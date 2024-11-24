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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Виллем II
2:2
Конец матча
НАК Бреда
0'
0:1
31' Гол
Сейер Лео
0:2
53' Гол
Граймль Лео
1:2
61' Гол
Бош Йессе
62' Желтая карточка
Kyan Vaesen
66' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
89' Undefined phrase: football_event_
Бокила Лотетека
89' Желтая карточка
Бокила Лотетека
90' Желтая карточка
Берг Ян
2:2
90' Пенальти
Бокила Лотетека
90'+9

Ход матча

31'
0:1
Сейер Лео
(Балар Максимильен)
53'
0:2
Граймль Лео
(Берг Ян)
61'
Бош Йессе
1:2
62'
Kyan Vaesen
 
63'
Бокила Лотетека
Kyan Vaesen
 
63'
Amine Lachkar
Ламбер Борис
 
63'
Низе Роб
Сигургейрссон Рунар Тор
 
65'
 
Конголо Теренс
Гарбетт Мэттью
65'
 
Костож Кацпер
Омарссон Элиас
66'
Тирпан Микаэль
 
73'
 
Старинг Каспер
Олдруп-Йенсен Фредрик
74'
 
Яношек Доминик
Леманс Клинт
74'
Йоостен Патрик
Emilio Kehrer
 
89'
Бокила Лотетека
 
89'
Бокила Лотетека
 
90'
 
Берг Ян
90'
Бокила Лотетека
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 503 Количество передач 305
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
6
Ламбер
Борис
11
Emilio
Kehrer
8
Бош
Йессе
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
99
Белица
Даниэль
2
Люкассен
Бойд
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
20
Олдруп-Йенсен
Фредрик
7
Гарбетт
Мэттью
8
Леманс
Клинт
77
Сейер
Лео
10
Омарссон
Элиас
Виллем II
4-1-3-2
НАК Бреда
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
НАК Бреда

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
60%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

23 матча

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
1:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:1
ПДПОЗВЭ
3:1
ПДПОЗВЭ
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
4:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:0
К
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.09

Среднее время на гол

67
82

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.22

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 4 (2) 0.31
Сандра Сиссе 4 0.31
Бош Йессе 2 0.15
Мервелд Ринго 2 0.15
_Amar Fatah 1 0.08
Бокила Лотетека 1 (1) 0.08
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Emilio Kehrer 0 0
НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 2 (1) 0.15
Омарссон Элиас 2 0.15
Леманс Клинт 2 0.15
Граймль Лео 2 0.15
Сейер Лео 2 (1) 0.15
Берг Ян 1 0.08
Костож Кацпер 1 0.08
Люкассен Бойд 1 0.08
Гарбетт Мэттью 1 0.08
Паула Рауль 0 0
Кемпер Бой 0 0
Балар Максимильен 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Ламбер Борис 3 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Бокила Лотетека 2 0
Дидийон Томас 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Kyan Vaesen 2 0
_Amar Fatah 2 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
Jens Mathijsen 1 0
НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 6 0
Граймль Лео 5 0
Кемпер Бой 4 0
Люкассен Бойд 2 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Фернандеш Сана 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Белица Даниэль 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0

Результаты матчей

Виллем II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
НАК Бреда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
НАК Бреда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
9
Виллем II
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
НАК Бреда
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

8
16
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
5
63%
2
13%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

16
15
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
13%
1
7%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
4
27%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
5
33%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
5
38%
2
9%
46-60
2
15%
7
32%
61-75
1
8%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 Виллем II - Твенте 0:1 Генемуйден - Виллем II 2:3 Аякс - Виллем II 1:0
Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6
НАК Бреда
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
НАК Бреда - ПСВ 0:3 Хераклес - НАК Бреда 2:0 Барендрехт - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1
ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1

Результаты матчей

Виллем II
НАК Бреда

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Виллем II
НАК Бреда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 2:0 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 13 5 1 7 14 - 23 16
11.
Виллем II
 Заявка 13 4 4 5 15 - 14 16
12.
Херенвен
 Заявка 13 4 2 7 13 - 26 14
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 0:2 Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
15.
Гронинген
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 2 5 6 13 - 20 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 Заявка 13 1 2 10 12 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 2:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
11.
ПЕК Зволле
 0:2 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 2:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 0:2 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Виллем II: 63%, НАК Бреда: 37%.
  • 99'
    НАК Бреда пытается что-то создать.
  • 98'
    Г О О О О О Л - Бокила Лотетека из команды Виллем II забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Daniel Bielica прыгнул вправо!
  • 98'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 96'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Виллем II.
  • 96'
    ПЕНАЛЬТИ - Конголо Теренс из команды НАК Бреда привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Бокила Лотетека.
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