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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 9870 Главный судья: Маккили Дэнни
Гоу Эхед Иглс
3:0
Конец матча
Алмере Сити
0'
1:0
14' Гол
Дейл Матс
2:0
32' Гол
Эдвардсен Оливер
3:0
50' Гол
Эдвардсен Виктор
79' Undefined phrase: football_event_
Штоккерс Финн
90'+4

Ход матча

14'
Дейл Матс
(Мартинсен Якоб)
1:0
32'
Эдвардсен Оливер
(Эдвардсен Виктор)
2:0
50'
Эдвардсен Виктор
(Антман Оливер)
3:0
58'
 
Провиденс Рубен
Робине Тома
58'
 
Делорье-Шобе Логан
Кадиле Джуниор
68'
Тенгстедт Сёрен
Эдвардсен Оливер
 
68'
Сюре Матис
Мартинсен Якоб
 
69'
 
Маттуар Фез
Висус Рикардо
74'
Aske Adelgaard
Джеймс Деан
 
75'
Штоккерс Финн
Эдвардсен Виктор
 
77'
 
Маменги Кристофер
Хайе Том
77'
 
Налич Ади
Лоуренс Джеймс
79'
Штоккерс Финн
 
81'
Milan Smit
Антман Оливер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Джеймс
Деан
21
Льянсана
Энрик
8
Линторст
Эверт
19
Антман
Оливер
7
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Висус
Рикардо
15
Лоуренс
Джеймс
20
Акуджоби
Хамди
14
Загаритис
Василиос
9
Робине
Тома
19
Хайе
Том
8
Тахири
Анас
17
Хансен
Корнелиус
11
Кадиле
Джуниор
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Алмере Сити
5-3-2

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
3:2
Э
1:1
Э
0:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
К
1:3
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2.22
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.58
1.37

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
65

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 4 0.31
Эдвардсен Виктор 4 0.31
Штоккерс Финн 2 0.15
Льянсана Энрик 2 0.15
Наубер Геррит 2 0.15
Дейл Матс 2 (1) 0.15
Мартинсен Якоб 1 0.08
Адеканье Бобби 1 0.08
Антман Оливер 0 0
Линторст Эверт 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 2 0.15
Робине Тома 1 0.08
Гийом Батист 1 0.08
Акуджоби Хамди 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Aske Adelgaard 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Адеканье Бобби 2 0
Мартинсен Якоб 2 0
Штоккерс Финн 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 2 1
Хайе Том 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Гийом Батист 0 1
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Карбонель Алекс 1 0
Налич Ади 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Emanuel Poku 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Алмере Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Алмере Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
17

Упущенные победы

5
1
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Алмере Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

13
2
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
15%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

9
19
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
6
32%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
6
32%
61-75
1
11%
5
26%
76-90

Забито

18
6
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
2
11%
3
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
6
33%
1
17%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
2
33%
76-90

Пропущено

20
30
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
10%
8
27%
1-15
6
30%
1
3%
16-30
4
20%
3
10%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
3
15%
8
27%
61-75
2
10%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Валвейк - Алмере Сити 2:0 Квик Бойс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0
Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
8
6
7
1.5
1
12
2
11
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 0 1 40 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
4.
Фейеноорд
 Заявка 12 7 4 1 28 - 13 25
5.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 24 - 11 22
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 2 5 23 - 14 17
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
11.
Виллем II
 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
12.
Херенвен
 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 Заявка 12 1 1 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
9.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
13.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
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