Тур: 15. Стадион: Чегека Арена.
3:0
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаЗаттльбергер Николас
54' Желтая карточкаОусоу Айхам
64' Желтая карточкаХейманс Дан
1:0
77' ГолАрокодаре Толуваласе
2:0
83' ГолСтеккерс Ярне
3:0
90' ГолNoah Adedeji-Sternberg
90'+5
Ход матча
54'
64'
77'
83'
2:0
90'
22
Титрауи
Ясин
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Титрауи ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Киэ ГрежонНападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
Генк
Спортинг Шарлеруа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|9
|0.6
|Стеккерс Ярне
|6 (3)
|0.4
|Грошовски Патрик
|4
|0.27
|О Хен-Гю
|3 (1)
|0.2
|Баа Кристофер
|2
|0.13
|Noah Adedeji-Sternberg
|2
|0.13
|Сор Коллинс
|1
|0.07
|Куэста Карлос
|1
|0.07
|Садик Муджаид
|1
|0.07
|Заттльбергер Николас
|1
|0.07
|Эль-Уахди Закария
|1
|0.07
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Кайембе Йорис
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|7 (2)
|0.47
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.2
|Бернье Антуан
|2
|0.13
|Киэ Грежон
|1
|0.07
|Мбенза Исаак
|1
|0.07
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|3
|1
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Эль-Уахди Закария
|2
|0
|Сметс Матте
|2
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейманс Дан
|5
|0
|Петрис Жереми
|5
|0
|Камара Этьен
|5
|0
|Бернье Антуан
|4
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Оусоу Айхам
|2
|0
|Гуагон Парфэйт
|2
|0
|Титрауи Ясин
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
4
Генк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Спортинг Шарлеруа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
11
7
Генк
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Спортинг Шарлеруа
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
18
8
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
3
17%
4
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
10
56%
1
13%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
29%
31-45
3
60%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
23%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
14
4
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
21%
1
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90
Забито
31
15
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
3
10%
2
13%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
5
16%
4
27%
31-45
5
16%
3
20%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
11
35%
2
13%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
16%
2
11%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
6
33%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
2
11%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Генк - Антверпен 2:0 Васланд-Беверен - Генк 0:2 Гент - Генк 0:2
Генк - Сент-Трейден 3:2 Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2
Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2
Результаты матчей
Генк
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Генк
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
62
16
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
43
26
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
105
312
69
213
213
114
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|9 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5