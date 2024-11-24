Тур: 14. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 35125 Главный судья: Бускетс Матео
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаДе Фрутос Хорхе
20' Желтая карточкаЛежён Флорьян
1:0
27' ГолСоу Джибрил
31' Желтая карточкаВалентин Оскар
37' Желтая карточкаГарсия Альваро
40' Желтая карточкаБаде Луак
45' Красная карточкаЛопес Унаи
47' Желтая карточкаСалас Кике
90' Желтая карточкаБаталья Аугусто
90'+4
Ход матча
20'
27'
31'
37'
40'
45'
47'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
113 Количество передач 154
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Баде
Луак
20
Соу
Джибрил
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
11
Нтекья
Ранди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Сусо ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
16 Навас ХесусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Балью ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Райо Вальекано
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.89
1.44
Среднее время на гол
31
62
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
47
73
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|5 (1)
|0.36
|Хуанлу Санчес
|1
|0.07
|Навас Хесус
|1
|0.07
|Соу Джибрил
|1
|0.07
|Эджуке Чидера
|1
|0.07
|Идумбо Музамбо Станис
|1
|0.07
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
|Окампос Лукас
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.23
|Лопес Унаи
|2
|0.15
|Камелло Серхио
|2
|0.15
|Паласон Иси
|1
|0.08
|Мумин Абдул
|1
|0.08
|Рациу Андрей
|1
|0.08
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.08
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Сисс Пате
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|3
|1
|Педроса Адриа
|4
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|1
|Ньянзу Танги
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Ньигес Сауль
|1
|1
|Агум Люсьен
|1
|1
|Соу Джибрил
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Фернандес Жерар
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Унаи
|5
|1
|Мумин Абдул
|4
|1
|Лежён Флорьян
|2
|0
|Балью Иван
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Гумбау Херард
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Диас Педро
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
|Рациу Андрей
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Севилья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
4
5
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Райо Вальекано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
20
15
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Леганес - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Розас - Севилья 0:3 Эспаньол - Севилья 0:2
Барселона - Севилья 5:1 Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 Вильямуриэль - Райо Вальекано 0:5 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0
Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1
Результаты матчей
Севилья
Райо Вальекано
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Севилья
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
311
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 14
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 8
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 12
|21
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|19.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|8 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 1:0 Райо Вальекано
Исход игры
Севилья
78.9% (86)
Ничья
17.4% (19)
Райо Вальекано
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (48)
Меньше
54.72% (58)
Обе команды забьют
Да
61.32% (65)
Нет
38.68% (41)
Популярный счёт
2:1 Севилья
40.4% (44)
1:0 Севилья
26.6% (29)
1:1 Ничья
15.6% (17)
2:0 Севилья
8.3% (9)
3:1 Севилья
1.8% (2)
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