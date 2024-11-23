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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 11635 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Хераклес
2:2
Конец матча
Валвейк
0'
1:0
29' Гол
Куленович Лука
38' Желтая карточка
Де Кеерсмакер Брайан
1:1
57' Гол
Ван дер Венне Рихард
2:1
80' Пенальти
Хорнкамп Ииц
2:2
90' Гол
Завада Оскар
90'+7

Ход матча

29'
Куленович Лука
(Роскен Рубен)
1:0
38'
Де Кеерсмакер Брайан
 
46'
Shiloh Zand
Жамбурек Ян
 
46'
 
Укили Яссин
Румерату Годфрид
54'
 
Клеонизе Денильо
Ван дер Ватер Силвестр
54'
 
Леливелд Юлиан
Ван Эйджма Рошон
57'
1:1
Ван дер Венне Рихард
62'
Хорнкамп Ииц
Энгельс Марио
 
62'
Подгоряну Суф
Тальвитие Юхо
 
62'
Ван Кам Даниэль
Брюин Джорди
 
80'
Хорнкамп Ииц
2:1
82'
 
Крамер Михил
Tim van de Loo
87'
 
Ихаттарен Мохаммед
Ван ден Бёйс Дарио
87'
Хоогма Джастин
Куленович Лука
 
90'
2:2
Завада Оскар
(Ван дер Венне Рихард)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 514 Количество передач 283
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
13
Жамбурек
Ян
23
Тальвитие
Юхо
5
Брюин
Джорди
8
Энгельс
Марио
19
Куленович
Лука
13
Кестинг
Джой
4
Ван
Гелдерен
Лиам
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
34
Ваутерс
Луук
18
Ван
дер
Ватер
Силвестр
24
Румерату
Годфрид
22
Tim
van
de
Loo
19
Маргарет
Рихонелл
23
Ван
дер
Венне
Рихард
9
Завада
Оскар
Хераклес
4-2-3-1
Валвейк
4-4-1-1

История личных встреч

Хераклес
Валвейк

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:5
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
4:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
2:0
К
4:3
Э
2:1
Э
1:4
К
0:1
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:1
К
3:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.22

Среднее время на гол

38
73

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.9
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куленович Лука 5 0.38
Энгельс Марио 3 0.23
Де Кеерсмакер Брайан 3 (2) 0.23
Мирани Деймон 1 0.08
Тальвитие Юхо 1 0.08
Хорнкамп Ииц 1 (1) 0.08
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 4 0.31
Маргарет Рихонелл 3 (1) 0.23
Ван дер Ватер Силвестр 2 0.15
Клеонизе Денильо 1 0.08
Завада Оскар 1 0.08
Кастильо Хуан II 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 4 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 1
Месик Иван 3 0
Энгельс Марио 2 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайдманн Дауда 2 1
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Faissal Al Mazyani 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Кастильо Хуан II 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Валвейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
6
Хераклес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Валвейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

2
4
Хераклес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Валвейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
17%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
3
30%
3
16%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
6
46%
6
43%
76-90

Забито

16
12
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
4
25%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
4
33%
76-90

Пропущено

23
33
6 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
4%
6
18%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
5
22%
5
15%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
9
39%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - НАК Бреда 2:0 Винтерсвийк - Хераклес 0:1 Твенте - Хераклес 5:0
Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0
Валвейк
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 Валвейк - Алмере Сити 2:0 Валвейк - Витесс 3:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1
Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5

Результаты матчей

Хераклес
Валвейк

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 13 12 0 1 42 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
4.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
5.
Твенте
 1:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 2 5 23 - 14 17
8.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 13 5 2 6 13 - 17 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
11.
Виллем II
 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 4 2 7 13 - 26 14
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Гронинген
 0:2 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 Заявка 13 1 2 10 12 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 6 6 0 0 20 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 1:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 0:2 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Твенте
 1:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
5.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
Гронинген
 0:2 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (2)
ПСВ Пепи Рикардо 7 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Хераклес играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Хераклес: 64%, Валвейк: 36%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11635 болельщиков
  • 97'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 97'
    Ван Гелдерен Лиам из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Подгоряну Суф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 94'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 93'
      Щило Занд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Брайан Де Керсмакер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Asito Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хераклес 2:2 Валвейк онлайн

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