Тур: 13. Стадион: Конинг Виллем II. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
0:1
31' ГолСейер Лео
0:2
53' ГолГраймль Лео
1:2
61' ГолБош Йессе
62' Желтая карточкаKyan Vaesen
66' Желтая карточкаТирпан Микаэль
89' Undefined phrase: football_event_Бокила Лотетека
89' Желтая карточкаБокила Лотетека
90' Желтая карточкаБерг Ян
Ход матча
31'
0:1
53'
0:2
61'
1:2
62'
66'
89'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
225 Количество передач 214
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
14
Сандра
Сиссе
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
77
Сейер
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Низе РобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
35 Khaled Razak
-
-
Главный тренер: Мас Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Граймль ЛеоЗащитник
-
5 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сейер ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ройо МанелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Паула РаульНападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
28 Lars Mol
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Виллем II
НАК Бреда
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
60%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед
23 матча
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.09
Среднее время на гол
67
82
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.22
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
59
73
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kyan Vaesen
|4 (2)
|0.31
|Сандра Сиссе
|4
|0.31
|Бош Йессе
|2
|0.15
|Мервелд Ринго
|2
|0.15
|_Amar Fatah
|1
|0.08
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Emilio Kehrer
|0
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношек Доминик
|2 (1)
|0.15
|Омарссон Элиас
|2
|0.15
|Леманс Клинт
|2
|0.15
|Граймль Лео
|2
|0.15
|Сейер Лео
|2 (1)
|0.15
|Берг Ян
|1
|0.08
|Костож Кацпер
|1
|0.08
|Люкассен Бойд
|1
|0.08
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.08
|Паула Рауль
|0
|0
|Кемпер Бой
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Бош Йессе
|3
|0
|Amine Lachkar
|3
|0
|Петер Маес
|1
|1
|Дидийон Томас
|2
|0
|Тирпан Микаэль
|2
|0
|Kyan Vaesen
|2
|0
|_Amar Fatah
|2
|0
|Бокила Лотетека
|1
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Вермёлен Валентино
|1
|0
|Мервелд Ринго
|1
|0
|Сандра Сиссе
|1
|0
|Emilio Kehrer
|1
|0
|Jens Mathijsen
|1
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Ян
|5
|0
|Граймль Лео
|5
|0
|Кемпер Бой
|4
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Хефкенс Карл
|0
|1
|Махмутович Энес
|0
|1
|Lars Mol
|0
|1
|Фернандеш Сана
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Костож Кацпер
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Cherrion Valerius
|1
|0
Результаты матчей
Виллем II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
НАК Бреда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
НАК Бреда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
9
Виллем II
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
НАК Бреда
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
6
14
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
67%
2
14%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
14
13
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
14%
1
8%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Пропущено
11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
4
36%
2
10%
46-60
2
18%
6
30%
61-75
1
9%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 Виллем II - Твенте 0:1 Генемуйден - Виллем II 2:3 Аякс - Виллем II 1:0
Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6
НАК Бреда
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
НАК Бреда - ПСВ 0:3 Хераклес - НАК Бреда 2:0 Барендрехт - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1
ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1
Результаты матчей
Виллем II
НАК Бреда
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Виллем II
НАК Бреда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
48
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 12
|31
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 12
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 15
|20
|7.
|2:1 Заявка
|13
|6
|0
|7
|14 - 22
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|11.
|1:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|15.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|2:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (3)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5