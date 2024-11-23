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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Фортуна Ситтард
0:1
Перерыв
Твенте
0'
0:1
35' Гол
Стейн Сем
38' Желтая карточка
Меес Хилгерс

Ход матча

35'
0:1
Стейн Сем
(Влап Михел)
38'
 
Меес Хилгерс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 180 Количество передач 349
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Твенте
4.40
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3.70
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1.82
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Все Коэффициенты
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
22
Бастьен
Самюэль
32
Розье
Лорейнц
80
Фоссо
Райан
10
Халилович
Ален
33
Бульяуде
Эсекиэль
7
Петерсон
Кристофер
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
41
Бесселинк
Гийс
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
8
Регер
Юри
18
Влап
Михел
10
Ламмерс
Сэм
Фортуна Ситтард
4-3-1-2
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Твенте

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:3
Э
0:3
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
ЭВ
2:1
ТМС
2:1
Э
2:3
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1.17
2.43

Среднее время на гол

77
37

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.58
2.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
40

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бульяуде Эсекиэль 3 (1) 0.23
Халилович Ален 2 0.15
Петерсон Кристофер 2 0.15
Розье Лорейнц 2 0.15
Митрович Йосип 1 0.08
Гут Родриго 1 0.08
Makan Aiko 1 0.08
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Бастьен Самюэль 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 9 (2) 0.69
Ламмерс Сэм 5 0.38
Влап Михел 3 0.23
Салах-Эддин Анасс 2 0.15
Ван Волфсвинкель Рикки 2 (1) 0.15
Меес Хилгерс 1 0.08
Эйтинг Карел 1 0.08
Ван Хоренбек Алек 1 0.08
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 4 0
Гут Родриго 2 1
Эрцег Анте 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меес Хилгерс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Регер Юри 2 0
Бесселинк Гийс 2 0
Влап Михел 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Даан Ротс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Твенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Фортуна Ситтард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
11
Фортуна Ситтард
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Твенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
15

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
50%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 0
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
5
42%
5
22%
61-75
1
8%
5
22%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0
Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Гамбург - Твенте 2:4 Твенте - Аякс 2:2 Ницца - Твенте 2:2 Виллем II - Твенте 0:1
Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Твенте

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
5
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
6
6
2
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 13 12 0 1 42 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
4.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
5.
Твенте
 1:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 2 5 23 - 14 17
8.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 13 5 2 6 13 - 17 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
11.
Виллем II
 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 4 2 7 13 - 26 14
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Гронинген
 0:2 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 Заявка 13 1 2 10 12 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 6 6 0 0 20 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 1:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 0:2 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Твенте
 1:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
5.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
Гронинген
 0:2 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (2)
ПСВ Пепи Рикардо 7 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 35%, Твенте: 65%.
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Гут Родриго ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 35%, Твенте: 65%.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    Твенте
    4.40
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    3.70
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    1.82
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