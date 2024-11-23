Тур: 16. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Lukasz Kuzma
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолИсхак Микаэль
22' Желтая карточкаГалан Борха
41' Желтая карточкаВасьелевски Марцин
1:0
51' Не забитый пенальтиИсхак Микаэль
2:0
57' ГолГолизаде Али
90'+11
Ход матча
4'
1:0
22'
51'
1:0
57'
2:0
65'
15
Гургул
Михал
11
Adrian
Blad
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
20 Ian Hoffmann
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladНападающий
- Нападающий
-
10 Мак МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
-
-
28 Alan Brod
-
Главный тренер: Rafal Gorak
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|10 (1)
|0.63
|Соуза Афонсу
|5
|0.31
|Хотич Дино
|4
|0.25
|Волемарк Патрик
|4
|0.25
|Голизаде Али
|3
|0.19
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.13
|Перейра Жоэл III
|1
|0.06
|Антони Козубал
|1
|0.06
|Ягелло Филип
|1
|0.06
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Repka
|3
|0.19
|Зреляк Адам
|3
|0.19
|Arkadiusz Jedrych
|3 (2)
|0.19
|Ковальчик Матеуш
|2
|0.13
|Adrian Blad
|2
|0.13
|Бергер Себастиан
|2
|0.13
|Мак Матеуш
|2
|0.13
|Мажец Матеуш
|2
|0.13
|Васьелевски Марцин
|2
|0.13
|Новак Бартош
|1 (1)
|0.06
|Клеменз Лукаш
|1
|0.06
|Антчак Якуб
|1
|0.06
|Кууск Мяртен
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|5
|0
|Гургул Михал
|2
|1
|Муравски Радослав
|3
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Соуза Афонсу
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеменз Лукаш
|3
|0
|Галан Борха
|2
|0
|Зреляк Адам
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Васьелевски Марцин
|2
|0
|Бергер Себастиан
|2
|0
|Oskar Repka
|2
|0
|Ковальчик Матеуш
|2
|0
|Adrian Blad
|1
|0
|Мак Матеуш
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Arkadiusz Jedrych
|1
|0
|Комор Александер
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
Результаты матчей
Лех
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
ГКС Катовице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
4
Лех
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
ГКС Катовице
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
8
Лех
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
ГКС Катовице
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
4
18%
2
13%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
33%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
31
25
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
4
13%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
8
26%
7
28%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
5
16%
5
20%
61-75
4
13%
6
24%
76-90
Пропущено
13
23
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
15%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лех - Легия 5:2 Пуща Неполомице - Лех 2:0 Лех - Радомяк Радом 2:1 Краковия - Лех 0:2
Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2
ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краковия - ГКС Катовице 3:4 ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Скерневице - ГКС Катовице 2:1 Легия - ГКС Катовице 4:1
ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0
Результаты матчей
Лех
ГКС Катовице
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лех
ГКС Катовице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
36
26
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
106
610
412
412
214
214
214
115
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5