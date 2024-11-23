Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Оливер Бреуде нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Удар от ворот произведет Херенвен

44' Ганцко Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Николаеску Йон пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

41' Карранса Хулиан нанес удар головой, но Андрис Нопперт спокойно отбил мяч.

41' Anis Hadj Moussa из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Матч возобновлен

38' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фейеноорд будет все-таки засчитан.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фейеноорд

34' Г О О О О Л - Anis Hadj Moussa первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

34' Оооо... вот это был удар! Карранса Хулиан должен был забить с этой позиции.

34' Хорошую попытку сделал Карранса Хулиан . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Хорошую попытку сделал Пайшао Игор . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Пайшао Игор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Херенвен

31' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Удар от ворот произведет Херенвен

27' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Г О О О О Л - Карранса Хулиан забивает с левой ноги!

24' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хорошую попытку сделал Anis Hadj Moussa. Удар в створ, но вратарь начеку

24' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Удар от ворот произведет Херенвен

22' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Оливер Бреуде из команды Херенвен заходит слишком далеко, он валит Anis Hadj Moussa.

19' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Херенвен

16' Anis Hadj Moussa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Удар от ворот произведет Херенвен

15' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

13' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

12' Удар от ворот произведет Херенвен

12' Ин-Бом Хван не смог попасть в створ ударом издали

10' Удар от ворот произведет Фейеноорд

8' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

6' Эспен ван Э ослабляет давление, выбив мяч.

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сильный дождь сегодня.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Херенвен начинает с центра поля