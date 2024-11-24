Тур: 13. Стадион: Sparta Stadion Het Kasteel. Зрители: 10340 Главный судья: Jannick van der Laan
1:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолКопмейнерс Пер
1:1
16' ГолЛеуритсен Тобиас
45' Желтая карточкаБакари Саид
47' Желтая карточкаМейнанс Свен
59' Желтая карточкаКвакман Дэйв
1:2
73' ГолМейнанс Свен
85' Желтая карточкаПоку Эрнест
90' Желтая карточкаЭрдхёйзен Майк
90' Желтая карточкаКлемент Пелле
90'+7
Ход матча
9'
0:1
16'
45'
47'
59'
73'
1:2
83'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
538 Количество передач 499
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
1
Олай
Ник
41
Зут
Йерун
30
Касиус
Денсо
10
Мейнанс
Свен
33
Квакман
Дэйв
26
Kees
Smit
35
Мердинк
Мекс
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рейт БойдЗащитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
-
14 Кинтеро ТеоЗащитник
-
15 Кляйн МайкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мито СюнсукэПолузащитник
-
18 МетиньоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ayoub Oufkir
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
41 Зут ЙерунВратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Квакман ДэйвПолузащитник
-
26 Kees SmitПолузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
-
16 Майкума СейяЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
20 матчей
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.55
Среднее время на гол
67
165
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
2.55
1.67
Среднее время на гол
35
54
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
2
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
45
85
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|4 (1)
|0.31
|Негли Камиель
|4
|0.31
|Клемент Пелле
|2
|0.15
|Нассо Мохамед
|1
|0.08
|Кинтеро Тео
|1
|0.08
|Мито Сюнсукэ
|1
|0.08
|Китолано Джошуа
|0
|0
|Бас Юлиан
|0
|0
|Версейрен Арно
|0
|0
|Брим Шарль-Андреас
|0
|0
|Ayoub Oufkir
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|0.54
|Садик Ибраим
|4
|0.31
|Мердинк Мекс
|4
|0.31
|Мейнанс Свен
|3
|0.23
|Касиус Денсо
|2
|0.15
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.15
|Бюрместер Зико
|1
|0.08
|Копмейнерс Пер
|1
|0.08
|Белич Кристиян
|1
|0.08
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Класи Йорди
|0
|0
|Де Вит Меес
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдхёйзен Майк
|3
|1
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Метиньо
|3
|0
|Олай Ник
|1
|0
|Версейрен Арно
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Рейт Бойд
|1
|0
|Мейссен Рик
|1
|0
|Marvin Young
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейнанс Свен
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|1
|Деккер Максим
|1
|1
|Майкума Сейя
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
|Квакман Дэйв
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
АЗ Алкмаар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
3
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
АЗ Алкмаар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
12
Спарта Роттердам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
АЗ Алкмаар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
21%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
4
29%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
29%
5
21%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Спарта Роттердам - Схевенинген 0:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:0 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:5 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0
Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2
Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
9
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
9:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
9
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
39
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 12
|31
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 12
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 15
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|14 - 23
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (3)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5