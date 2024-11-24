ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Рефери не любит споров - именно за это Берг Ян сейчас получил желтую

90' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

90' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Виллем II , будет отменен из-за фола.

90' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Виллем II

88' Йоостен Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Роб Низе из команды Виллем II своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Томми Сент-Яго нанес удар головой, но Daniel Bielica спокойно отбил мяч.

84' Йоостен Патрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

80' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

79' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

76' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Томми Сент-Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Бокила Лотетека пробует нанести удар издали, но Daniel Bielica держит все под контролем

71' Мервелд Ринго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Бош Йессе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Сандра Сиссе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Костож Кацпер нанес удар головой, но Томас Дидийон спокойно отбил мяч.

66' Тирпан Микаэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Тактическая замена. Сигургейрссон Рунар Тор уходит с поля и его заменяет Роб Низе

62' Кян Ваесен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Г О О О О Л - Бош Йессе из команды Виллем II забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

61' Эмилио Керер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Мервелд Ринго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Олдруп-Йенсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Кян Ваесен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Гарбетт Мэттью не смог попасть в створ ударом издали

49' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

49' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

47' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

46' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля