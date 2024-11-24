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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 35125 Главный судья: Бускетс Матео
Севилья
1:0
Конец матча
Райо Вальекано
0'
9' Желтая карточка
Де Фрутос Хорхе
20' Желтая карточка
Лежён Флорьян
1:0
27' Гол
Соу Джибрил
31' Желтая карточка
Валентин Оскар
37' Желтая карточка
Гарсия Альваро
40' Желтая карточка
Баде Луак
45' Красная карточка
Лопес Унаи
47' Желтая карточка
Салас Кике
90' Желтая карточка
Баталья Аугусто
90'+4

Ход матча

9'
 
Де Фрутос Хорхе
20'
 
Лежён Флорьян
27'
Соу Джибрил
(Берналь Исаак Ромеро)
1:0
31'
 
Валентин Оскар
37'
 
Гарсия Альваро
40'
Баде Луак
 
45'
 
Лопес Унаи
46'
 
Сисс Пате
Валентин Оскар
47'
Салас Кике
 
71'
 
Камелло Серхио
Нтекья Ранди
71'
 
Диас Педро
Гумбау Херард
73'
Сусо Хесус
Лукебакио Доди
 
73'
Навас Хесус
Фернандес Жерар
 
80'
Хуанлу Санчес
Соу Джибрил
 
81'
Барко Валентин
Педроса Адриа
 
86'
 
Паласон Иси
Де Фрутос Хорхе
86'
 
Эмбарба Адриан
Лежён Флорьян
90'
 
Баталья Аугусто

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 113 Количество передач 154
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 109
Севилья 78.9% (86)
X 17.4% (19)
Райо Вальекано 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фернандес
Альваро
III
32
Кармона
Хосе
Анхель
22
Баде
Луак
4
Салас
Кике
3
Педроса
Адриа
6
Гудель
Неманья
12
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
11
Лукебакио
Доди
20
Соу
Джибрил
14
Фернандес
Жерар
7
Берналь
Исаак
Ромеро
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
3
Чаваррия
Пеп
15
Гумбау
Херард
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
19
Де
Фрутос
Хорхе
11
Нтекья
Ранди
18
Гарсия
Альваро
Ривера
Севилья
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-3-3

История личных встреч

Севилья
Райо Вальекано

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
5:0
П
1:4
П
2:2
П
3:2
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
0:0
П
5:2
П
2:1

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.89
1.44

Среднее время на гол

31
62

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

47
73

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 5 (1) 0.36
Хуанлу Санчес 1 0.07
Навас Хесус 1 0.07
Соу Джибрил 1 0.07
Эджуке Чидера 1 0.07
Идумбо Музамбо Станис 1 0.07
Берналь Исаак Ромеро 0 0
Окампос Лукас 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.23
Лопес Унаи 2 0.15
Камелло Серхио 2 0.15
Паласон Иси 1 0.08
Мумин Абдул 1 0.08
Рациу Андрей 1 0.08
Гарсия Альваро Ривера 1 0.08
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 3 1
Педроса Адриа 4 0
Берналь Исаак Ромеро 4 0
Хуанлу Санчес 2 1
Ньянзу Танги 2 1
Гудель Неманья 3 0
Баде Луак 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Агум Люсьен 1 1
Соу Джибрил 2 0
Салас Кике 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Фернандес Жерар 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 5 1
Мумин Абдул 4 1
Лежён Флорьян 2 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Гарсия Альваро Ривера 2 0
Сисс Пате 2 0
Родригес Хамес 1 0
Баталья Аугусто 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Гумбау Херард 1 0
Паласон Иси 1 0
Диас Педро 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Валентин Оскар 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Севилья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1
Севилья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

4
5
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Райо Вальекано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

20
15
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Леганес - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Розас - Севилья 0:3 Эспаньол - Севилья 0:2
Барселона - Севилья 5:1 Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 Вильямуриэль - Райо Вальекано 0:5 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0
Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1

Результаты матчей

Севилья
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Севилья
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 1 2 42 - 14 34
2.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
6.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
7.
Мальорка
 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
8.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
11.
Сельта
 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
7.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
8.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
9.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
13.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
14.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
4.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Вильярреал Перес Айосе 7
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Севилья вырывает победу
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Севилья: 52%, Райо Вальекано: 48%.
  • 94'
    Гудель Неманья не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Севилья пытается что-то создать.
  • 93'
    Севилья начинает контратаку
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Севилья 78.9% (86)
    X 17.4% (19)
    Райо Вальекано 3.7% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Севилья
    78.9% (86)
    Ничья
    17.4% (19)
    Райо Вальекано
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (48)
    Меньше
    54.72% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    61.32% (65)
    Нет
    38.68% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    40.4% (44)
    1:0 Севилья
    26.6% (29)
    1:1 Ничья
    15.6% (17)
    2:0 Севилья
    8.3% (9)
    3:1 Севилья
    1.8% (2)
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