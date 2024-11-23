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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Лех
2:0
Конец матча
ГКС Катовице
0'
1:0
4' Гол
Исхак Микаэль
22' Желтая карточка
Галан Борха
41' Желтая карточка
Васьелевски Марцин
1:0
51' Не забитый пенальти
Исхак Микаэль
2:0
57' Гол
Голизаде Али
90'+11
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
7
Соуза
Афонсу
8
Голизаде
Али
9
Исхак
Микаэль
10
Волемарк
Патрик
1
Кудла
Давид
30
Червински
Алан
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
23
Васьелевски
Марцин
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
8
Галан
Борха
11
Adrian
Blad
7
Бергер
Себастиан
10
Мак
Матеуш
Лех
4-3-3
ГКС Катовице
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 10 (1) 0.63
Соуза Афонсу 5 0.31
Хотич Дино 4 0.25
Волемарк Патрик 4 0.25
Голизаде Али 3 0.19
Шимчак Филип 2 (1) 0.13
Перейра Жоэл III 1 0.06
Антони Козубал 1 0.06
Ягелло Филип 1 0.06
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Фиабема Брайан 0 0
ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Repka 3 0.19
Зреляк Адам 3 0.19
Arkadiusz Jedrych 3 (2) 0.19
Ковальчик Матеуш 2 0.13
Adrian Blad 2 0.13
Бергер Себастиан 2 0.13
Мак Матеуш 2 0.13
Мажец Матеуш 2 0.13
Васьелевски Марцин 2 0.13
Новак Бартош 1 (1) 0.06
Клеменз Лукаш 1 0.06
Антчак Якуб 1 0.06
Кууск Мяртен 0 0
Галан Борха 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 5 0
Гургул Михал 2 1
Муравски Радослав 3 0
Голизаде Али 2 0
Фиабема Брайан 2 0
Соуза Афонсу 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Хотич Дино 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Волемарк Патрик 1 0
Антони Козубал 1 0
ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеменз Лукаш 3 0
Галан Борха 2 0
Зреляк Адам 2 0
Червински Алан 2 0
Васьелевски Марцин 2 0
Бергер Себастиан 2 0
Oskar Repka 2 0
Ковальчик Матеуш 2 0
Adrian Blad 1 0
Мак Матеуш 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Arkadiusz Jedrych 1 0
Комор Александер 1 0
Grzegorz Rogala 1 0

Результаты матчей

Лех
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
ГКС Катовице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
4
Лех
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
ГКС Катовице
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
8
Лех
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
ГКС Катовице
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
4
18%
2
13%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
33%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

31
25
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
4
13%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
8
26%
7
28%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
5
16%
5
20%
61-75
4
13%
6
24%
76-90

Пропущено

13
23
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
15%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лех - Легия 5:2 Пуща Неполомице - Лех 2:0 Лех - Радомяк Радом 2:1 Краковия - Лех 0:2
Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2
ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краковия - ГКС Катовице 3:4 ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Скерневице - ГКС Катовице 2:1 Легия - ГКС Катовице 4:1
ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0

Результаты матчей

Лех
ГКС Катовице

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лех
ГКС Катовице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
5
3
6
2.5
2
6
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
6
10
4
12
2.5
4
12
2
14
3.5
2
14
2
14
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 16 12 1 3 32 - 12 37
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 15 9 4 2 19 - 6 31
4.
Краковия
 15 9 2 4 33 - 24 29
5.
Легия
 15 7 4 4 28 - 19 25
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
8.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
11.
ГКС Катовице
 16 5 4 7 24 - 24 19
12.
Заглембе Любин
 16 5 3 8 15 - 23 18
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 15 4 3 8 14 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Лехия Гданьск
 16 2 5 9 17 - 31 11
18.
Шленск Вроцлав
 15 1 7 7 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
6.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
16.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
17.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
18.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 10 (5)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ракув Берггрен Густав 1 5
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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