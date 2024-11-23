Тур: 15. Стадион: Морис Дюфран.
0:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
6'
16
Бодар
Арно
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
17
Ilay
Camara
18
Мьянге
Сенна
15
Манье
Гари
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
15 Манье ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Муслич Мирон
История личных встреч
Стандард
Серкль Брюгге
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед
32 матча
53.1%
28.1%
18.8%
17 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.13
Среднее время на гол
53
80
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
0.94
0.69
Среднее время на гол
96
130
Всего голов
42
29
Голов в среднем за матч
1.31
0.91
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
68
99
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|4 (2)
|0.29
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.14
|Шутало Бошко
|1
|0.07
|Булат Марко
|1
|0.07
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.07
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
|Matthieu Epolo
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|7
|0.5
|Уаттара Абдул
|2
|0.14
|Виейра Фелипе
|1
|0.07
|Сомерс Тибо
|1
|0.07
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.07
|Брунинью Филипе
|1
|0.07
|Олайгбе Казим
|1
|0.07
|Равич Христиан
|1
|0.07
|Emmanuel Kakou
|1
|0.07
|Назиньо Флавио
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
|Минда Алан
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|4
|0
|Шутало Бошко
|4
|0
|Лоуренс Генри
|2
|1
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Булат Марко
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
|Soufiane Benjdida
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|5
|0
|Назиньо Флавио
|3
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Равич Христиан
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Emmanuel Kakou
|2
|0
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Варлесон
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Минда Алан
|1
|0
|Уаттара Абдул
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Стандард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Серкль Брюгге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
2
9
Стандард
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Серкль Брюгге
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 8
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
14%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
44%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
18
26
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
17%
3
12%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - Стандард 5:0 Стандард - Сент-Трейден 2:1 Стандард - К. Лира-Льерс 3:2 Антверпен - Стандард 3:0
Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0
Результаты матчей
Стандард
Серкль Брюгге
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Стандард
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
86
311
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|28 - 19
|31
|2.
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|3.
|14
|7
|3
|4
|27 - 12
|24
|4.
|14
|6
|5
|3
|24 - 12
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|23 - 12
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|28 - 19
|21
|7.
|14
|4
|7
|3
|17 - 12
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|9 - 18
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|23 - 23
|18
|10.
|15
|4
|6
|5
|18 - 24
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|13.
|14
|3
|7
|4
|14 - 18
|16
|14.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 26
|16
|15.
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16.
|13
|1
|4
|8
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|9.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|12.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|7
|4
|0
|3
|13 - 14
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|8 - 12
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|11.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|13.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|2 - 14
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5