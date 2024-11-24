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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Аякс
2:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
27' Гол
Бробби Брайан
43' Желтая карточка
Хато Йоррель
45' Желтая карточка
Хендерсон Джордан
2:0
63' Гол
Шутало Йосип
65' Желтая карточка
Мбайо Дилан
90' Желтая карточка
Вейндал Оуэн
90'+5

Ход матча

27'
Бробби Брайан
1:0
43'
Хато Йоррель
 
45'
Хендерсон Джордан
 
56'
Акпом Чуба
Бергёйс Стивен
 
56'
Фитц-Джим Киян
Траоре Бертран
 
63'
Шутало Йосип
(Хендерсон Джордан)
2:0
65'
 
Мбайо Дилан
66'
Вегхорст Ваут
Бробби Брайан
 
70'
 
Крастев Филип
Намли Юнес
77'
 
Веланас Одиссеус
Венте Дилан
77'
 
Бёйтинк Томас
Монтейру Жамиру
80'
Гааей Антон
Ренсх Девайн
 
80'
Вейндал Оуэн
Хато Йоррель
 
87'
 
Аэртссен Оливье
Гравес Симон
90'
Вейндал Оуэн
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 328 Количество передач 272
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
18
Классен
Дэви
6
Хендерсон
Джордан
23
Бергёйс
Стивен
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
8
Тейлор
Кеннет
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
34
Фихтингер
Ник
7
Намли
Юнес
35
Монтейру
Жамиру
11
Мбайо
Дилан
9
Венте
Дилан
Аякс
4-3-3
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
ПЕК Зволле

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 3 победы

24 матча

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:3
Э
2:2
Э
3:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
5:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
СГ
1:0
К
5:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:4

Голы

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

2.45
2.15

Среднее время на гол

36
41

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.15
0.55

Среднее время на гол

78
165

Всего голов

42
34

Голов в среднем за матч

1.75
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

51
63

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классен Дэви 6 (1) 0.5
Траоре Бертран 4 0.33
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.25
Хато Йоррель 2 0.17
Тейлор Кеннет 2 0.17
Акпом Чуба 2 0.17
Годс Мика 2 0.17
Бробби Брайан 1 0.08
Ренсх Девайн 1 0.08
Шутало Йосип 1 0.08
Хлинссон Кристиан 1 0.08
Бас Юри 1 0.08
Фитц-Джим Киян 1 0.08
Хендерсон Джордан 0 0
Пасвер Ремко 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Гааей Антон 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбайо Дилан 3 0.23
Венте Дилан 3 0.23
Ван Ден Берг Дэйв 2 0.15
Крастев Филип 2 0.15
Ван Дер Хар Дамиан 1 0.08
Монтейру Жамиру 1 0.08
Де Рой Кай 1 0.08
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Схенделаар Яспер 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 4 0
Хато Йоррель 3 0
Хендерсон Джордан 2 0
Шутало Йосип 2 0
Бас Юри 2 0
Гааей Антон 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Годс Мика 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Ден Берг Дэйв 3 1
Эль-Аззузи Ануар 4 0
Фихтингер Ник 3 0
Намли Юнес 1 1
Лутонда Тьерри 1 1
Венте Дилан 2 0
Крастев Филип 2 0
Томас Райан 1 0
Монтейру Жамиру 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Мбайо Дилан 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

11
6
Аякс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ПЕК Зволле
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
13%
2
40%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
1
33%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
3
25%
4
44%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
11%
3
21%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
8
30%
30%
3
21%
61-75
6
22%
4
29%
76-90

Пропущено

11
24
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
1
9%
2
8%
31-45
2
18%
7
29%
29%
46-60
3
27%
5
21%
61-75
2
18%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2
Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0
ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2

Результаты матчей

Аякс
ПЕК Зволле

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аякс
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
6
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
3
10
4
8
2.5
2
11
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 13 5 1 7 14 - 23 16
11.
Виллем II
 Заявка 13 4 4 5 15 - 14 16
12.
Херенвен
 Заявка 13 4 2 7 13 - 26 14
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
15.
Гронинген
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 2 5 6 13 - 20 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 Заявка 13 1 2 10 12 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
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