Тур: 13. Стадион: Asito Stadion. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0'
1:0
29' ГолКуленович Лука
38' Желтая карточкаДе Кеерсмакер Брайан
1:1
57' ГолВан дер Венне Рихард
Ход матча
29'
1:0
57'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
283 Количество передач 121
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
13
Жамбурек
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
13 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Shiloh Zand
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Кестинг ДжойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
31 Luuk Vogels
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хераклес
Валвейк
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.22
Среднее время на гол
38
73
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.9
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куленович Лука
|5
|0.38
|Энгельс Марио
|3
|0.23
|Де Кеерсмакер Брайан
|3 (2)
|0.23
|Мирани Деймон
|1
|0.08
|Тальвитие Юхо
|1
|0.08
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.31
|Маргарет Рихонелл
|3 (1)
|0.23
|Ван дер Ватер Силвестр
|2
|0.15
|Клеонизе Денильо
|1
|0.08
|Кастильо Хуан II
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Tim van de Loo
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роскен Рубен
|4
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|1
|Месик Иван
|3
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайдманн Дауда
|2
|1
|Мейерс Арон
|1
|1
|Крамер Михил
|1
|1
|Укили Яссин
|1
|1
|Faissal Al Mazyani
|1
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|2
|0
|Завада Оскар
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Кастильо Хуан II
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Румерату Годфрид
|1
|0
|Клеонизе Денильо
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Валвейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
4
Хераклес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Валвейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
2
4
Хераклес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Валвейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
24%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
2
12%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
6
46%
6
43%
76-90
Забито
14
10
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
4
29%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Пропущено
21
31
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
1
5%
6
19%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
4
19%
6
19%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
8
38%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - НАК Бреда 2:0 Винтерсвийк - Хераклес 0:1 Твенте - Хераклес 5:0
Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0
Валвейк
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 Валвейк - Алмере Сити 2:0 Валвейк - Витесс 3:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1
Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5
Результаты матчей
Хераклес
Валвейк
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
48
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 9
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|2:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 11
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 10
|16
|10.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|12.
|0:2 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|13.
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 24
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18.
|1:1 Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|0:2 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|17.
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|2:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|1:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 18
|1
|18.
|0:2 Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3