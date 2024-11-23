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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Фортуна Ситтард
1:2
Конец матча
Твенте
0'
0:1
35' Гол
Стейн Сем
38' Желтая карточка
Меес Хилгерс
50' Желтая карточка
Халилович Ален
61' Желтая карточка
Ван Рой Барт
1:1
62' Пенальти
Петерсон Кристофер
1:2
66' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+5

Ход матча

35'
0:1
Стейн Сем
(Влап Михел)
38'
 
Меес Хилгерс
46'
Makan Aiko
Розье Лорейнц
 
50'
Халилович Ален
 
59'
 
Ван Берген Митчелл
Влап Михел
59'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Ламмерс Сэм
61'
 
Ван Рой Барт
62'
Петерсон Кристофер
1:1
63'
Да Крус Алессио
Халилович Ален
 
66'
1:2
Ван Волфсвинкель Рикки
(Стейн Сем)
78'
 
Садилек Михал
Стейн Сем
80'
Ван Оттеле Сюб
Бастьен Самюэль
 
80'
Митрович Йосип
Пинту Иву
 
80'
Эмбало Умару
Петерсон Кристофер
 
88'
 
Эйтинг Карел
Регер Юри
88'
 
Лтайеф Сайфалла
Даан Ротс

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 336 Количество передач 536
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
22
Бастьен
Самюэль
32
Розье
Лорейнц
80
Фоссо
Райан
10
Халилович
Ален
33
Бульяуде
Эсекиэль
7
Петерсон
Кристофер
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
41
Бесселинк
Гийс
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
8
Регер
Юри
18
Влап
Михел
10
Ламмерс
Сэм
Фортуна Ситтард
4-3-1-2
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Твенте

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:3
Э
0:3
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
ЭВ
2:1
ТМС
2:1
Э
2:3
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1.17
2.43

Среднее время на гол

77
37

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.58
2.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
40

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петерсон Кристофер 3 (1) 0.23
Бульяуде Эсекиэль 3 (1) 0.23
Халилович Ален 2 0.15
Розье Лорейнц 2 0.15
Митрович Йосип 1 0.08
Гут Родриго 1 0.08
Makan Aiko 1 0.08
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Бастьен Самюэль 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 9 (2) 0.69
Ламмерс Сэм 5 0.38
Влап Михел 3 0.23
Ван Волфсвинкель Рикки 3 (1) 0.23
Салах-Эддин Анасс 2 0.15
Меес Хилгерс 1 0.08
Эйтинг Карел 1 0.08
Ван Хоренбек Алек 1 0.08
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 4 0
Гут Родриго 2 1
Эрцег Анте 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Халилович Ален 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меес Хилгерс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Регер Юри 2 0
Бесселинк Гийс 2 0
Влап Михел 1 0
Ван Рой Барт 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Даан Ротс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Твенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4
Фортуна Ситтард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Твенте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
11
Фортуна Ситтард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Твенте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
11%
4
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
5
56%
3
21%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
1
8%
4
16%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
23%
5
20%
31-45
1
8%
4
16%
46-60
6
46%
6
24%
61-75
1
8%
5
20%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
4
21%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0
Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Гамбург - Твенте 2:4 Твенте - Аякс 2:2 Ницца - Твенте 2:2 Виллем II - Твенте 0:1
Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Твенте

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
5
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
3
10
1.5
7
6
2
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
4.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 2 5 23 - 14 17
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
11.
Виллем II
 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 4 2 7 13 - 26 14
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Гронинген
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 Заявка 13 1 2 10 12 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
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