Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пеп Чаваррия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Пеп Чаваррия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

50' Команда Севилья имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Севилья

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Матч возобновлен

46' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Лопес Унаи оказался удален с поля

45' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Райо Вальекано

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Лопес Унаи пробил со штрафного прямо в стенку

40' Баде Луак получил желтую карточку от судьи

39' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Салас Кике получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Ох, нехорошо это выглядит. Де Фрутос Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Де Фрутос Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Салас Кике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Де Фрутос Хорхе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Севилья

34' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Валентин Оскар получил желтую карточку от судьи

31' Гудель Неманья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Берналь Исаак Ромеро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Команда Севилья забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Г О О О О Л - Соу Джибрил забивает с правой ноги!

27' Берналь Исаак Ромеро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Берналь Исаак Ромеро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Соу Джибрил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Лежён Флорьян получил желтую карточку от судьи

20' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Гудель Неманья навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Аугусто Баталья держит все под контролем

11' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Гудель Неманья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Гудель Неманья из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Педроса Адриа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Де Фрутос Хорхе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола