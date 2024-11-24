Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Утрехт

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

45' Родригес Мигель пробует нанести удар издали, но Робин Руфс держит все под контролем

44' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

41' ШТАНГА! Так было близко к голу - Катлайн Йоанн нанес удар в каркас ворот!

41' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Эль-Каруани Суфьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Ох, нехорошо это выглядит. Перейра Брайанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Перейра Брайанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Г О О О О Л - Катлайн Йоанн забивает с правой ноги!

35' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

29' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эль-Каруани Суфьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Дескотт Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Хореман Сибе нанес удар головой, но Робин Руфс спокойно отбил мяч.

27' Дескотт Антони из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

21' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

20' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Эль-Каруани Суфьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

6' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Утрехт начинает с центра поля