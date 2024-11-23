Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Брайан Де Керсмакер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Завада Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Клеонизе Денильо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Хераклес

87' Укили Яссин не смог попасть в створ ударом издали

86' Ван Гелдерен Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Хераклес

83' Оооо... вот это был удар! Куленович Лука должен был забить с этой позиции.

83' Хорошую попытку сделал Куленович Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

80' 'Г О О О О О Л - Хорнкамп Ииц из команды Хераклес забивает с пенальти! Он пробил правой. Йоэй Кестинг был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

80' После проверки VAR судья изменил решение - Хераклес пробьет пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хераклес

77' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Удар от ворот произведет Валвейк

76' Подгоряну Суф не смог попасть в створ ударом издали

75' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Валвейк

73' Роскен Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Валвейк

69' Роскен Рубен из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Фабиан де Кейзер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Фабиан де Кейзер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Ваутерс Луук навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Щило Занд навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Щило Занд пробует нанести удар издали, но Йоэй Кестинг держит все под контролем

66' Хорнкамп Ииц из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Хераклес

61' Ваутерс Луук навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Фабиан де Кейзер делает важнейший сейв!

60' Завада Оскар нанес удар головой, но Фабиан де Кейзер спокойно отбил мяч.

60' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Кестинг Джой взял и забрал мяч на выходе

58' Маргарет Рихонелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Хераклес

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Ван дер Ватер Силвестр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Идет дождь, трудные условия для игроков.

52' Фабиан де Кейзер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Ван дер Ватер Силвестр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Хераклес

46' Ваутерс Луук из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.