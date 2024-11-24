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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 10340 Главный судья: Jannick van der Laan
Спарта Роттердам
1:2
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
9' Гол
Копмейнерс Пер
1:1
16' Гол
Леуритсен Тобиас
45' Желтая карточка
Бакари Саид
47' Желтая карточка
Мейнанс Свен
59' Желтая карточка
Квакман Дэйв
1:2
73' Гол
Мейнанс Свен
85' Желтая карточка
Поку Эрнест
90' Желтая карточка
Эрдхёйзен Майк
90' Желтая карточка
Клемент Пелле
90'+7

Ход матча

9'
0:1
Копмейнерс Пер
16'
Леуритсен Тобиас
(Китолано Джошуа)
1:1
45'
Бакари Саид
 
47'
 
Мейнанс Свен
59'
 
Квакман Дэйв
64'
 
Инди Мартинс
Гус Ваутер
65'
 
Майкума Сейя
Мёллер Вольфе Давид
65'
 
Класи Йорди
Квакман Дэйв
66'
Рейт Бойд
Ван Анхольт Патрик
 
67'
Мито Сюнсукэ
Версейрен Арно
 
73'
1:2
Мейнанс Свен
77'
 
Ван Боммел Рубен
Мердинк Мекс
80'
Негли Камиель
Китолано Джошуа
 
83'
 
Поку Эрнест
Kees Smit
85'
 
Поку Эрнест
87'
Ayoub Oufkir
Бакари Саид
 
90'
Эрдхёйзен Майк
 
90'
Клемент Пелле
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 538 Количество передач 499
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Marvin
Young
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
Анхольт
Патрик
6
Бас
Юлиан
8
Китолано
Джошуа
7
Нассо
Мохамед
10
Версейрен
Арно
11
Клемент
Пелле
9
Леуритсен
Тобиас
41
Зут
Йерун
30
Касиус
Денсо
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
10
Мейнанс
Свен
6
Копмейнерс
Пер
33
Квакман
Дэйв
26
Kees
Smit
35
Мердинк
Мекс
9
Пэрротт
Трой
Спарта Роттердам
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-4-2

История личных встреч

Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
4:4
Э
3:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
К
4:1
Э
0:1
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.55

Среднее время на гол

67
165

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

2.55
1.67

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

45
85

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 4 (1) 0.31
Негли Камиель 4 0.31
Клемент Пелле 2 0.15
Нассо Мохамед 1 0.08
Кинтеро Тео 1 0.08
Мито Сюнсукэ 1 0.08
Китолано Джошуа 0 0
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Брим Шарль-Андреас 0 0
Ayoub Oufkir 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 (1) 0.54
Садик Ибраим 4 0.31
Мердинк Мекс 4 0.31
Мейнанс Свен 3 0.23
Касиус Денсо 2 0.15
Ван Боммел Рубен 2 0.15
Бюрместер Зико 1 0.08
Копмейнерс Пер 1 0.08
Белич Кристиян 1 0.08
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Класи Йорди 0 0
Де Вит Меес 0 0
Поку Эрнест 0 0
Гус Ваутер 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 3 1
Ван дер Кюст Джевенсио 3 1
Клемент Пелле 4 0
Метиньо 3 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Бакари Саид 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0
Marvin Young 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейнанс Свен 4 0
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Деккер Максим 1 1
Майкума Сейя 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Де Вит Меес 1 0
Касиус Денсо 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Квакман Дэйв 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
АЗ Алкмаар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
3
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
АЗ Алкмаар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
12
Спарта Роттердам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
АЗ Алкмаар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
21%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
4
29%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
29%
5
21%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Спарта Роттердам - Схевенинген 0:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:0 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:5 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0
Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2
Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
9
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
9:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
9
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
4.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 13 5 1 7 14 - 23 16
11.
Виллем II
 Заявка 13 4 4 5 15 - 14 16
12.
Херенвен
 Заявка 13 4 2 7 13 - 26 14
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Гронинген
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 2 5 6 13 - 20 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 Заявка 13 1 2 10 12 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Мейнанс Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 92'
      Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Эрдхёйзен Майк получил желтую карточку от судьи
    • 92'
      Судья свистит. Эрдхёйзен Майк атаковал сзади соперника. Это Мейнанс Свен заработал своей команде штрафной
    • 91'
      Спарта Роттердам контролирует мяч.
    • 91'
      Сегодняшная посещаемость составляет 10340 болельщиков
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion Het Kasteel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Спарта Роттердам 1:2 АЗ Алкмаар онлайн

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