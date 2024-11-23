Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Идет дождь, трудные условия для игроков.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Команда Хераклес имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Жамбурек Ян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Брайан Де Керсмакер получил желтую карточку от судьи

38' Удар от ворот произведет Валвейк

38' Роскен Рубен из команды Хераклес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Жамбурек Ян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

34' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

32' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хераклес будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хераклес

31' Команда Хераклес забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Г О О О О О О Л - Куленович Лука из команды Хераклес с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

29' Роскен Рубен из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.

29' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Валвейк

25' Удар от ворот произведет Валвейк

25' Бенита Мимеирхель из команды Хераклес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

24' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Брайан Де Керсмакер пробует нанести удар издали, но Йоэй Кестинг ловит мяч

22' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Валвейк

20' Игра в одни ворота сейчас. Хераклес доминирует и владеет мячом

20' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фабиан де Кейзер делает важнейший сейв!

18' Маргарет Рихонелл пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

15' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Валвейк

13' Жамбурек Ян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Удар от ворот произведет Валвейк

8' Брюин Джорди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Кестинг Джой взял и забрал мяч на выходе

7' Жамбурек Ян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Хераклес начинает с центра поля