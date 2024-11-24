  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 12540 Главный судья: Нихуйс Бас
НЕК Неймеген
1:2
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
35' Гол
Катлайн Йоанн
1:1
48' Гол
Хансен Сонтье
1:2
62' Гол
Йенсен Виктор
64' Желтая карточка
Катлайн Йоанн
90'+7

Ход матча

35'
0:1
Катлайн Йоанн
(Ааронсон Пакстен)
48'
Хансен Сонтье
1:1
58'
 
Бут Тейлор
Родригес Мигель
62'
1:2
Йенсен Виктор
(Хореман Сибе)
63'
Пропер Дирк
Худемакерс Меес
 
64'
 
Катлайн Йоанн
70'
Гонсалес Роберто
Перейра Брайанн
 
70'
Уаисса Сами
Basar Onal
 
70'
Лиратцис Элефтериос
Ван Крой Вито
 
79'
 
Ромени Оле
Катлайн Йоанн
79'
 
Мин Давид
Дескотт Антони
86'
Kento Shiogai
Маркес Иван
 
90'
 
Дидден Матисс
Йенсен Виктор

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 553 Количество передач 329
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
32
Ван
Крой
Вито
7
Гонсалес
Роберто
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
21
Ааронсон
Пакстен
22
Родригес
Мигель
7
Йенсен
Виктор
20
Катлайн
Йоанн
19
Дескотт
Антони
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Утрехт

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:3
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
К
1:0
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:0
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.75

Среднее время на гол

61
120

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.15

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.4
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
93

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огава Коки 5 (1) 0.38
Ван Крой Вито 3 0.23
Хансен Сонтье 3 0.23
Уаисса Сами 3 0.23
Гонсалес Роберто 2 0.15
Оуведжан Томас 1 (1) 0.08
Нюйтинк Брэм 1 0.08
Маркес Иван 1 0.08
Сано Кадаи 1 0.08
Перейра Брайанн 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Basar Onal 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ааронсон Пакстен 4 0.33
Катлайн Йоанн 3 0.25
Огайо Ноа 3 (1) 0.25
Йенсен Виктор 2 0.17
Ромени Оле 2 0.17
Тоорнстра Йенс 1 0.08
Родригес Мигель 1 0.08
Боздоган Джан 1 0.08
Виргевер Ник 1 0.08
Ван дер Хорн Майк 1 0.08
Мин Давид 1 0.08
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Хореман Сибе 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердонк Калвин 2 0
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Перейра Брайанн 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Basar Onal 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Ааронсон Пакстен 3 0
Огайо Ноа 3 0
Боздоган Джан 2 0
Ромени Оле 2 0
Родригес Мигель 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Катлайн Йоанн 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Утрехт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Утрехт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
8
НЕК Неймеген
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Утрехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
4
44%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
5
28%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
44%
4
31%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2
Утрехт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Утрехт - Хераклес 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2
Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Утрехт

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
6
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
6
5
4
8
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
4.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 2 5 23 - 14 17
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
11.
Виллем II
 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 4 2 7 13 - 26 14
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Гронинген
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 Заявка 13 1 2 10 12 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12540 болельщиков
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 62%, Утрехт: 38%.
  • 97'
    Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    НЕК Неймеген пытается что-то создать.
  • 96'
    НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч НЕК Неймеген 1:2 Утрехт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный