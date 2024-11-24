Тур: 13. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12540 Главный судья: Нихуйс Бас
1:2
Конец матча
0'
0:1
35' ГолКатлайн Йоанн
1:1
48' ГолХансен Сонтье
1:2
62' ГолЙенсен Виктор
64' Желтая карточкаКатлайн Йоанн
90'+7
Ход матча
35'
48'
1:1
62'
1:2
64'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
553 Количество передач 329
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
22
Руфс
Робин
17
Нюйтинк
Брэм
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
25 Уаисса СамиПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
-
-
11 Basar Onal
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Огайо НоаНападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Утрехт
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед
25 матчей
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.75
Среднее время на гол
61
120
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.15
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.4
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
93
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огава Коки
|5 (1)
|0.38
|Ван Крой Вито
|3
|0.23
|Хансен Сонтье
|3
|0.23
|Уаисса Сами
|3
|0.23
|Гонсалес Роберто
|2
|0.15
|Оуведжан Томас
|1 (1)
|0.08
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.08
|Маркес Иван
|1
|0.08
|Сано Кадаи
|1
|0.08
|Перейра Брайанн
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Basar Onal
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ааронсон Пакстен
|4
|0.33
|Катлайн Йоанн
|3
|0.25
|Огайо Ноа
|3 (1)
|0.25
|Йенсен Виктор
|2
|0.17
|Ромени Оле
|2
|0.17
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.08
|Родригес Мигель
|1
|0.08
|Боздоган Джан
|1
|0.08
|Виргевер Ник
|1
|0.08
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.08
|Мин Давид
|1
|0.08
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Хореман Сибе
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Маркес Иван
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Перейра Брайанн
|2
|0
|Сано Кадаи
|0
|1
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Basar Onal
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Ааронсон Пакстен
|3
|0
|Огайо Ноа
|3
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Утрехт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Утрехт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
8
НЕК Неймеген
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Утрехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
50%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
4
44%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
5
28%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
44%
4
31%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2
Утрехт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Утрехт - Хераклес 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2
Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Утрехт
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
6
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
24
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
48
65
48
38
111
110
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 12
|31
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 12
|25
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 14
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|10.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (3)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3