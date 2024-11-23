Тур: 13. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Маншот Ероен
0'
1:0
24' ГолКарранса Хулиан
2:0
34' ГолХадж-Мусса Анис
47' Желтая карточкаБрауде Оливер
57' Желтая карточкаКерстен Сэм
Ход матча
24'
1:0
34'
2:0
47'
57'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
289 Количество передач 214
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
26
Дживайро
Рид
33
Ганцко
Давид
14
Пайшао
Игор
21
Ван
Эе
Эспен
14
Levi
Smans
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
64 Ка ИсмаилВратарь
-
21 Петков АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Levi SmansПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Робин ван Перси
История личных встреч
Фейеноорд
Херенвен
30 матчей
70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 16 побед
40 матчей
52.5%
27.5%
20%
21 победа 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.5%
40%
17.5%
17 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
25%
40%
14 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
42
Голов в среднем за матч
2.22
1.91
Среднее время на гол
40
47
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.55
1.28
Среднее время на гол
58
70
Всего голов
74
65
Голов в среднем за матч
1.85
1.63
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
48
55
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимбер Квинтен
|4 (1)
|0.31
|Карранса Хулиан
|3
|0.23
|Уэда Аясэ
|3
|0.23
|Пайшао Игор
|2
|0.15
|Осман Ибрагим
|2
|0.15
|Ин-Бом Хван
|2
|0.15
|Хименес Сантьяго II
|2
|0.15
|Миламбо Антони
|2
|0.15
|Хадж-Мусса Анис
|2
|0.15
|Стенгс Келвин
|1
|0.08
|Лотомба Жордан
|1
|0.08
|Ганцко Давид
|1
|0.08
|Зерруки Рамиз
|1
|0.08
|Иванушец Лука
|1
|0.08
|Белен Томас
|1
|0.08
|Буэно Уго
|0
|0
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Зекиель Дживай
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|4
|0.31
|Николаеску Йон
|3
|0.23
|Брауэрс Люк
|2
|0.15
|Dimitris Rallis
|2
|0.15
|Ольссон Симон
|1
|0.08
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0.08
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|1
|Траунер Гернот
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Осман Ибрагим
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Миламбо Антони
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Зекиель Дживай
|1
|0
|Надже Крис-Кевин
|1
|0
|Хадж-Мусса Анис
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Эе Эспен
|4
|0
|Брауде Оливер
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Карлсбакк Даниэль
|2
|0
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Керстен Сэм
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Dimitris Rallis
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Херенвен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Херенвен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
19
11
Фейеноорд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Херенвен
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
20
13
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
14%
5
25%
61-75
3
43%
3
15%
76-90
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
5
26%
3
27%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
5
26%
3
27%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
3
16%
2
18%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
13%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
6
23%
3
23%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
5
19%
4
31%
46-60
6
23%
2
15%
61-75
4
15%
2
15%
76-90
Пропущено
15
23
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
2
13%
6
26%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
27%
2
9%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
7
47%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2
Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0
Херенвен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0
НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3
Результаты матчей
Фейеноорд
Херенвен
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:5
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:5
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
1 раз 8%
9:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
84
39
48
111
39
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 9
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|2:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 11
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 10
|16
|10.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|12.
|0:2 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|13.
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 24
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18.
|1:1 Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|0:2 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|17.
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|2:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|1:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 18
|1
|18.
|0:2 Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3