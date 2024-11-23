Тур: 16. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Lukasz Kuzma
1:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
4'
1:0
22'
15
Гургул
Михал
11
Adrian
Blad
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
20 Ian Hoffmann
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladНападающий
- Нападающий
-
10 Мак МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
-
-
28 Alan Brod
-
Главный тренер: Rafal Gorak
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|10 (1)
|0.63
|Соуза Афонсу
|5
|0.31
|Хотич Дино
|4
|0.25
|Волемарк Патрик
|4
|0.25
|Голизаде Али
|2
|0.13
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.13
|Перейра Жоэл III
|1
|0.06
|Антони Козубал
|1
|0.06
|Ягелло Филип
|1
|0.06
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Repka
|3
|0.19
|Зреляк Адам
|3
|0.19
|Arkadiusz Jedrych
|3 (2)
|0.19
|Ковальчик Матеуш
|2
|0.13
|Adrian Blad
|2
|0.13
|Бергер Себастиан
|2
|0.13
|Мак Матеуш
|2
|0.13
|Мажец Матеуш
|2
|0.13
|Васьелевски Марцин
|2
|0.13
|Новак Бартош
|1 (1)
|0.06
|Клеменз Лукаш
|1
|0.06
|Антчак Якуб
|1
|0.06
|Кууск Мяртен
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|5
|0
|Гургул Михал
|2
|1
|Муравски Радослав
|3
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Соуза Афонсу
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеменз Лукаш
|3
|0
|Галан Борха
|2
|0
|Зреляк Адам
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Васьелевски Марцин
|2
|0
|Бергер Себастиан
|2
|0
|Oskar Repka
|2
|0
|Ковальчик Матеуш
|2
|0
|Adrian Blad
|1
|0
|Мак Матеуш
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Arkadiusz Jedrych
|1
|0
|Комор Александер
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
Результаты матчей
Лех
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
ГКС Катовице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
4
Лех
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
ГКС Катовице
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
8
Лех
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
ГКС Катовице
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
5
25%
4
27%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
3
15%
4
27%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
33%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
29
25
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
3
10%
3
12%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
8
28%
7
28%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
5
17%
5
20%
61-75
4
14%
6
24%
76-90
Пропущено
13
21
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
15%
2
10%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
15%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лех - Легия 5:2 Пуща Неполомице - Лех 2:0 Лех - Радомяк Радом 2:1 Краковия - Лех 0:2
Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2
ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краковия - ГКС Катовице 3:4 ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Скерневице - ГКС Катовице 2:1 Легия - ГКС Катовице 4:1
ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0
Результаты матчей
Лех
ГКС Катовице
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лех
ГКС Катовице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
26
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
96
69
411
411
213
213
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|12
|1
|3
|31 - 12
|37
|2.
|16
|10
|3
|3
|30 - 23
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|19 - 6
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|33 - 24
|29
|5.
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|6.
|16
|8
|1
|7
|24 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|8.
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|11.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|15 - 23
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|17.
|16
|2
|5
|9
|17 - 31
|11
|18.
|15
|1
|7
|7
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|8
|0
|1
|22 - 6
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|8.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|16.
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|17.
|8
|0
|2
|6
|2 - 12
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5