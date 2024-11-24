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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
НЕК Неймеген
0:0
Первый тайм: 5'
Утрехт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Утрехт
2.40
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3.45
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3.10
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Все Коэффициенты
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
32
Ван
Крой
Вито
7
Гонсалес
Роберто
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
21
Ааронсон
Пакстен
22
Родригес
Мигель
7
Йенсен
Виктор
20
Катлайн
Йоанн
19
Дескотт
Антони
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Утрехт

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:3
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
К
1:0
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:0
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.75

Среднее время на гол

61
120

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.15

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.4
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
93

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огава Коки 5 (1) 0.42
Ван Крой Вито 3 0.25
Уаисса Сами 3 0.25
Гонсалес Роберто 2 0.17
Хансен Сонтье 2 0.17
Оуведжан Томас 1 (1) 0.08
Нюйтинк Брэм 1 0.08
Маркес Иван 1 0.08
Сано Кадаи 1 0.08
Перейра Брайанн 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Basar Onal 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ааронсон Пакстен 4 0.36
Огайо Ноа 3 (1) 0.27
Катлайн Йоанн 2 0.18
Ромени Оле 2 0.18
Тоорнстра Йенс 1 0.09
Родригес Мигель 1 0.09
Боздоган Джан 1 0.09
Виргевер Ник 1 0.09
Ван дер Хорн Майк 1 0.09
Йенсен Виктор 1 0.09
Мин Давид 1 0.09
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердонк Калвин 2 0
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Перейра Брайанн 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Basar Onal 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Ааронсон Пакстен 3 0
Огайо Ноа 3 0
Боздоган Джан 2 0
Ромени Оле 2 0
Родригес Мигель 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Фрауло Оскар 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Утрехт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Утрехт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
8
НЕК Неймеген
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Утрехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
4
44%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
5
28%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
44%
4
31%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2
Утрехт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Утрехт - Хераклес 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2
Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Утрехт

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
6
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
6
5
4
8
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 0:0 Заявка 12 9 2 1 20 - 11 29
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
4.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 2 5 23 - 14 17
8.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 13 5 2 6 19 - 10 17
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
10.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
11.
Виллем II
 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 4 2 7 13 - 26 14
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Гронинген
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 Заявка 13 1 2 10 12 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 0:0 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 5 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 0:0 Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Утрехт начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Утрехт
2.40
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3.45
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3.10
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