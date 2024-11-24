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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Севилья
0:0
Первый тайм: 11'
Райо Вальекано
0'
9' Желтая карточка
Де Фрутос Хорхе

Ход матча

9'
 
Де Фрутос Хорхе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 109
Севилья 78.9% (86)
X 17.4% (19)
Райо Вальекано 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Севилья
Ничья
Райо Вальекано
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3.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фернандес
Альваро
III
32
Кармона
Хосе
Анхель
22
Баде
Луак
4
Салас
Кике
3
Педроса
Адриа
20
Соу
Джибрил
6
Гудель
Неманья
12
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
14
Фернандес
Жерар
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
3
Чаваррия
Пеп
19
Де
Фрутос
Хорхе
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
11
Нтекья
Ранди
15
Гумбау
Херард
Севилья
4-3-3
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Райо Вальекано

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
5:0
П
1:4
П
2:2
П
3:2
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
0:0
П
5:2
П
2:1

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.89
1.44

Среднее время на гол

31
62

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

47
73

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 5 (1) 0.38
Хуанлу Санчес 1 0.08
Навас Хесус 1 0.08
Эджуке Чидера 1 0.08
Идумбо Музамбо Станис 1 0.08
Окампос Лукас 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.25
Лопес Унаи 2 0.17
Камелло Серхио 2 0.17
Паласон Иси 1 0.08
Мумин Абдул 1 0.08
Рациу Андрей 1 0.08
Гарсия Альваро Ривера 1 0.08
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 3 1
Педроса Адриа 4 0
Берналь Исаак Ромеро 4 0
Хуанлу Санчес 2 1
Ньянзу Танги 2 1
Гудель Неманья 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Агум Люсьен 1 1
Соу Джибрил 2 0
Баде Луак 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Фернандес Жерар 1 0
Салас Кике 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумин Абдул 4 1
Лопес Унаи 5 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Родригес Хамес 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Гумбау Херард 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Диас Педро 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1
Севилья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

4
5
Севилья
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Райо Вальекано
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
5%
2
14%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
5
25%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Леганес - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Розас - Севилья 0:3 Эспаньол - Севилья 0:2
Барселона - Севилья 5:1 Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 Вильямуриэль - Райо Вальекано 0:5 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0
Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1

Результаты матчей

Севилья
Райо Вальекано

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Севилья
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
10
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 1 2 42 - 14 34
2.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
6.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
7.
Мальорка
 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
8.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
11.
Сельта
 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 13 4 5 4 13 - 13 17
13.
Севилья
 0:0 Заявка 14 4 4 6 12 - 18 16
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
7.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
10.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
11.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Севилья
 0:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
14.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
4.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Вильярреал Перес Айосе 7
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
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    Прогнозы 109
    Севилья 78.9% (86)
    X 17.4% (19)
    Райо Вальекано 3.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Райо Вальекано
    3.30
    3.30
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    3.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Севилья
    78.9% (86)
    Ничья
    17.4% (19)
    Райо Вальекано
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (48)
    Меньше
    54.72% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    61.32% (65)
    Нет
    38.68% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    40.4% (44)
    1:0 Севилья
    26.6% (29)
    1:1 Ничья
    15.6% (17)
    2:0 Севилья
    8.3% (9)
    3:1 Севилья
    1.8% (2)
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