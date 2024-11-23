Тур: 13. Стадион: Фортуна Ситтард. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:1
Перерыв
Ход матча
35'
0:1
38'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
180 Количество передач 349
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
80
Фоссо
Райан
28
Ван
Рой
Барт
38
Макс
Брюнс
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруНападающий
-
11 Makan Aiko
-
-
-
-
77 Luka Tunjic
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Твенте
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
4 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
1.17
2.43
Среднее время на гол
77
37
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.58
2.25
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
40
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бульяуде Эсекиэль
|3 (1)
|0.23
|Халилович Ален
|2
|0.15
|Петерсон Кристофер
|2
|0.15
|Розье Лорейнц
|2
|0.15
|Митрович Йосип
|1
|0.08
|Гут Родриго
|1
|0.08
|Makan Aiko
|1
|0.08
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
|Бастьен Самюэль
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|9 (2)
|0.69
|Ламмерс Сэм
|5
|0.38
|Влап Михел
|3
|0.23
|Салах-Эддин Анасс
|2
|0.15
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2 (1)
|0.15
|Меес Хилгерс
|1
|0.08
|Эйтинг Карел
|1
|0.08
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.08
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Makan Aiko
|4
|0
|Гут Родриго
|2
|1
|Эрцег Анте
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Адевойе Шоун
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Фоссо Райан
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меес Хилгерс
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Стейн Сем
|2
|0
|Регер Юри
|2
|0
|Бесселинк Гийс
|2
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Даан Ротс
|1
|0
|Макс Брюнс
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Твенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Фортуна Ситтард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
11
Фортуна Ситтард
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Твенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
4
15
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
50%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 0
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
5
42%
5
22%
61-75
1
8%
5
22%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0
Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Гамбург - Твенте 2:4 Твенте - Аякс 2:2 Ницца - Твенте 2:2 Виллем II - Твенте 0:1
Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Твенте
Точный счет
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
5
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
39
66
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|12
|0
|1
|42 - 9
|36
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|5.
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 14
|17
|8.
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 17
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 10
|16
|10.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|15.
|0:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 2
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3