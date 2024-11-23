Тур: 15. Стадион: Чегека Арена.
0:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
22
Титрауи
Ясин
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Титрауи ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Киэ ГрежонНападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
Генк
Спортинг Шарлеруа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|8
|0.53
|Стеккерс Ярне
|5 (3)
|0.33
|Грошовски Патрик
|4
|0.27
|О Хен-Гю
|3 (1)
|0.2
|Баа Кристофер
|2
|0.13
|Сор Коллинс
|1
|0.07
|Куэста Карлос
|1
|0.07
|Садик Муджаид
|1
|0.07
|Заттльбергер Николас
|1
|0.07
|Эль-Уахди Закария
|1
|0.07
|Noah Adedeji-Sternberg
|1
|0.07
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Кайембе Йорис
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|7 (2)
|0.47
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.2
|Бернье Антуан
|2
|0.13
|Киэ Грежон
|1
|0.07
|Мбенза Исаак
|1
|0.07
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|3
|1
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Эль-Уахди Закария
|2
|0
|Сметс Матте
|2
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрис Жереми
|5
|0
|Камара Этьен
|5
|0
|Бернье Антуан
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Гуагон Парфэйт
|2
|0
|Титрауи Ясин
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
4
Генк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Спортинг Шарлеруа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
11
7
Генк
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
4
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
1
13%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
36%
31-45
3
60%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
23%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
14
4
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
21%
1
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90
Забито
28
15
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
3
11%
2
13%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
5
18%
4
27%
31-45
5
18%
3
20%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
8
29%
2
13%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
16%
2
13%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
6
40%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Генк - Антверпен 2:0 Васланд-Беверен - Генк 0:2 Гент - Генк 0:2
Генк - Сент-Трейден 3:2 Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2
Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2
Результаты матчей
Генк
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Генк
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
95
311
59
212
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|10
|2
|3
|28 - 19
|32
|2.
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|3.
|14
|7
|3
|4
|27 - 12
|24
|4.
|14
|6
|5
|3
|24 - 12
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|23 - 12
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|28 - 19
|21
|7.
|15
|6
|3
|6
|10 - 18
|21
|8.
|14
|4
|7
|3
|17 - 12
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|23 - 23
|18
|10.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|14 - 16
|18
|11.
|15
|4
|6
|5
|18 - 24
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|13.
|14
|3
|7
|4
|14 - 18
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16.
|13
|1
|4
|8
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|8 - 4
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|8.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|9.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|13 - 14
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|8 - 12
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|11.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|13.
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|2 - 14
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5