  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Стандард
1:0
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
6' Желтая карточка
Назиньо Флавио
42' Желтая карточка
Денкей Кевин
1:0
57' Гол
Зекири Анди
90'+6
16
Бодар
Арно
4
Шутало
Бошко
25
Хаутекит
Ибе
88
Лоуренс
Генри
13
Фосси
Марлон
8
Прайс
Айзек
24
О'Нил
Эйден
14
Куавита
Леандро
17
Ilay
Camara
9
Зекири
Анди
11
Эккерт
Айенса
Деннис
21
Деланге
Максим
3
Уткус
Эдгарас
90
Emmanuel
Kakou
18
Мьянге
Сенна
15
Манье
Гари
20
Назиньо
Флавио
34
Сомерс
Тибо
6
Агьекум
Лоуренс
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
10
Виейра
Фелипе
9
Денкей
Кевин
Стандард
3-5-2
Серкль Брюгге
5-4-1

История личных встреч

Стандард
Серкль Брюгге

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

32 матча

53.1%
28.1%
18.8%
17 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПОЗПВЛЕ
0:4
ПОЗПВЛЕ
0:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ТМК
3:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
4:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:5
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
К
4:0
ПЛ
0:0
К
4:1

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.13

Среднее время на гол

53
80

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

0.94
0.69

Среднее время на гол

96
130

Всего голов

42
29

Голов в среднем за матч

1.31
0.91

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

68
99

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 5 (2) 0.33
Soufiane Benjdida 2 (2) 0.13
Шутало Бошко 1 0.07
Булат Марко 1 0.07
Эккерт Айенса Деннис 1 0.07
О'Нил Эйден 0 0
Фосси Марлон 0 0
Matthieu Epolo 0 0
Ilay Camara 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 7 0.47
Уаттара Абдул 2 0.13
Виейра Фелипе 1 0.07
Сомерс Тибо 1 0.07
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.07
Брунинью Филипе 1 0.07
Олайгбе Казим 1 0.07
Равич Христиан 1 0.07
Emmanuel Kakou 1 0.07
Назиньо Флавио 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Минда Алан 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 4 0
Шутало Бошко 4 0
Лоуренс Генри 2 1
О'Нил Эйден 3 0
Булат Марко 2 0
Прайс Айзек 2 0
Александропулос Сотириос 1 0
Фосси Марлон 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Soufiane Benjdida 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 5 0
Назиньо Флавио 4 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Денкей Кевин 2 0
Равич Христиан 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Emmanuel Kakou 2 0
Диаките Ибрахим 0 1
Варлесон 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деланге Максим 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Минда Алан 1 0
Уаттара Абдул 1 0

Результаты матчей

Стандард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Стандард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Серкль Брюгге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

2
9
Стандард
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
50%
1
7%
61-75
1
25%
2
14%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 9
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
14%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
40%
3
19%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
3
17%
3
11%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - Стандард 5:0 Стандард - Сент-Трейден 2:1 Стандард - К. Лира-Льерс 3:2 Антверпен - Стандард 3:0
Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0

Результаты матчей

Стандард
Серкль Брюгге

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Стандард
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
2
5
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 15 10 2 3 28 - 19 32
2.
Брюгге
 15 8 4 3 30 - 16 28
3.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
4.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
5.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
6.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
7.
Стандард
 15 6 3 6 10 - 18 21
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 4 7 3 17 - 12 19
9.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
10.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 15 5 3 7 14 - 16 18
11.
Дендер
 15 4 6 5 18 - 24 18
12.
Сент-Трейден
 15 4 5 6 20 - 31 17
13.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
14.
Серкль Брюгге
 15 4 3 8 16 - 27 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 13 1 4 8 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
3.
Брюгге
 7 4 2 1 17 - 7 14
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
5.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
6.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
7.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 7 4 1 2 7 - 4 13
9.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
10.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 0:0 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Дендер
 7 2 3 2 8 - 12 9
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 8 1 2 5 7 - 12 5
12.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
13.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 4 - 14 4
14.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
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  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Денкей Кевин получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Назиньо Флавио получил желтую карточку от судьи
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