Тур: 13. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Alex Bos
2:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолБробби Брайан
43' Желтая карточкаХато Йоррель
45' Желтая карточкаХендерсон Джордан
2:0
63' ГолШутало Йосип
65' Желтая карточкаМбайо Дилан
90' Желтая карточкаВейндал Оуэн
90'+5
Ход матча
27'
1:0
43'
63'
65'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
328 Количество передач 272
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
18
Классен
Дэви
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гравес СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбайо ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аякс
ПЕК Зволле
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 3 победы
24 матча
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
2.45
2.15
Среднее время на гол
36
41
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.15
0.55
Среднее время на гол
78
165
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.75
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
51
63
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классен Дэви
|6 (1)
|0.5
|Траоре Бертран
|4
|0.33
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.25
|Хато Йоррель
|2
|0.17
|Тейлор Кеннет
|2
|0.17
|Акпом Чуба
|2
|0.17
|Годс Мика
|2
|0.17
|Бробби Брайан
|1
|0.08
|Ренсх Девайн
|1
|0.08
|Шутало Йосип
|1
|0.08
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.08
|Бас Юри
|1
|0.08
|Фитц-Джим Киян
|1
|0.08
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Пасвер Ремко
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбайо Дилан
|3
|0.23
|Венте Дилан
|3
|0.23
|Ван Ден Берг Дэйв
|2
|0.15
|Крастев Филип
|2
|0.15
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0.08
|Монтейру Жамиру
|1
|0.08
|Де Рой Кай
|1
|0.08
|Намли Юнес
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Схенделаар Яспер
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|4
|0
|Хато Йоррель
|3
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Шутало Йосип
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Гааей Антон
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|1
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|0
|Фихтингер Ник
|3
|0
|Намли Юнес
|1
|1
|Лутонда Тьерри
|1
|1
|Венте Дилан
|2
|0
|Крастев Филип
|2
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
11
6
Аякс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ПЕК Зволле
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
13%
2
40%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
1
33%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
11%
3
21%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
8
30%
30%
3
21%
61-75
6
22%
4
29%
76-90
Пропущено
11
24
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
1
9%
2
8%
31-45
2
18%
7
29%
29%
46-60
3
27%
5
21%
61-75
2
18%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2
Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0
ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2
Результаты матчей
Аякс
ПЕК Зволле
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аякс
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
310
48
211
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 12
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 12
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 15
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|14 - 23
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (3)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5