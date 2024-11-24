Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Поку Эрнест создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

89' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Нассо Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

86' Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Бас Юлиан бьет со штрафного в створ, но Йерун Зут держит все под контролем

85' Поку Эрнест - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Мито Сюнсукэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Клемент Пелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Леуритсен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Оооо... вот это был удар! Мито Сюнсукэ должен был забить с этой позиции.

82' Мито Сюнсукэ оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Китолано Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Мейнанс Свен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Мито Сюнсукэ плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

73' Г О О О О Л - Мейнанс Свен забивает ударом с левой ноги!

73' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Майкума Сейя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Рейт Бойд выиграл воздушное противоборство у Пеер Копмейнерс.

64' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

64' Леуритсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Квакман Дэйв получил желтую карточку от судьи

56' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

56' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Мейнанс Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Мейнанс Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Китолано Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Пеер Копмейнерс наказан за толчок Китолано Джошуа

48' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

47' Мейнанс Свен получил желтую карточку от судьи

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Квакман Дэйв выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника