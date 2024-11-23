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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Генк
0:0
Второй тайм: 48'
Спортинг Шарлеруа
0'
46' Желтая карточка
Заттльбергер Николас

Ход матча

46'
Заттльбергер Николас
 
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Спортинг Шарлеруа
1.63
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5.90
5.50
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Все Коэффициенты
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
3
Садик
Муджаид
6
Сметс
Матте
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
24
Заттльбергер
Николас
23
Стеккерс
Ярне
20
Konstantinos
Karetsas
7
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
55
Martin
Delavallee
98
Петрис
Жереми
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
22
Титрауи
Ясин
6
Зоргане
Адем
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
19
Nikola
Stulic
Генк
4-2-3-1
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Спортинг Шарлеруа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
3:3
ПДА
0:1
ПДА
0:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 8 0.53
Стеккерс Ярне 5 (3) 0.33
Грошовски Патрик 4 0.27
О Хен-Гю 3 (1) 0.2
Баа Кристофер 2 0.13
Сор Коллинс 1 0.07
Куэста Карлос 1 0.07
Садик Муджаид 1 0.07
Заттльбергер Николас 1 0.07
Эль-Уахди Закария 1 0.07
Noah Adedeji-Sternberg 1 0.07
Хейнен Бриан 0 0
Кайембе Йорис 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 7 (2) 0.47
Гуагон Парфэйт 3 0.2
Бернье Антуан 2 0.13
Киэ Грежон 1 0.07
Мбенза Исаак 1 0.07
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Муджаид 3 1
Грошовски Патрик 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Эль-Уахди Закария 2 0
Сметс Матте 2 0
Хейнен Бриан 1 0
О Хен-Гю 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Баа Кристофер 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрис Жереми 5 0
Камара Этьен 5 0
Бернье Антуан 4 0
Хейманс Дан 4 0
Андреу Стелиос 3 0
Гуагон Парфэйт 2 0
Титрауи Ясин 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Зоргане Адем 1 0
Даббаг Одай 1 0
Оусоу Айхам 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
4
Генк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Спортинг Шарлеруа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

11
7
Генк
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
4
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
1
13%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
36%
31-45
3
60%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
23%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

14
4
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
21%
1
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90

Забито

28
15
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
3
11%
2
13%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
5
18%
4
27%
31-45
5
18%
3
20%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
8
29%
2
13%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
16%
2
13%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
6
40%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
2
11%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Генк - Антверпен 2:0 Васланд-Беверен - Генк 0:2 Гент - Генк 0:2
Генк - Сент-Трейден 3:2 Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2
Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2

Результаты матчей

Генк
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Генк
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
9
5
1.5
3
11
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 15 10 2 3 28 - 19 32
2.
Брюгге
 15 8 4 3 30 - 16 28
3.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
4.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
5.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
6.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
7.
Стандард
 15 6 3 6 10 - 18 21
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 4 7 3 17 - 12 19
9.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
10.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 15 5 3 7 14 - 16 18
11.
Дендер
 15 4 6 5 18 - 24 18
12.
Сент-Трейден
 15 4 5 6 20 - 31 17
13.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
14.
Серкль Брюгге
 15 4 3 8 16 - 27 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 13 1 4 8 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
3.
Брюгге
 7 4 2 1 17 - 7 14
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
5.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
6.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
7.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 7 4 1 2 7 - 4 13
9.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
10.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 0:0 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Дендер
 7 2 3 2 8 - 12 9
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 8 1 2 5 7 - 12 5
12.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
13.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 4 - 14 4
14.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Заттльбергер Николас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Спортинг Шарлеруа
1.63
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5.90
5.50
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Генк
Спортинг Шарлеруа
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