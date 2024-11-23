Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Серен Тенгстедт не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Плогман Лука взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Лоуренс Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Йоей Якобс ослабляет давление, выбив мяч.

36' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Мартинсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Йоей Якобс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Льянсана Энрик не смог попасть в створ ударом издали

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

25' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

18' Кадиле Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кадиле Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Джеймс Деан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

7' Йоей Якобс наказан за толчок Эдвардсен Оливер

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч