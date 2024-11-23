Тур: 13. Стадион: Asito Stadion. Зрители: 11635 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0'
1:0
29' ГолКуленович Лука
38' Желтая карточкаДе Кеерсмакер Брайан
1:1
57' ГолВан дер Венне Рихард
2:1
80' ПенальтиХорнкамп Ииц
2:2
90' ГолЗавада Оскар
90'+7
Ход матча
29'
1:0
57'
80'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
514 Количество передач 283
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
13
Жамбурек
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
13 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Shiloh Zand
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Кестинг ДжойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
31 Luuk Vogels
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хераклес
Валвейк
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.22
Среднее время на гол
38
73
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.9
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куленович Лука
|5
|0.38
|Энгельс Марио
|3
|0.23
|Де Кеерсмакер Брайан
|3 (2)
|0.23
|Мирани Деймон
|1
|0.08
|Тальвитие Юхо
|1
|0.08
|Хорнкамп Ииц
|1 (1)
|0.08
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.31
|Маргарет Рихонелл
|3 (1)
|0.23
|Ван дер Ватер Силвестр
|2
|0.15
|Клеонизе Денильо
|1
|0.08
|Завада Оскар
|1
|0.08
|Кастильо Хуан II
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Tim van de Loo
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роскен Рубен
|4
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|1
|Месик Иван
|3
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайдманн Дауда
|2
|1
|Мейерс Арон
|1
|1
|Крамер Михил
|1
|1
|Укили Яссин
|1
|1
|Faissal Al Mazyani
|1
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|2
|0
|Завада Оскар
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Кастильо Хуан II
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Румерату Годфрид
|1
|0
|Клеонизе Денильо
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Валвейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
6
Хераклес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Валвейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
2
4
Хераклес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Валвейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
17%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
3
30%
3
16%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
6
46%
6
43%
76-90
Забито
16
12
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
4
25%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
4
33%
76-90
Пропущено
23
33
6 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
4%
6
18%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
5
22%
5
15%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
9
39%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - НАК Бреда 2:0 Винтерсвийк - Хераклес 0:1 Твенте - Хераклес 5:0
Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0
Валвейк
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 Валвейк - Алмере Сити 2:0 Валвейк - Витесс 3:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1
Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5
Результаты матчей
Хераклес
Валвейк
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
58
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|12
|0
|1
|42 - 9
|36
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|5.
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 14
|17
|8.
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 17
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 10
|16
|10.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|15.
|0:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 2
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3