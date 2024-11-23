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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Фейеноорд
2:0
Второй тайм: 67'
Херенвен
0'
1:0
24' Гол
Карранса Хулиан
2:0
34' Гол
Хадж-Мусса Анис
47' Желтая карточка
Брауде Оливер
57' Желтая карточка
Керстен Сэм

Ход матча

24'
Карранса Хулиан
(Пайшао Игор)
1:0
34'
Хадж-Мусса Анис
2:0
46'
 
Джаханбахш Алиреза
Конде Амара
46'
 
Ilias Sebaoui
Николаеску Йон
47'
 
Брауде Оливер
57'
 
Керстен Сэм
60'
Стенгс Келвин
Миламбо Антони
 
60'
Ниукоп Барт
Дживайро Рид
 
67'
Зекиель Дживай
Ин-Бом Хван
 
67'
Редмонд Зепикено
Карранса Хулиан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 289 Количество передач 214
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

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Фейеноорд
Ничья
Херенвен
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
26
Дживайро
Рид
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
6
Зерруки
Рамиз
4
Ин-Бом
Хван
23
Хадж-Мусса
Анис
27
Миламбо
Антони
14
Пайшао
Игор
19
Карранса
Хулиан
44
Нопперт
Андрис
4
Керстен
Сэм
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Бохневич
Павел
45
Брауде
Оливер
6
Конде
Амара
21
Ван
Эе
Эспен
20
Тренсков
Якоб
8
Брауэрс
Люк
14
Levi
Smans
18
Николаеску
Йон
Фейеноорд
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Херенвен

30 матчей

70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 16 побед

40 матчей

52.5%
27.5%
20%
21 победа 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.5%
40%
17.5%
17 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
25%
40%
14 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

Э
2:3
Э
6:1
К
0:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
0:3
Э
3:1
К
4:3
Э
3:0
Э
3:0
К
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:5
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:5
ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
К
2:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:2
К
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

40
42

Голов в среднем за матч

2.22
1.91

Среднее время на гол

40
47

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.55
1.28

Среднее время на гол

58
70

Всего голов

74
65

Голов в среднем за матч

1.85
1.63

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимбер Квинтен 4 (1) 0.31
Карранса Хулиан 3 0.23
Уэда Аясэ 3 0.23
Пайшао Игор 2 0.15
Осман Ибрагим 2 0.15
Ин-Бом Хван 2 0.15
Хименес Сантьяго II 2 0.15
Миламбо Антони 2 0.15
Хадж-Мусса Анис 2 0.15
Стенгс Келвин 1 0.08
Лотомба Жордан 1 0.08
Ганцко Давид 1 0.08
Зерруки Рамиз 1 0.08
Иванушец Лука 1 0.08
Белен Томас 1 0.08
Буэно Уго 0 0
Ниукоп Барт 0 0
Смал Гийс 0 0
Зекиель Дживай 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.31
Николаеску Йон 3 0.23
Брауэрс Люк 2 0.15
Dimitris Rallis 2 0.15
Ольссон Симон 1 0.08
Nikolai Soeyset Hopland 1 0.08
Кёлерт Матс 0 0
Конде Амара 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 4 0
Зерруки Рамиз 1 1
Траунер Гернот 2 0
Ганцко Давид 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Осман Ибрагим 2 0
Приске Бриан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Буэно Уго 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
Хадж-Мусса Анис 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эе Эспен 4 0
Брауде Оливер 4 0
Бохневич Павел 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Конде Амара 1 0
Ольссон Симон 1 0
Керстен Сэм 1 0
Николаеску Йон 1 0
Халл Дензел 1 0
Dimitris Rallis 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Херенвен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Херенвен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

19
11
Фейеноорд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Херенвен
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

20
13

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
14%
5
25%
61-75
3
43%
3
15%
76-90

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
5
26%
3
27%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
5
26%
3
27%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
13%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
6
23%
3
23%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
5
19%
4
31%
46-60
6
23%
2
15%
61-75
4
15%
2
15%
76-90

Пропущено

15
23
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
2
13%
6
26%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
27%
2
9%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
7
47%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2
Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0
Херенвен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0
НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3

Результаты матчей

Фейеноорд
Херенвен

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:5
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:5
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
1 раз 8%
9:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5
3
4
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
3
9
3.5
1
11
2
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 0 1 40 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Фейеноорд
 2:0 Заявка 13 8 4 1 30 - 13 28
4.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
5.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 24 - 11 22
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 2 5 23 - 14 17
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
11.
Виллем II
 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
12.
Херенвен
 0:2 Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13.
Хераклес
 1:1 Заявка 13 3 4 6 13 - 24 13
14.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 1:1 Заявка 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 0:2 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фейеноорд
 2:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
7.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
8.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 1:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 1:1 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 2:0 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 1:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 1:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 18 1
18.
Херенвен
 0:2 Заявка 7 0 0 7 2 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
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