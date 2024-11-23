Тур: 13. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9870 Главный судья: Маккили Дэнни
3:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолДейл Матс
2:0
32' ГолЭдвардсен Оливер
3:0
50' ГолЭдвардсен Виктор
79' Undefined phrase: football_event_Штоккерс Финн
90'+4
Ход матча
14'
1:0
32'
50'
79'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
19
Хайе
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сюре МатисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Лука Эверинк
-
-
Главный тренер: Paul Simonis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
-
24 Маттуар ФезПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресевёр ТимПолузащитник
-
36 Бомон ГусПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2.22
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.58
1.37
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
65
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.31
|Эдвардсен Виктор
|4
|0.31
|Штоккерс Финн
|2
|0.15
|Льянсана Энрик
|2
|0.15
|Наубер Геррит
|2
|0.15
|Дейл Матс
|2 (1)
|0.15
|Мартинсен Якоб
|1
|0.08
|Адеканье Бобби
|1
|0.08
|Антман Оливер
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Корнелиус
|2
|0.15
|Робине Тома
|1
|0.08
|Гийом Батист
|1
|0.08
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|3
|0
|Aske Adelgaard
|3
|0
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Адеканье Бобби
|2
|0
|Мартинсен Якоб
|2
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Линторст Эверт
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
|Джеймс Деан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Висус Рикардо
|2
|1
|Хайе Том
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Гийом Батист
|0
|1
|Тахири Анас
|1
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Карбонель Алекс
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Загаритис Василиос
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Алмере Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
2
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Алмере Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
17
Упущенные победы
5
1
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Алмере Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
13
2
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
15%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
9
19
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
6
32%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
6
32%
61-75
1
11%
5
26%
76-90
Забито
18
6
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
2
11%
3
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
6
33%
1
17%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
2
33%
76-90
Пропущено
20
30
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
10%
8
27%
1-15
6
30%
1
3%
16-30
4
20%
3
10%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
3
15%
8
27%
61-75
2
10%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Валвейк - Алмере Сити 2:0 Квик Бойс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0
Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
67
112
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 9
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 13
|25
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 11
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 10
|16
|10.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3