12 1 3 32 - 12 37
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 15 9 4 2 19 - 6 31
4.
Краковия
 16 9 2 5 35 - 27 29
5.
Легия
 16 8 4 4 31 - 21 28
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
8.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
11.
ГКС Катовице
 16 5 4 7 24 - 24 19
12.
Заглембе Любин
 16 5 3 8 15 - 23 18
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 15 4 3 8 14 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Лехия Гданьск
 16 2 5 9 17 - 31 11
18.
Шленск Вроцлав
 15 1 7 7 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
6.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
16.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
17.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
18.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ракув Берггрен Густав 1 5
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Весь список
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